18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı ve Şehitleri Anma Günü ve... Peki, 18 Mart'ta ne oldu? Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? Seyit Onbaşı ne yaptı? Sayfalara sığmayacak bilgilerden alınan kısa birer kesit...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı
Yaşam
18 Mart 2022 Cuma

“Çanakkale Geçilmez” cümlesinin altında onbinlerce kahramanın hikayesi yatıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde payı olan tüm kahramanların temsilcilerinden biri ise Seyit Onbaşı olarak anılan Seyit Ali Çabuk. Çanakkale Cephesi'nde Rumeli Hamidiye Tabyası’nda 275 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak namluya yerleştiren Seyit Onbaşı, Ocean zırhlısının vurulmasını sağlayarak savaşın seyrinde tarihi bir değişikliğe imza atmıştı.


Birkaç cümlede 275 kiloluk merminin hikayesi

1.Dünya Savaşı’nın Çanakkale cephesi, düşman devletlerin Anadolu’ya geçişinin kaderini belirleyecek bir konumda yer alıyordu. 8 Mart 1915 tarihine gelindiğinde, İngilizler'in "Ocean" zırhlısı Çanakkale Boğazı'nı zorluyordu. Saat 5.30 sularında itilaf devletleri filosundan bazı gemiler, kendilerini taciz eden Rumeli Mecidiyesi'ni susturabilmek için çok şiddetli bir ateş saldırısı başlattılar. Düşman kuvvetlerin güçlenmesine sebep olabilecek bu durum karşısında, Rumeli Tabyası’nda görev alan Seyit Onbaşı, gemiyi vurabilecek olan top mermisiyle baş başaydı. Yaklaşık 275 kiloluk top mermisinin kendisine adeta “Beni namluya sür” dediğini ifade eden Seyit Onbaşı, mermiyi hiçbir yardım alma imkânı olmadan tek başına kaldırarak namluya sürdü. Tek başına sırtladığı top mermisi ile tam üç deneme sonra İngiliz zırhlı gemisinin vurulmasını sağlayan Seyit Ali Çabuk, adeta bir mucizeye imza attı. Ocean adlı İngiliz gemisi, Çanakkale Boğazı’nın sularına gömüldü.


Kahraman şehitlerin ve genç komutanın hikayesi…

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, Mustafa Kemal’in uzmanlara göre adeta askeri dehasını sergilediği ve onbinlerce askerin neredeyse aç, susuz ve çok zorlu koşullarda aylar boyunca yazdığı binlerce kahramanlık hikayesiyle birlikte 1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir zaferi oldu. İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı’nın geçilmesi ve İstanbul’un işgal edilmesi planı böylece bozguna uğratıldı.


Çanakkale cephesine Yarbay olarak gelen Mustafa Kemal ise başarıları sonucunda savaş sürerken Albay rütbesi ile 130 bin kişilik bir kolordunun komutanı olarak göreve devam etti. Çanakkale cephesinde tarihi anlardan biri de Conkbayırı'nda yaşandı. Conkbayırı düşmek üzereyken, kolordu komutanından izin isteyen ancak kolordu komutanı tarafından ordu komutanına sevkedilen kararı beklemenin felaketle sonuçlanacağını öngören Mustafa Kemal, 34 yaşında bir tümen komutanı olarak Yarbay rütbesi ile “Cephaneniz yoksa, süngünüz var! Süngünüzü takın!” emrini verdi ve alayı düşmanın üzerine geri gönderdi. Bu emirle Mustafa Kemal, kalabalık düşman kuvvetleri karşısında geri çekilmeye başlayan 57. alayın düşmanın gözünü korkutmasını ve Anzak askerlerinin geri dönmesini sağlayacak bir stratejik hamle gerçekleştirmiş oldu. Conkbayırı’nın düşmesinin böylece önlenmesi, düşmana İstanbul’a hem karayolunun hem de deniz yolunun açılmasını engellemiş oldu.


Aylar süren kanlı savaşlarda inisiyatif alarak zafere götüren kritik başarılara imza atan Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanı mevkiine getirildi ve “Anafartalar Kahramanı” olarak anıldı.


Çanakkale Savaşı olarak anılan Çanakkale Cephesi savaşları, şükranla andığımız onbinlerce şehit, gazi ve kahramanın tarih yazdığı bir dönemeç oldu.



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