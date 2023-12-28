Yaşlanma ile barışık kadınlar

'Bu, sizi merkeze geri getiren bir şeydir ve gerçekten de huzur ve güzelliğin anahtarıdır; içsel bir biçim ve zarafet duygusu.'

"Henüz 40 yaşındayken bana birçok rol için "çok yaşlı" olduğum söylendi. Oysa ki 40 yaşındayken, ne istediğini bilecek kadar yaşlı ve onu elde edecek kadar da genç olursun. Ve harika görünürsün!"