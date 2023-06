Yunanistan Gezi Rehberi: 2023 Yunanistan’da Tatil Önerileri

Batı’daki kapı komşumuz Yunanistan hem kültürel, hem de doğal zenginlikleriyle her yıl dünyanın her yerinden milyonlarca turistin favori ülkesi olmaya devam ediyor. Ülkemizin batısındaki çeşitli noktalardan Yunanistan’ın farklı şehirlerine ve adalarına ulaşım kolaylıkla sağlanabildiğinden, Türkiye’den de her yıl Yunanistan’ı ziyaret edenlerin sayısı artıyor.

Ege kıyılarında birçok limandan gemi ile, hemen hemen her havaalanından uçakla ya da Trakya bölgesi üzerinden karayoluyla Yunanistan’ın birçok turistik bölgesine ulaşmak çok kolay. Bulunduğunuz bölgeye ve bütçenize göre kısa süreli ya da bol gezmeli bir Yunanistan tatili planlamak için alternatifler bir hayli fazla gözüküyor.

Yunanistan tatili hayal eden, 2023 yılında Yunanistan’ı ziyaret etmeyi planlayanlar için en güncel gezi rotalarını ve ulaşım imkanlarını bir araya getirdik:

Yunanistan’a nasıl gidilir?

Yunanistan’ın birçok şehrine havayoluyla ulaşım mümkün. Tren yolu ise 2011 yılından beri kapalı ancak, İstanbul’dan trenle Bükreş ya da Sofya’dan aktarmalı olarak trenle Selanik’e seyahat edilebiliyor. Karayolu da Yunanistan’a ulaşım için en çok tercih edilen yollardan biri, Tekirdağ ya da Edirne’den arabayla Dedeağaç şehrine varmanız 2 saat kadar sürüyor. Buradan Selanik’e de ulaşım kolay olduğundan, özel araçla Yunanistan turu düşünenler için Trakya üzerinden başlayan Dedeağaç - Selanik rotasını izleyen bir plan yapılabilir.

Karayolu ulaşımı kolay olduğundan, Yunanistan’ın birçok şehrine ülkemizden otobüsle de ulaşım sağlanabiliyor. Yine de özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen ulaşım aracı, gemiler oluyor. Ortalama 30 ila 50 Euro civarında ücretlendirilen Yunan adaları feribotları, çoğunlukla günde 1 ya da 2 sefer yapılacak şekilde düzeleniyor.

Yunanistan feribotları ve gemiyle Yunanistan turu

Yunanistan’a feribotla gitmek, özellikle tatil beldelerinden yolculuk imkanı sağladığı için yaz aylarında en çok tercih edilen yollardan biri oluyor. Genellikle kısa süren bir yolculukla Yunanistan’a ulaşan gemiler Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki limanlarımızdan kalkıyor. Yunanistan’a gemiyle gitmek için tercih edebileceğiniz feribotlar 2023 yılında şöyle:

Ayvalık’tan Midilli (Lesvos) feribotları

Balıkesir’in turistik sahil ilçelerinden biri olan Ayvalık’tan yaz aylarında her sabah Midilli adasına giden bir feribot kalkıyor, akşam için de bir dönüş seferi bulunuyor. Günübirlik Midilli gezisi yapmak için de genellikle uygun saatler var. Covid-19 salgını nedeniyle Ayvalık - Midilli seferleri durdurulmuştu ancak 2022 yılından beri seferler düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Ayvalık’tan Midilli (Lesvos) adasına yaklaşık 1,5 - 2 saatte ulaşan feribotlar, adanın en hareketli bölgelerinden biri olan Midilli Port’a yanaşıyorlar. Burada biraz vakit geçirip, güzel yemekler tadıp akşam Ayvalık’a geri dönmek bir seçenek; Midilli Adası’nı biraz daha keşfetmek için vaktiniz varsa, buradaki plajların veya turistik yerlerin görüldüğü hazır tur paketlerini tercih edebilir, ya da Midilli’de konaklayarak adanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Bodrum’dan Yunan Adaları gemileri

Yaz aylarında Bodrum’daki üç ayrı limandan Yunanistan’ın 7 farklı adasına feribot seferleri düzenleniyor:

Turgutreis - Kalimnos feribotları

Yunanistan’ın meşhur 12 Adalarından biri olan Kalimnos (Kelemez Ada), Bodrum Turgutreis’ten ulaşılabilen rotalardan biri. Genellikle sabahları günde bir feribot ile gidiş, yine akşam saatinde de bir dönüş seferi bulunuyor ancak sezonun yoğunluğuna göre güncel seferleri kontrol etmek gerekir.

