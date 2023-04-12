Av. Aslı Karataş
Av. Aslı Karataş Tüm Yazıları
Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba

Ailenin kutsalını değil dayanışanını istiyoruz

Babam ve Oğlum filminin meşhur repliğini bilirsiniz. “Ona bir oda ver baba, bir odası olsun, gidecek hiçbir yeri yok”. Bu sahneye hüngür hüngür ağlamıştık. Bir çocuğun ailesiz kalma haline ağladık. Biliyoruz ki bu ailesiz kalma hali her zaman ölümle olmuyor. Ailesinden destek alamamış, ailesi ona aile olmamış insan ailesiz kalır. Çoğu zaman kendine yeni bir aile kurmak ister. Kimi zaman dostlarını kardeş sayar, adına seçilmiş ailem der. Kimi zaman hızlıca aşık (!) oluverir.


Filmde de benzer bir yeniden aile kurma halini görürüz. Ailesi ile sürtüştüğü noktada reddedilmiş olan Sadık evlenir, bir çocuğu olur. Çocuğunun annesini zaten doğum esnasında kaybeder. Sadık hastadır ve evladı şimdi de babasız kalacaktır. Çocuğu onun ölümü ile tamamen ailesiz kalmasın diye yıllar önce bağını kopardığı, kendisini arayıp sormayan, bu terke razı olmuş kendi ailesinin yanına götürür onu. Bir evi olsun diye. Aynı replik şöyle devam eder “bir evi olsun, ama zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir evi”. Çıkıp gittiğimizde dönemeyeceğimiz evler, aile olabildiğimiz evlerimiz değildir çünkü.


Son zamanlarda bu ailesizlik üzerine çok düşünüyorum. Özellikle kız çocuklarının ailesiz bırakılışlarına. Aile kütüğü müessesesi bile daha can sıkıcı oluyor bu açıdan bakınca. Kadınların aile kütüğü sabit ve kalıcı değildir. Doğdukları aileden “taşınırlar” evlendiklerinde. İçine doğmadıkları ailenin bir parçası oluverirler. Sonradan gelen bir parça. Gelin adıyla. Kabul görüp görmeyeceği bir erkeğin ahlakına/vicdanına terk edilmiş halde. O ailenin kız çocuğu için sonradan gelen bir rakip. Gelin - görümce çatışmasını da netlikle açıklayan bir denklem bu aslında.


Ben 12 yaşımda doğduğum evden ayrıldım. Yatılı okullar, yurtlar, öğrenci evleri gibi serüvenler esnasında genelde ayda 2-3 kez ailemle görüştüğüm bir 10 yıl geçirdim. Avukatlık stajımı yaptığım sırada yaşadığım ev, ailemin evine 60 km uzaklıktaydı. Evlendiğimde ise evlerinin yakınına taşındım. Aslında senelerdir hiç görüşmediğimiz kadar çok görüşebileceğimiz bir hayatımız olacaktı artık. Fakat yine de ben evlenirken annem ağladı. Kaçınılmaz bir koşullanma bu. Gelin olurken ağlanır çünkü, kızı gelin olurken anneler ağlar. Oğlu damat olurken neden ağlamaz anneler mesela?


Benim ailem bu geleneksellikte değil ama gelin olmak geleneksel kabulde aileden gitmek demek. Aileyi bırakmak. Ama daha önemlisi ailenin de seni bırakması. Bir anlamda terk etmesi. “Gelinliğinle çıktığın bu eve ancak kefeninle dönersin” cümlesi kanını dondurmayan insanlar var hala bu topraklarda. Ben varlıklarına inanmak istemesem de gerçekten varlar. Çocuklarının ölümüne dahi razılar. Yeter ki kutsal ailelerine laf gelmesin. Yeter ki kızı boşanmış demesinler.


Benim annem öyle bir anne olmasa bile ağlamasının altında toplumsal hafızada yatan bazı gerçekler var. O ağlayan anneler kızlarını neyin içine gönderdiklerini biliyorlar çünkü. O ağlayan anneler yarın öbür gün “aman sen idareci ol kızım” diyeceklerinin, kızlarını zorlandıkları hallerde “katlanmaya” telkin edeceklerinin farkındalar. Güzellemeye doyamadıkları fedakar kadın, cefakar kadın imajı da tam bu kahır çekme kültüründen geliyor çünkü. Kutsal aile yıkılmasın, erkeklerin keyfi kaçmasın diye kadınların çile çekmesini normalleştirme üzerine.


Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili en gerekli bulduğum tutumlardan biri de Kıvılcım’ın Doğa’ya “ne olursa olsun burası senin evin, her zaman buraya geri dönebilirsin” güvencesini vermesi. Güçlü aile böyle olunur çünkü. Gerçekten aile bağı ile birbirine bağlı olanlar; birbirine yük olmaz, birbirine omuz olur. Gerçekten güçlü aile olanlar toplumun çarpık değerlerini değil evlatlarını önceliklendirir. Madem aile dediğimiz müessese alt nesilleri sağlıklı yetiştirmek için var, o nesillerin sağlam duruşlarına da destek olmak için varlığını sürdürsün.




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Mutfakta size zaman kazandıracak 4 alışkanlık Hale Acun Aydın
Ailenin kutsalını değil dayanışanını istiyoruz Av. Aslı Karataş
“Anneni istemiyorum" diyor Yeşim Tijen
Venüs İkizler burcunda: Aşk mektupları Kristin Demirci
Kendi sesimi dinliyorum Burcu Bağıran
Kendine sahip çıkmak Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.