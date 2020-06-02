İnsan Olma Günlüğü

Senem F. Tahmaz

Sosyolog, 2 çocuk annesi, eski reklamcı. İnternetin etkileşimli olmadığı zamanlarından beri buralarda. Tüm gençlik enerjisini online medya, e-ticaret, dergi alanlarına sarf etti ama aslında ilk hayali çiçekçi dükkânı açmaktı. Ekmek teknesi genel adıyla ‘internet’ oldu. Yani aslında toplum… Neye dönüşürse… İki çocuk sonrasında beyaz yakalı hayatı biraz yorgunluktan, biraz da çocuklarına bizzat annelik etme sevdasıyla bıraktıktan sonra ‘karanlık tarafı’ tattı. Kendi aydınlanmasını evde yalnız başına annelik yaparken yaşadı. “Bana damdan düşeni getirin” diyor. Çocuk Gelişimi okuyor. Yakında yoga eğitmenliğine başlayacak. Kadın meselesi, çocuklar, yeryüzü, varoluş, bunlar kalbinin hep yanan ateşleri… Kendini bildi bileli doğa aşığı… Bunlara dair düşünmeyi, konuşmayı, yazmayı ömürlük bir vazife ve keyif biliyor. Gitar çalmayı özledi ama işte ona hiç vakit bulamıyor. 40 yıllık insan. Tüm kimliklerden azade, kendi insan oluş halini, insan olmayı araştırdığı bir evrede…