Artık tahammülüm kalmadı

Yeşim hanım merhaba. Öncelikle nasılsınız? Benim problemim şu ki evliyim ve eşim ile 2011 kasım ayı tanıştık bana Amerika’da yaşama hakkı için çıkan Greencard’tan hemen sonra. Babamın tek gitmesen mi kelimesinden sonra eşim ile Ocak 2012’de kimse olmadan nikahı yaptık ve nisan 2012 Amerika’ya geldik. İyi olur yeni bir sayfa, yeni bir hayat dedim eşimle… Sonradan düşünüyorum da her şeyi ben havalimanında duymaya başlamışım, hakaretleri. Önceleri dedim yeni tanıyacağız birbirimizi, evlilik dedim, alttan alayım, sonra bunlar gereksiz sinir ve küfürlere kadar geldi. Ben ise hala ‘ben olmazsam ne yapar?’ diye düşünerek vicdan yaptım ve şu an neyin vicdanı diyorum. Daha sonra aile olarak tırda çalışalım dedim çünkü kendisi hep söyler, ben tembel adamım sevmiyorum çalışmayı diye. Evi, köyü her şeyi kapattık hatta en çok acıtan da 2 tane kedimi, yavrularımı vermek oldu. 1,5 senedir bir tırın içinde yaşıyoruz artık, otellerde konaklamalar hariç. Ha bir de sürekli videolarımı çekip koyuyor çünkü kadın tırcı dikkat çeker ve para kazanabiliriz oradan da diye... Tırın içinde kalmamız ve beraber çalışmamızla beraber iyice işler rayından çıktı ve daha fazla kavga eder olduk, bir gün aileme küfür (ecdad) etti, edemezsin dedim el kaldırdı ama o el inmedi, 2. ye aylar sonra yine yaptı ve ben edemezsin dedim. “Kocan değil miyim? Her türlü ederim” dedi ( hala küfür ederek). Ben de tırda kullanmış olduğumuz navigasyonu fırlattım ve kırdım, beni mi döveceksin diyerek ve yumruğunu sıkarak kafamı tuttu ve yumruk bu sefer yanağıma değdi. O sırada “Agresif adamım beni delirtme öldürürüm seni” dedi. Konuşmuyorum gerek kalmadıkça ama istemememe rağmen benimle sevişti. Sürekli hiçbir şey olmamış gibi bana aşkım demeleri ve hayaller kurmaları artık beni deli ediyor. Biliyor musunuz artık tahammülüm kalmadı, sürekli bu işi beceremediğimi ve sürekli hatalar yaptığımı söylemesinden de yoruldum. Kasımda Türkiye’ye döneceğiz tatil amaçlı ve çözümü biliyorum aslında fakat korkuyorum, kavgada sinir ve küfürle üzerime yürüyen insan ben ayrılmak istediğimi söylediğimde ne yapar diye... Bana verilecek bir aklınız varsa size minnettar olurum. Sevgi ve saygılarımla...

Yeşim Tijen'in cevabı:

Merhaba sevgili okurlarım iki sevdiğim insan var; İlber Ortaylı, Celal Şengör. Onlar bazen Fatih Altaylı’nın konuğu oluyorlar. Konuşmaları, birikimleri, şakalaşmalarını sevgi dolu bir ruh haliyle izliyorum daha çok ekranda olmalılar diye düşünüyorum. Bugünde Twitter’da Celal Şengör’ün paylaşımını okudum şöyle diyor: Patlama oluyor, Türk vatandaşı ölüyor, Türk milletinden ses yok! Çocuk istismar ediliyor, öldürülüyor, Türk milletinden ses yok! Yılda 400 kadın öldürülüyor, Türk milletinden ses yok... Daha böyle sürüyor ben yazımla ilgili olarak bu kısmını alıyorum. Ve ne kadar haklı demeden edemiyorum. Çocuk istismarı ve 400 kadının öldürülmesi; farkında mısınız bunlara en çok sesi çıkması gereken biz kadınlarız ama sesimiz kısık. Oysa en çok kadınlar haklarına sahip çıkmalılar. Kadının elinden hakları alınırsa daha çok kadın ölür, daha çok çocuk istismar edilir hala farkında değil misiniz?

