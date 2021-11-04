Yeni bir İngilizce öğretmeni seçmeniz için dört işaret!

Özel öğretmenle dil eğitiminin ardından çocuğunuz İngilizce öğrenmekten mutsuz olmuş ve gelişimi durmuş gibi mi görünüyor? Belki de öğretmeninizi değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bu yazımızda ideal öğretmenin nasıl seçilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak analiz edeceğiz.

1- Çocuğumu derse girmeye ikna etmeli miyim?

“Daha önce çocuğum derslere girmek istiyordu, mutlu bir şekilde öğretmeniyle dersleri bekliyordu ve ardından, ödevlerini yapmaya çalışıyordu. Şimdi ise derse girmek konusunda kaprisli, bizimle kavga ederek ödevlerini yapıyor, ısrar ettiğimizde ağlıyor ve hatta derse girmemek için bizi manipüle etmeye çalışıyor.” Hali hazırda zaten bir öğretmene peşin ödeme yaptıysanız ve bu öğretmen çok deneyimli, yetkin bir öğretmense, öğretmen değişikliği yapmak istemediğiniz aşikardır. Bu durumda en iyi yöntem, çocuğunuz derse gitmesi için ısrar etmek değil, durumu ve memnuniyetsizliği çözmektir. Öğretmenden hoşlanmamak, İngilizceden soğumaya ve hoşlanmamaya dönüşebilir, ki böyle bir sorunu çözmek çok daha zordur. Çocuğunuzun ruh haline duyarlı ve onunla aynı frekansta olan iyi bir öğretmen, öğrencinize yabancı dil sevgisi aşılayabilir. Bu, çocuğunuz için bulmanız gereken türden bir öğretmendir.

2- Çocuğum öğretmeninden korkuyor!

Bazen öğretmenler, öğrencisine tıpkı okulda olduğu davranır. Öğretmeninize adıyla ve soyadıyla hitap etmeniz, bir şey sormak için elinizi kaldırmanız ve size söz hakkı verilmesini beklemeniz gerekir. Böyle bir ortam, verimli dil öğrenimi için elverişli değildir. Okullardaki bu eğitim sisteminin ve tüm bu formalitelerin etkili olmadığı uzun zamandır kanıtlanmıştır. Ancak hala birçok öğretmen okuldaki gibi davranmaya devam etmektedir ve çocuklar onlardan korkmaktadır. Novakid'de İngilizce dersleri çevrimiçi olarak yapılır. Odanızdan, konfor alanınızdan derslerine katılabilir ve ödevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm dersler 25 dakika sürer. Bu süre, çocukların yorulmadan ve dikkatleri dağılmadan eğitim almaları için idealdir. Dersler, dilde gelişmeyi destekleyici ve süreci hızlandıran oyunsal kurgular içermektedir. Öğretmenler, öğrencileriyle arkadaşça ve samimi ilişkiler kurarlar. Çocuğunuz kendini ne kadar özgür ve rahat hissederse, verilen bilgiyi o kadar iyi özümser.

3- Çocuğumun dil gelişimi durdu!

“Üç ay önce çocuğum Past Simple ve okul derslerinin adlarını (Math, Physics) öğreniyordu ve hala yine aynı konuları görüyor, öğreniyor. Bu üç ay içinde çocuğumun telaffuzu gelişmedi ve kelime hazinesi artmadı. Gramer konusunda hala bir gelişme yok.” Bu bahsedilen durum, öğretmen çok deneyimli olmadığında, belirli bir konuyu öğrettikten sonra, çocuğa ne öğreteceğini bilemediğinde meydana gelir. Bu tür durumlarda öğretmenin acilen değiştirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen değiştirirken dikkat edilmesi gereken noktalar:

Telaffuz: Ana dili İngilizce olan bir öğretmen seçmek her zaman daha iyidir, bu öğretmen çocuğunuza tam anlamıyla İngilizce öğretebilir. Ve merak etmeyin, çocuğunuz Novakid'de binlerce öğrenci ve ebeveyn tarafından kanıtlanmış bir öğretmeni rahatlıkla anlayacaktır ve iletişim kuracaktır.

İş deneyimi: Bir öğretmenin deneyimli sayılması için kaç yıl çalışması gerektiğini söylemek zor olacaktır, ancak sertifikalara bakmanızı tavsiye ederiz.

Novakid'de her öğretmen öğrencilerine uluslararası programlara göre dizayn edilmiş müfredat üzerinden eğitim verir, derslerde her çocuğun psikolojisini ayrı dikkate alır ve daha iyi eğitim verebilmek için mesleki gelişim eğitimleri alır.

4- Öğretmenimiz eğitim sürecimizle ilgilenmiyor!

Çocuğunuz dersten hiçbir şey öğrenmemiş gibi gelip, yeni bir bilgi sizinle paylaşmıyor olabilir. Onlardan sürekli olarak İngilizce bir şeyler söylemelerini veya tercüme etmelerini istememelisiniz. Bu, onların motivasyonu azaltacaktır. Eğer çocuğunuz öğrendiklerini hiçbir zaman gösteremiyorsa, bu noktada durup bir düşünmek gerekir. Öğretmeninizle görüştüğünüzde o da konu ile gerçekten bir şey söyleyemiyorsa, belki gerçekten çocuğunuzun hiçbir şey öğrenmiyordur. Peki bu durumda neden para ödüyorsunuz?

Bu tür durumlar, öğretmenin çok sayıda başka öğrencisi olduğunda olur. Öğretmenin tüm velilere rapor verme ve her öğrencinin ilerlemesini tek tek izleme fırsatı yoktur. Çevrimiçi okullar bu konuda çok daha iyidir: örneğin Novakid'de ebeveynler, her ders bittikten sonra öğretmenden bir geri bildirim alır. Çocuğunuzun gelişimi hakkında düzenli raporlar, bitirilen seviyelere dair size özel kişisel sertifikalar ve hatta derslerin video kayıtlarına erişebilirsiniz.

Çocuğunuzda bu dört belirtiden birini fark ederseniz veya uzun zamandır derslerde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, Novakid Online İngilizce Okulu’ndan bir ders almayı deneyin! İlk ders deneme dersidir ve ücretsizdir. Ardından, özel öğretmene nazaran çok daha uygun fiyatlarla ana dili İngilizce olan öğretmenlerle çalışma fırsatı bulabilirsiniz.