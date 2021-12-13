Yıldızınız bugün neler söylüyor?

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün harekete geçme motivasyonunuz kendinize iyi bakmak olmalı. Dünyevi hırslara biraz ara verin ve sizin için gerçekten ne gerektiğini bularak bunu karşılayın. Toksik bir alana girdiyseniz ne pahasına olursa olsun buradan çıkmanız gerekebilir. Unutmayın, verdiğiniz mola yaptıklarınızı eleştirmek ve yapacaklarınızı planlamakla geçiyorsa amacına ulaşmıyor demektir! Aşkla ilgili sorularınızın cevaplarını başkasından bulmak isteseniz de bu konuda kendinizi sorgulamanız gerekecek.
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