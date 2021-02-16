Uyuyan Güzel Uyandı

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Aslı Karataş

Avukat Aslı Karataş, lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamlamış, Galatasaray Ünivesitesi’nde özel hukuk üzerine yüksek lisans yapmıştır. Sorbonne-Cornell Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen programda insan hakları eğitimi almış, London School of Economics’ten hukuk ve politika dersleri almıştır. İnsan hakları temelli davalarda hukuki danışmanlık, dava takibi, proje yazma ve raporlama alanında çalışmıştır. Başlıca çalışma alanları toplumsal cinsiyet, hukukta cinsiyet temelli ayrımcı düzenlemeler, işyerinde cinsiyetçilik olan Aslı Karataş açılımı “sen bu kadınların avukatı mısın” olan sebuka platformunun kurucusudur. Mart 2020’de çıkan masallardaki toplumsal cinsiyet rollerini eleştiren Uyuyan Güzel Uyandı isimli kitabın yazarı olan Karataş, şirketlere toplumsal cinsiyet danışmanlığı veren Londra merkezli Genderscope şirketinin de Türkiye temsilcisidir.