Terazi'de Güneş Tutulması

Esenlikler. 14 Ekim saat 20:44’te Terazi burcunun 21. derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Terazi burcu diplomasi ile, ikili ilişkiler ve sanat konuları ile ilgili bir burçtur. Bu dönemde ülkelerarası diplomasi konularının ön plana çıkacağı gibi kişisel hayatlarımızda da arabuluculuk, danışan/danışman ilişkisi, hukuk gibi konular da ön plana çıkacak.

Ayrıca ikili ilişkiler, ilişki kurma, evlenme gibi konularında daha çok günceme geleceği bir dönem. Olacak. Karşılıklı yapılan işler, danışmanlık işleri de bu 6 aylık dönemin öne çıkan konuları arasında.

Bir gezegen an derecesine 3 dereceye yakın açısal formasyon içerisinde bulunursa buna tutulmaya veya ay fazına eşlik eden gezegen deriz. Böyle bir gezegen bu tutulma için yok.

An derecesi an haritasının 5. Evine düşmekte. Bu da çocuklar, flörtler, aşk ile ilgili yapılacaklar, sahne konuları gibi konularda yine aşk ile alakalı bir burç olan Teraziyi birlikteliğe getiriyor. Yani aşk konularında dengeli, ilişki kurmak isteyen, kolay aşık olabilen, karşı tarafı düşünebilen, diplomatik ve uyumlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde evlilikle birlikte çocuk konuları da oldukça ön planda.

An derecesinin yükselen burcu ikizler. Yine terazi gibi iletişimsel bir burç olan, hava elementinden bir burç olan ikizler de dönemin kalitesine yolculuklar, akrabalar, yazılı ve sözlü konuları da beraberinde taşıyor. Yani bu dönem karşılıklı yapılan işler, evlilik, akrabaların kaynaşması gibi konular bir kez daha vurgulanmış oluyor.

Fakat Terazi tutulması olduğu için Terazi’nin yönetici gezegeni Venüs’ün durumu maalesef biraz zorlu. Başak gibi sevmediği bir burçta, eleştiren, beğenmeyen, beğenildiğini hissetmeyen ve soğuk bir buçta. Ayrıca Satürn ile de karşıt açı içerisinde. Bu da Venüs’ü yine pesimist yani karamsar, ihtiyaçları karşılanmamış hisseden bir durumda tutuyor. Yani dönem diplomasi, evlilik, ortaklık zamanı ama bu konular çok da kolay geçmiyor diyebiliriz.

Son olarak Güneş RIGEL isimli sabit yıldızla kavuşumda. RIGEL “başkalarına bilgi getiren” anlamındaki bir sabit yıldızdır ve dönemin hava burcu kalitesini, yükselen ikizlerliğini de oldukça güzel anlatmakta. Bu dönemde bilgi ile alakalı işler, anlaşmalar, evlilikler vurgu kazanacak, zorluklardan geçerek de olsa bence tarafları memnun edecek nitelikte olacaktır. Bunu şu an yaşadığımız savaş ortamı için de diliyorum.

14 Ekim 2023 Terazi burcunda Güneş tutulmasının burçlara etkileri

Yükselen Koç

Terazi tutulması evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Boğa

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması sözkonusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen İkizler

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler sözkonusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Yengeç

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Aslan

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ay’ının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı sözkonusu olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi’ler için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir tutulma süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Akrep

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler sözkonusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen Yay

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler sözkonusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani tutulma civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar sözkonusu.

Yükselen Kova

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler sözkonusu.

Yükselen Balık

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.