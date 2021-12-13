Yıldızınız bugün neler söylüyor?

13 Aralık 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
12 Aralık 2021 Pazar

  • Bugün birçok yeni başlangıç ve değişim için kapılar sonuna kadar açılıyor. Yeni bir adım atmak için tüm planın hazır olmasını beklemeyenler özellikle öne çıkacaktır. Aynı zamanda canlanmak ve gerçeklikle başa çıkmak için yardımcı olacak gelişmeler yaşanabilir. Sabah ve akşam, özellikle duygusal konulardaki tartışmalar çok farklı yerlere çıkma potansiyeline sahiptir. Doğru zamanı hissedeceksiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün arzularınızı merkeze koymak için hazır hissediyorsunuz ve bu hissi kimsenin bozmasına izin vermemelisiniz! Size dünyadaki en tatmin edici şeyi neyin getirdiğini, kalbinizin sevinçle çarpmasını sağlayan bir şeyi düşünün ve tüm enerjinizi bu şeyi gerçekleştirmeye, hayatınıza daha fazla dahil ettirmeye veya kendinize yaklaştırmaya odaklayın. Tutkularınızı bulmak için konfor alanınızın dışına çıkmak dünyayı pembe gözlüklerle görmenize yardımcı olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birçok konuda dikkatiniz çoğunluğun aksine pozitif seçenekler tarafından dağıtılabilir. Sahip olduğunuz şeyler aslında yeterliyken daha fazlası ve daha güzelinin var olabileceği ihtimaliyle bir şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Birini aramak ve aranızdaki tüm kayıp zamanları telafi etmek için harika bir gün! Saklanmak yerine, mümkün olan her şekilde bağlantı kurmaya çalışın. Size en çok yardım ve gelişimi sağlayacak olan şey insan iletişimidir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün özellikle kariyer alanınızda zirveye doğru yükselen bir ivme yakalıyorsunuz. İşlerinizdeki ince ayrıntılar ve yeteneğinizin tezahürleri bir eğitmen veya patron konumundaki birinin takdirini kazanabilir ki bu durum size bir ödül veya terfi için yararlı olabilir. Uzun bir süre sonra ekstra çaba harcamadan bir şeyler kazanmanın hazzını ve karşı tarafça anlaşıldığınızı düşündüğünüz bir ilişkinin mutluluğunu yaşayabilirsiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün harekete geçme motivasyonunuz kendinize iyi bakmak olmalı. Dünyevi hırslara biraz ara verin ve sizin için gerçekten ne gerektiğini bularak bunu karşılayın. Toksik bir alana girdiyseniz ne pahasına olursa olsun buradan çıkmanız gerekebilir. Unutmayın, verdiğiniz mola yaptıklarınızı eleştirmek ve yapacaklarınızı planlamakla geçiyorsa amacına ulaşmıyor demektir! Aşkla ilgili sorularınızın cevaplarını başkasından bulmak isteseniz de bu konuda kendinizi sorgulamanız gerekecek.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi biraz geride kalmış hissedebilirsiniz, ancak bu gördüğünüz her dağa tırmanmanız veya hedeflerinize yeterince hızlı ulaşamadığınızdan endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine plan ve projeleri tekrar gözden geçirmenin ve hedeflerinizin ulaşılabilirliğini sorgulamanın zamanı geldi. Eski bir dost, anlayışlı sohbeti ve farklı fikirleriyle şu an tam da ihtiyacınız olan kişi olabilir, mesafeleri ve zamanı aşın!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Farklı ilgi alanlarıyla birlikte duygu dünyanıza dair sizi şaşırtacak yanlarınızı öğrenebilirsiniz. Ne kadar inkâr ederseniz edin, bir kişiye karşı hislerinizi bastıramayacaksınız. İç dünyanızda karışıklık iş ve eğitim hayatınıza yansıyabilir. Düşünmekle düzelmeyecek konulara daha fazla vakit ayırırsanız özellikle maddi olarak dezavantajlı bir konuma sürüklenebilirsiniz. Aile üyeleriniz bu zamanlarınızda tahmin ettiğinizden daha destekleyici olabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün neredeyse yaptığınız hiçbir şeyi tek başınıza yapmayacaksınız. O an orada olmasalar dahi birçok şey sizle beraber ilişkide olduğunuz insanları da ilgilendiriyor. Böylesi bir günde ''ben'' demeyi bırakıp ''biz'' kavramına yoğunlaşmak akıllıca olacaktır. İşler biraz tek taraflı hale geldiyse, o zaman terazilere ağırlığı yeniden ve dengeli bir şekilde dağıtmak için erken davranın. Beklettiğiniz sorunlar büyüyerek kırıcı tartışmalara yol açmasın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinize karşı olan güveninizle kariyerinizde veya aşk hayatınızda ilgiyi üzerinize çekebilirsiniz ancak dikkat etmelisiniz ki sahne ışıkları göz alıcı olsa da dostluklarınıza zarar vermemelidir. Size ihtiyacı olan birini çok da önemli olmayan sebeplerle bekletmek size yakışmaz. Birçok şeyin yoluna gireceği bugün, sizin için önemli olan bir projeye başlamak için oldukça uygun bir zaman olabilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşlerin kötüye gideceğine dair bazı düşüncelere maruz kalabilirsiniz, bunlar zihninizin size oyunlarıdır ve başa çıkmanın en iyi yolu, kendinizi o işe daha çok odaklamak olabilir. Çözmeyi ertelediğiniz sorunlar olabilir, eğer öyleyse neleri düzeltebileceğinizi ve neler için yardıma ihtiyaç duyabileceğinizi görmek için biraz düşünmelisiniz. Şu an sorunları görmezden gelmek çok büyük bir hata olabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İletişim şu anda ön plana çıkıyor ve geçen yıl boyunca iletişimini kaybetmiş olabileceğiniz herhangi biriyle görüşmeniz mümkün. Size söyleyecekleri önemli bir şeyleri bile olabilir, o yüzden onlara ulaşmak istiyorsanız, gurur yapmadan ulaşın! Ailenizin sizi anlamadığını düşünüyorsanız kendinizi açık bir şekilde ifade edip etmediğinizi sorgulamanız gerekebilir. Herkesin altıncı hissi sizinki kadar güçlü olmayabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün direksiyonu biraz gevşek tutabilirsiniz, işlerin siz sürekli çaba halinde değilken de yolunda gideceğine güvenmelisiniz. Hayatı belirli bir yöne itmeye veya çekmeye çalışmak yerine, esnek olmak için kendinize izin verin ve işlerin nasıl gelişeceğini görün. Geleceğini görmediğiniz bir aşk ufukta olabilir. Bu aşk sizi bulsun veya bulmasın, mutluluğunuz için bir koşul değildir ve sizi tanımlamamalıdır.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Pek çok hayal ve fikre sahipsiniz ama sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ve neyin sadece eğlence için olduğunu sorgulamanız gerekebilir. En son ne zaman hedeflerinize bakmak için geri adım attınız? Kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi hatırladığınız sürece, hayatınızda netlik kazanma fırsatı elinizin altında. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olun. Bu hayatın sadece başrol oyuncusu değil, senaristi, yönetmeni ve yapımcısı da sizsiniz!

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