Senelerdir HTHayat sitesinde sizlerin sorularına cevap veriyorum. Bunca zaman ne gördünüz derseniz bir kısım erkeklerin olduğu yerde saydığını kadınlarınsa kendilerini geliştirdiğini gördüğümü söyleyebilirim. Kadın fedakar, yapıcı, sabırlı, hayal gücü ve umutlarıyla tüm yaşadıklarına rağmen hayata güzel bakmayı başarabiliyor. Erkekse- tabii hepsi için diyemem ama bir kısım kendini geliştirmeyen ufku ve zihin yapısı dar erkek var - kendini daha fazla geliştirmesi gerekirken konduğu kadarıyla yaşamını sürdürüyor. Oysa yaşam değişiyor, çağ değişiyor. İnsan da değişmek, gelişmek zorunda, kendini yenilemek, bir takım şeyler eklemek zorunda. O ne yapıyor? Kadını döverek kendini var etmeye çalışıyor. Sadece bedenle varlık olmuyor, zeka da gerekiyor. Kaba kuvvetle kadının kendininkinden fazla olan aklını korkutarak sindirmeye çalışıyor. Bir kısım erkeklerin bu beden gücünü son senelerde fazlasıyla kadının üzerinde kullanmaya başlaması bu tarz erkeklerin kendini geliştirememiş olduğuna en güzel örnek. Erkeğe müsamaha gösterilmesinin en açık göstergelerinden biri. Bu duruma yetkililer insan olarak çözümler getirmiyorsa kadın kendi çözümünü cesaretiyle bulacak. Bulmak zorunda. Mahkemeler ne güne duruyor? Gidecek darp raporu alacak. Kadına vurarak kim neyi çözebilir? Konuşarak çözümlere ulaşılır. Vurmayla erkek olunmaz. Eskiden erkekleri anlatırken İstanbul beyefendisi diye anlatırlardı. Kibar, efendi olurlardı. Şimdi nerde o beyefendiler? Şeytan aldı götürdü... Yazık ki geçmişin tozlu sayfalarında kaldı. İnsanoğlu nerden nereye aklını geliştirerek gelmişken bu geriye gitmek oluyor. Sevgili hemcinslerim, bunu görün ve sessiz kalmayın, haklarınıza sahip çıkmazsanız haksız kalırsınız. Kadına güç kullanmak gerici zihniyetin en bariz göstergesidir. Oysa hayat hep ileriye akıyor. Onlar yaşama karşı duran bir yol tuttuklarından bu insanlar hayatlarında yol alamıyorlar. Siz de böyle kendini geliştirememiş biriyle evlenmiş olmalısınız kızım. Bir kadına el kaldırmak ne demek? Gelen maillerde hep kadına şiddet var. Bu hakkı nerden bulmuşlar? İnsan üzülüyor. Bir kadına el nasıl kaldırılır, bunu anlamakta inanın zorlanıyorum. Başka bir dünya gibi ama toplumumuzun acı gerçeği... Asla kabul etmeyin, siz de ona patlatın sinmeyin. Sizin çocuğunuz yok, tembelim diyen bir adamla evlenmişsiniz, merak ettim kendisi yaşamınıza sizin videolarınızı çekmekten başka ne katıyor?Ortada bir tek bedeni var. Bedeni dolduran akıl olmadıktan sonra kasaptaki etten farkı olmaz insanın.

Cesaret gerektiren bir yaşamı seçmiş genç bir kadınsınız. Her kadın ya da erkeğin harcı değil tır kullanmak, zor, çileli bir iş diye düşünmüşümdür. Bu kadar zor bir işte çalışabilen kadın denizde yüzebiliyorken derede mi boğulacaksınız? Bir düşünün. Kendinize bakın ve o kadını görün! Siz cesaretli güçlü bir kadınsınız. Sizi sindirmesine izin vermemelisiniz, mutlu değilseniz elinizden geleni yaptınız değişen bir şey yoksa niye bu adamla ömür tüketeceksiniz? Bu tüketmenin sonunda madalya da almayacaksınız. Pişmanlık da bir çeşit madalya, onu alabilirsiniz ve acıdan başka bir değeri yoktur.

Aslında ne garip sevgili okurlar, hayatının en zor ve önemli kararını verirken​kadın korkmuyor da ayrılık kararında korkuyor neden? Çünkü erkeğin neler yapabileceğini artık öngörebiliyor. Kezzap atan mı istersiniz, öldüren mi istersiniz, ağzını yüzünü dağıtan mı istersiniz... Siz kendinizi geliştirmeden yaşayın, kadına yaşam hakkı tanımayın, ayrılık kapıyı çalınca kadına hayatı zindan edin... Önce erkek insan olmayı öğrenecek sonra erkek zaten olur! İşte bu tür yaklaşımı olan erkeklere kadınlar dur diyecek, korkmayacak, cesaretli olacak ve ayrılacak. Siz de bu cesareti gösterebilirsiniz. Bunun için ister Türkiye’ye geldiğiniz zamanı bekleyin ya da canınıza tak ederse, size yine vurursa siz de geri kalmayın darp raporu alın, sindiremeyeceğini anlasın. Tavsiyem, anlayacağınız üzere; daha yeni evliyken hakaretler eden, sonraları vurmalara başlayan eşinize mahkeme yolunu göstermek. Hayat sizin hayatınız; ya sinip çekeceksiniz, vur başına al lokmayı bir kadın olacaksınız ya da kendiniz olacaksınız, korkmadan hayatınıza onsuz devam edebilmeye cesaret edeceksiniz.

Sevgiler sevgili okurlarıma...