Kalimnos Adası’na Turgutreis’ten yaklaşık 30 - 45 dakika süren bir deniz yolculuğu ile ulaşmak mümkün. Ayrıca Ada Rodos ve Kos Adalarına da yakın olduğundan, “çıkmışken birkaç ada gezelim” diyenler için uğranacak yerlerden biri.

Turgutreis’ten ayrıca Kos ve Leros Adalarına da seferler devam ediyor.

Bodrum - Leros feribot seferleri

Bodrum’un Turgutreis limanından Yunanistan’ın Leros adasına da her sabah bir feribot seferi düzenleniyor. Akşamları da Leros’tan Turgutreis’e dönmek mümkün. Birkaç ada gezmeli bir tur için listeye eklenmesi gerekenler arasında olan Leros, rengarenk küçük koylarıyla görülmeye değer.

Bodrum - Kos feribot seferleri

Bodrum’da Turgutreis ve Bodrum Kale limanları olmak üzere iki farklı limandan Kos Adası’na düzenli feribot seferleri yapılıyor. Yazın en çok tercih edilen Yunan adalarından biri olan Kos’a 45 dakikalık bir gemi yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Bodrum’un tam karşısında yer alan adada geleneksel mimari, tertemiz koylar ve tarihi mekanlar, bol seçenekli bir tatil imkanı sunuyor.

Bodrum - Patmos feribot seferleri

Bodrum merkezdeki limandan Yunanistan’ın 12 Adalarına dahil Patmos’a da her gün yaklaşık iki saat süren bir sefer yapılıyor, akşam dönüş sefer imkanı da var. Patmos, günübirlik gidip gezmek için uygun olduğu gibi genellikle yakınlardaki diğer adaları da görebileceğiniz bir gezi planına dahil edilebilir. Antik kalıntılar, mistik hikayelerle dolu Patmos, Ege Denizi’nde keşfedilmesi gereken adalar arasında.

Bodrum - Rodos feribot seferleri

Yine Bodrum merkezinden kalkan Rodos feribotları, 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra Yunan adalarına varıyor. Oniki adaların en büyüğü olan Rodos’ta gezilip görülecek yer çok, yolu da diğer adalara kıyasla biraz daha uzun olduğundan, genellikle konaklamalı tatil için tercih edilen adalardan biri burası oluyor.

İzmir’den Yunan Adaları seferleri

İzmir iline bağlı Çeşme, Kuşadası ve Seferihisar-Sığacık’tan da Ege’nin kuzeyindeki Samos, Patmos ve Sakız adalarına feribot ile seyahat etmek mümkün.

Kuşadası - Samos feribot seferleri

Samos’a yaz aylarında her gün, Kuşadası’ndan feribot seferi düzenleniyor. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuktan sonra Samos (Sisam) adasının merkezine varıyorsunuz. Bize en yakın adalardan biri olan Samos, küçük otelleri ve sakin plajları ile meşhur. Günübirlik gezilebileceği gibi, uzun süreli tatiller için de ideal. Adada araba kiralayarak gezilebilecek yer çok. - Çeşme - Sakız Adası feribot seferleri

İzmir’in en gözde tatil yerlerinden biri olan Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na ulaşmak yalnızca 35 dakika sürüyor. Karaburun’un tam karşısında bulunan Sakız Adası, hala sakız ağaçları yetiştirilen ve çok kıymetli damla sakızının üretildiği, tarihi zenginlikleriyle de dikkat çeken bir ada. Samos ve Midilli adalarından da Sakız adasına feribotla ulaşım mümkün olduğundan, uzun süreli bir gezi planlıyorsanız Sakız’ı da listeye eklemelisiniz.

Muğla’dan Yunan adası seferleri

Muğla’nın iki önemli turistik ilçesi Marmaris ve Datça ile, yakında il olması planlanan Fethiye, yakın oldukları Yunan adalarına ulaşım için ideal bölgelerden.

Fethiye - Rodos Adası feribot seferleri

Bodrum’dan da ulaşılabilen Rodos Adası, Fethiye’ye çok yakın olduğundan buradan da adaya günde en az bir kez feribot seferi düzenleniyor. 1,5 saatlik bir deniz yolculuğu sonunda ulaşabileceğiniz Rodos adası, yaklaşık 120 bin kişilik nüfusuyla en yoğun yerleşimin olduğu Yunan Adalarından biri. Gezilip görülecek yerler bakımından da diğer Adalar kadar bereketli. Özellikle ada turları, koyların gezildiği tekne etkinlikleri ile yaz tatilini değerlendirmek için ideal bir rota.

Marmaris ve Datça - Rodos ve Simi feribotları

Muğla’ya bağlı Marmaris ve Datça’dan da hem Rodos, hem de Simi adalarına düzenli olarak feribot seferi yapılıyor.