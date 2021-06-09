Testler ve sanal turlar: Novakid ile İngilizce öğrenmek için daha fazla fırsat

Çocuklar için online öğrenme platformu olan Novakid, artık daha da ilginç araçlar kullanıyor. Öğrenciler quiz formatındaki oyun ve yarışmalara katılabiliyor ve hatta sanal gerçeklik formatında gezilere çıkıyor.

Testler ve sanal turlar: Novakid ile İngilizce öğrenmek için daha fazla fırsat
Anne - Baba
09 Haziran 2021 Çarşamba

Son zamanlarda, İngilizce öğrenmek daha da ilginç hale geldi. Yüksek teknoloji platformu Novakid, çocuklar için ana dili İngilizce olan kişilerle konuşma, yaratıcı görevler ve sanal gerçeklik araçlarıyla iletişimi birleştiren yeni programlara başladı.


Sıra arkadaşınla İngilizce dil bilgisi ve sözcüklerde yarışmak ister misin?

Yarışmalar çocuklar için her zaman eğlenceli olmuştur. Ayrıca çocuklar ödüllendirilmeyi de sever. Novakid, oyunla dersi birleştirdi. Böylece çocuklar sadece dersten zevk almakla kalmıyor aynı zamanda daha iyi öğrenmek için teşvik de ediliyor. Konu ile ilgili görüşlerini ifade eden Novakid'in baş metodologu Amy Krolevetskaya şu cümleleri kullandı: "Bu format, çocukların dili öğrenmelerinde ilerleme gördüğümüz için, kendini kanıtlamış bir formattır. Bu formatın başarısının büyük ölçüde oyunlardan ve diğer yarışmalardan geldiğini düşünüyoruz."


Transkripsiyon yerine doğal tonlama

Novakid uzmanları, dil bilgisinin en önemli göstergelerinden birinin kelimeleri doğru kullanma ve onlardan cümle kurma yeteneği değil; aksan yani ses ve tonlama unsurları olduğuna inanıyor. Bu sayede, öğrenciler İngilizce konuşulan bir ortama korkusuzca girebiliyor, erken yaşlardan itibaren doğru bir şekilde konuşabiliyor, kelimeleri aksansız telaffuz edebiliyor ve bunları hemen kurdukları diyolaglarda uygulayabiliyorlar. Novakid’de bunları sağlamak için öğrenciler; oyunlar, VR (Sanal Gerçeklik) turları ve etkileşimli görevler içeren sanal bir sınıf tarafından destekleniyor.


Ezber yerine canlı iletişim

Novakid, BT araçlarıyla birlikte geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlayan iletişimsel bir eğitim yaklaşımı kullanıyor. Örneğin öğrencilerin yeni kelimeleri anlamaları için onlara yardımcı olan yüz ifadeleri ve hareketlere yer verir. Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerini ve daha hızlı okumaya başlamalarını sağlayan modern ve harmanlanmış bir fonetik yaklaşım uygular. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek içinse dijital kalem kullanılır.

Tüm bunlar renkli bir oyun odasında gerçekleşir ve başarılı olan öğrenciler ödüllendirilir.


Ödev yerine bilgi yarışması

"Ödev olmayan eğitim olur mu?" sorusu aklınıza geliyorsa aklınıza hemen açıklayalım. Tabii ki Novakid’de ödev var! Ama ödevleri yapmak isteğe bağlı. Ödevlerini yapmadığı için hiç kimse düşük not almıyor ama ödevlerini yapan öğrencilere ödül veriliyor.


Novakid'de eğitim, öğretmenlerle bire bir gerçekleşir. Dersler ana dili İngilizce olan kişiler tarafından yürütülür ve Türkçe konuşmazlar. ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Güney Afrika, Filipinler dahil olmak üzere farklı 20 ülkeden gelen öğretmenler, Amerikan veya İngiliz aksanına sahiptir. Novakid öğretmenleri, yükseköğretim diplomasına veya eş değer sertifikalara sahip nitelikli öğretmenlerdir. Becerilerini sürekli geliştirirler ve mutlaka online öğretim deneyimine sahiptirler.


Novakid'i deneme şansım var mı?

Elbette! Novakid’de kullanılan tüm teknolojileri ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Ücretsiz olarak bir başlangıç ​​dersine kaydolabilir ve bu online okuldaki programın benzer okullardan farklarını görüp değerlendirebilirsiniz. http://www.novakid.com.tr

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