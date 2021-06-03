Tecavüzcüye ne denir?

Tecavüzcüye ne denir?
Hayatın Sesi
03 Haziran 2021 Perşembe
Dilay Argün

Ne acıdır ki kadına yönelik saldırılarda ilk mücadelemiz şiddetin, caniliğin, sapkınlığın kendisi ile mücadele etmek olmuyor. Önce "ne işi vardı?" sorusunu aklına, diline getiren zihniyet ile mücadele ediyoruz.


Zihniyet ile olan mücadelemizi aşamadan karşımıza duvar gibi bir handikap daha çıkıyor. Yeni zorluğumuzun adı: İfadeler... Yumuşatılan ifadeler... En sonda söylenmesi gerekeni en başta söyleyeyim tecavüz, tecavüzdür. "Nitelikli cinsel saldırı" yumuşatılmış bir ifadedir. Tecavüzcü ise tecavüzcüdür, sapıktır. Sapkındır. Rehabilitasyona ihtiyacı vardır ve bu süre zarfında toplumda yer alması tehlikelidir.


Bu iki mücadeleden sağ salim çıktıysak karşımıza diğer iki durumdan çok çok daha can acıtan bir gerçek çıkıyor. Hukuki meseleler... İyi hal ve tahrik indirimleri...


Henüz daha 1 hafta önce karara varan bir kadın cinayeti davasını ele alalım: "Konya’da Tuba Erkol’u 46 yerinden bıçaklayarak katleden Bekir Erkol’a iyi hal indirimi uygulandı. 2 yıl önce evli olduğu Tuba Erkol’u öldüren Bekir Erkol’un yargılandığı davada karar çıktı. Tuba Erkol, 18 Ağustos 2020’de kendisine şiddet uygulayan erkekten şikâyetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 2 gün sonra Bekir Erkol, kadını öldürdü. Şüpheli erkek tutuklanırken yürütülen soruşturma sonunda hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkeme heyeti, Bekir Erkol'u 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Ardından da suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak ceza 18 yıl 4 aya indirildi."


Kadına yönelik yapılan katliamlara biraz kulak verdiğinizde konu ile ilgili çok değil iki haber okuduğunuzda düğümlenen boğazınızı gevşetmek için bir şeyler yapmak istiyorsunuz değil mi? Ben yazmak istedim mesela, sanatçılar çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile sessiz kadınların sesi olmaya çalıştılar mesela... Ya da o an yaşanan olaya sessiz kalmayıp sosyal medya hesaplarımızda paylaşımlarda bulunuyoruz mesela...


İşte o paylaşımlardan biri sebebiyle, kadın katliamına sessiz kalmadığı için oyuncu Ezgi Mola'ya dava açıldı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.


Tüyleriniz ürperdi mi?


Benim gerçekten nutkum tutuldu.


Haydi bu hikayenin en başına gidelim ve ne olmuş kısa bir özet geçelim: Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'da, Siirt'te çalışan Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu. Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetmişti. İpek'in intihar öncesinde geride bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Sonrasında Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuştu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Orhan, 19 Ağustos günü tutuklanmıştı. Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulunmuştu ve Orhan'ın tahliyesine karar verilmişti. Bu tahliye, sosyal medyada büyük bir tepkinin oluşmasına neden olmuştu.


İşte o tepkilerden biri ise bu konularda duyarlılığı ile bilinen Ezgi Mola'ya aitti. Mola sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:




Bugün ise Ezgi Mola'ya 20 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı bu paylaşım sebebiyle Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.


Ne diyebiliriz?


Tecavüzcüye tecavüzcü demekten başka ne diyebiliriz?


Tacizciyi, tecavüzcüyü, saldırganı koruyanlara karşı olan ve vicdanı ile hareket edip iyinin yanında durup, destek veren insanlara yalnızca teşekkür edilir.


Bir kadın olarak sessiz kalmadığı ve duyarlı davrandığı için teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ezgi Mola...



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