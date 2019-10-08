Sonbaharın yakıştığı 15 ülke

Sonbaharın en yakıştığı 15 ülke

Sonbaharın en büyüleyici halleri...

Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır.

Bazı ülkeler ise, sonbaharda bir başka güzel...

Asturias Prensliği, İspanya

Bavyera, Almanya

Transilvanya, Romanya

Çin

Douro, Portekiz

Kyoto, Japonya

Moskova, Rusya

Yeni İngiltere, Amerika

Prag, Çek Cumhuriyeti

İskoçya, İngiltere

Seattle, Amerika

Sonoma Şehri, Kaliforniya, Amerika

Tataristan, Rusya

Toronto, Kanada

Galler, İngiltere