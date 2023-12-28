Yaşlanma ile barışık kadınlar

Fiziksel yaşlanma, cinsiyetçi kodlar sebebiyle erkekler için "olgun erkek" imajına kavuşmak, kadınlar içinse adeta bir tehdit olarak görülüyor. Neyse ki bazı kadınlar, yaşlanmanın fiziksel etkilerini önemli olmaktan çıkaran duruşlarıyla yaşlanmaya değil ama toplumsal kodlara meydan okuyor. 90'lı yılların "Top model" akımını başlatan süper 5'liden biri olan Cindy Crawford bunlardan biri. Eski top model, yaşlanmaya yönelik yaklaşımıyla ilham veren açıklamalar yapıyor: "Yaşlanmak eğer şanslıysak olan şeydir; bu, hayatta olduğum anlamına gelir."
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