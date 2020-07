Aldattığını gözüme soka soka gösterdi

Merhaba Yeşim Hanım, eşimle 8 senedir evliyiz ve iki de çocuğumuz var. 34 yaşındayım, yurt dışında yaşıyorum, burada doğup büyüdüm. Baştan beri çok kavgalarımız oldu, bu zamana kadar geldik. Son 4 senedir eşim cinsel yönden hep benden kaçtı. İki sene önce tüp bebek tedavisinde klamidya hastalığı bulaşmış yani onun zina ettigini öğrenmiş oldum. Bunun üzerine eve tekrar döndüm, düzelteceğine söz verdi ama hiçbir şey düzelmedi. Sonradan öğrendim ki çok kez aldatmış beni. Şubattan beri de çok değiştiğini gördüm. Aşk sözcükleri söyler oldu. Eve mutlu bir şekilde gelmeye başladı. Üzerinde parfüm kokusu ve sim gördüm. Ama hep inkar etti. Bu arada ben de değiştim tabii ve önüme bakmak istediğimi söyledim, çocuklarımızın olduğunu, ve bir daha bir enkaz kaldıramayacağımı söyledim. O, yeminler etti bir şey yok diye. Maksadı Ramazan'dan önce biraz gönlünü eğlendirmek olduğunu düşünüyorum şu an. Ramazan'da devamlı görüşmüş, “Ben ikinci eşi alamam daha birine zaman ayıramıyorum ikinci nasıl olur?” diyordu. Hal hareketleriyle, sözleriyle durumunu bana belli etti. Tabiri caizse aldattığını gözüme soka soka yaptı. Terapide olduğum için yetişkin olunca ikimizden birini seçeceğini söyledi psikolog. Bir gün işten gelince çok moralsizdi, ondan geldiğini biliyordum. Artık ikinci eşin şakasını yapmayacağını ama ikinci bir yatak alacağını, gün geçtikçe daha çok bağlandığını söyledi. “Demek bağlanıyorsun bana” dedim, “Ben mi dedim?” diye bana soruyor. Bunun arkadaşı da eşi hamileyken ikinci bir kadınla imam nikahı kıydı ve eğer o ikinci eş hamile kalmış olsaydı devamlı eşi kalacakmış eşimin söylemesine göre. Bu da şahidi olmuş zamanında. “Bana böyle bir şey yapmazsın değil mi?” dedim. “Ben yuvamı seviyorum. Yapmamı gerektirecek bir şeyim yok” dedi. Velhasıl kelam bizimki şu an acayip değişti, normalde işten gelen hemen yatan adam çocuklarıyla oynar oldu, evde yemek yemez oldu. Benimle eskisi gibi 5 dk sarılıp yatmak istemiyormuş. Çünkü artık eskisi gibi değilmiş, yaşımız geçmiş... “Kızıma kardeşin olsun mu?” diye sordu. Ağzını arıyor. Yani o kadını bırakamadı, sevdalandığı için üstüne bir de hamilelik geldiği için nikah yaptığını düşünüyorum. Allah’tan gelecek olan ispatı bekliyorum Yeşim qblam. Çok yoruldum. Delil elime geçince çocuklarımı alıp gideceğim buralardan. Medyum ile görüştüm kocamın olumsuz güçlerin etkisi altında olduğunu söyledi. Bana ne tavsiye edersiniz? Allah’a emanet olun.

Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, 3-4 gündür çocuklarım Pelitköy’e yanıma geldi, sakin yaşamıma renk geldi. Burada bazen yaşıtım komşumla, bazen tek birkaç saat denize aşağıya iniyorum. İnmediğimde oluyor günler burada çok şükür huzurla gelip geçiyor. Son günlerde çocuklarımın gelişiyle kendi halime yaşantıma birkaç gün ara vermiş oldum. Çocuklarımla hareketli günler geçiriyorum. Onlarla geziyorum ama gençlerin tatili kısa oluyor. Yarın dönecekler. Bayrama oğlum ve torunumla birlikte tekrar gelecekler, iyice kalabalıklaşacağız inşallah artık değmeyin keyfime ailece bir arada olunca keyif katsayısı daha da artıyor doğal olarak. Burası emekliler cenneti sevgili okurlar, gerçekten çok şirin bir yer hep çoğunluk benim yaşıtım insanlar yerleşmişler. Herkesin çocukları, torunları geliyor. Öyle heyecanlı ve zevkli ki bu yaşların telaşları, gerçekten her yaşın ayrı bir güzelliği var diye boşa dememişler. Allah sizlere de nasip etsin inşallah diyeceğim.

Bugünkü sorumuza gelirsek; okurum için üzüldüğümü ifade etmeliyim. Bu durum böyle sürebilir mi? Eşinizin elinde oyuncak olmak isterseniz sürer tabiii. Her şey netleşene kadar beklemek istediğinizi söylemişsiniz, daha önce de aldatıldığınızı biliyorsunuz yine de daha emin adımlar atmak niyetindesiniz. Eşiniz sizi aldata aldata yaşayabilir, siz kabullenerek yaşayamazsınız. Hata bir olur, birden çok olunca alışkanlık olur, yüzsüzlük olur. İlginçtir şimdiki evli erkeklerin çoğu hem evli hem bekar, bu durum karşısındaki kadına göre değişen bir şey. Yüzsüzlük ortada artık kol geziyor, utanma hak getire...

