Sonbaharın yakıştığı 15 ülke

Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır.
Bazı ülkeler ise, sonbaharda bir başka güzel...
Asturias Prensliği, İspanya
Bavyera, Almanya
Transilvanya, Romanya
Çin
Douro, Portekiz
Kyoto, Japonya
Moskova, Rusya
Yeni İngiltere, Amerika
Prag, Çek Cumhuriyeti
İskoçya, İngiltere
Seattle, Amerika
Sonoma Şehri, Kaliforniya, Amerika
Tataristan, Rusya
Toronto, Kanada
Galler, İngiltere
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