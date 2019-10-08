Sonbaharın en yakıştığı 15 ülke

Sonbaharın en büyüleyici halleri...

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Sonbaharın yakıştığı 15 ülke

Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır.

 

Bazı ülkeler ise, sonbaharda bir başka güzel...

 

Asturias Prensliği, İspanya

 

Bavyera, Almanya

 

Transilvanya, Romanya

 

Çin

 

Douro, Portekiz

 

 

Kyoto, Japonya

 

Moskova, Rusya

 

Yeni İngiltere, Amerika

 

Prag, Çek Cumhuriyeti

 

İskoçya, İngiltere

 

 

Seattle, Amerika

 

Sonoma Şehri, Kaliforniya, Amerika

 

Tataristan, Rusya

 

Toronto, Kanada

 

Galler, İngiltere

 

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