Demek eşiniz sizinle artık sarılıp uyumak istemiyormuş. Yaşımız geçti demiş. 34 yaşındaki bir kadına bu nasıl söylenir? Şaka mı bu? Bu bahaneye anca çocuklar kanar diyeceğim ama çocuklar da şimdi maşallah cin gibi, onlar bile bu sözlere gülerdi herhalde. Neden eşinize benim yaşım geçmedi haberin olsun demediniz? Utanmayacaksınız bunları söyleyeceksiniz ki kendini rahat hissetmesin. Siz ona her bakımdan güven telaki etmiş olmalısınız ki adam rahat. Evet, evliliklerde kuşkusuz eşler birbirine güven vermeli ama eşiniz bu güveni hissetmeyi hak etmiyor. Giyinin, süslenin, kendinize bakın onu şaşırtın. İki çocukla nasıl yapayım diyebilirsiniz ama isterseniz yaparsınız. O da uzaktan uzağa sizdeki değişiklikleri seyretsin düşünsün. Hayatınızı eşinizin etrafında döndüreceğiniz bir eş değil, kendinizi geliştirmeli, yenilemelisiniz. Etrafınızda dönen entrikalar varsa kendinizi her şeye karşı hazırlamak zorundasınız ki bu en önce iş hayatınızla olmak zorunda. Kadının en büyük gücü işinin olması çalışmaya bir an önce başlamalısınız. Öylece beklememelisiniz. Eşiniz hayatını bekar gibi yaşaya dururken siz kendi içinizde bu durumlarla boğuşurken elde ettiğiniz ufak ipuçları ve davranışlarındaki değişiklikler sizin ciddi ciddi kararların arefesinde olduğunuzu da size hissettiriyor. Korkmayın, mantıkla hareket edin. Kendinize ve sonrada bulunduğunuz ülkenin şartlarına, ailenize güvenin. Bu üç unsur size güç verecek. Yaşadığınız ülke birçok bakımdan fevkalade bir ülke. Hele pandemi sürecinde devletin halkına sahip çıkmasıyla herkesin takdirini tekrar tekrar kazanmış bir ülke aslında. Türkiye’de boşanmış veya boşanacak kadınlara göre daha şanslı durumdasınız. Böyle bir ülkede yaşayınca üzüldüğü boynunu büken şeyler olsa da en azında devletin hissettirdiği güvenle adımlarını rahat bir şekilde atar. Yine benim bildiğim kadarıyla vatandaşına sosyal yardımları da çok olan bir ülke, o zaman size düşen daha cesaretli olmak değil mi kızım? Yaşlandık artık bizden geçti diyen adam çocuğunuza kardeş ister misin diye soruyor. Ne demeli? Allah bu zihniyetteki erkeklere akıl versin! Eşiniz yanlışlarına yanlış katmaya devam etsin, siz aklınızla hareket edin. Evlilik artık kader değil sevgili kızım, elinizde mesleğiniz ve size sahip çıkacak bir aileniz varsa sizde akıllıca hareket etmeye devam ederseniz boşanmak hayatınızın sonu değil, başlangıcı olur ama yazdığım cümleye dikkat edin, akıllıca hareket ederseniz. Şunu tüm kadınlar bilmeli; erkek kadının güvencesi değildir, onun için bir boşanma yaşadığınızda bir başka erkeği kendinize güvence olarak görmemeli, kendinizi güçlendirmelisiniz. Kadın bunun bilincinde olmalı, işini asla bırakmamalı. Siz bu adımları atmaya şimdiden başlayarak eşinize gücünüzü göstermeye başlamış olacaksınız. Sessizce beklemek sizi nereye vardırır? “Nasıl olsa ben ne istersem yapabiliyorum. İmam nikahı yaptığım kadınla da karımla da yaşar ikisini de idare ederim” diye düşünüyor olabilir ama yok öyle bir dünya. O ancak erkeklerin hayalinde olur ya da kadının çok çaresiz kaldığı durumlarda olur. Hiçbir kadın bu durumu kabul etmemeli. Böyle aldatmalar yaşandığında bazı kadınlarca çare olarak görülen medyumlarsa asla çare değildir. Sadece kendini kandırmadır. Umut aramaktır. Size ne diyecek? Eşinize büyü yapılmış diyecek yoksa nasıl para kazanacak? Eşinizin karakteri bozuk diyerek bir şey elde demeyeceğine göre...

Yazımın sonunda güçlü durun, kendinize olan güveninizle, kendinize olan özeninizle, iş hayatınıza dönüşünüzle eşinizi silkeleyin artık. Kendini ne sanıyor? Bu ne cüret, pes doğrusu! Siz de kendi gücünüzü görün artık kızım. Kadınlar sandıklarından çok daha güçlüdür. Sevgiler sevgili okurlarıma...