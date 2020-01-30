San Sebastian Cheesecake tarifi

Müjgan Yurtseven'den, İspanyol mutfağının nefis bir lezzet olan San Sebastian Cheesecake tarifi...

+ Sonra Oku
San Sebastian Cheesecake 
Bütün Yazıları

İspanyol mutfağından; 

San Sebastian Cheesecake ile tanışmam yıllar evvel gittiğimiz İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesi Donostia, San Sebastian seyahatimizde başlamıştı.

 

Pincho (pinço okunur) adını verdikleri sanat eseri gibi ekmek üstü veya atıştırmalık mezelerin tadımının yapıldığı lokantalarda Pincho turu yapmıştık. Yerel rehberimiz eşliğinde yedi ayrı lokantanın her birinde tek çeşit atıştırmalık lezzetler tadımlarından sonra, La Viña (bu lezzetin ortaya çıktığı yerin adı) son durağımızdı, bu kadar çok atıştırmalıktan sonra sadece tadına bakarım diye düşündüğüm peynirli kekin ilk lokmasını tadınca ikinci tabağı da büyük bir iştahla yemiştim. 

Rehberimizden de rica etmiştim tarifini, yıl 2012’ydi. O zamanlar bloğumu henüz açmamışım ama farklı kültürlere ait lezzetlere hep merakım olduğundan beğendiğim yemeklerin tariflerini topluyordum. San Sebastian, La Viña’dan gönderdikleri tarifi de defterime yazmıştım.

 

Bloğumda tariflerimi yazmaya başladığımda bir ara fotoğraf çekip paylaşırım derken birden bire Türkiye’de çok popüler oldu, popüler tarifleri paylaşmaktan kaçındığımdan bugüne kadar yazmadığım tarif, sosyal medya hesaplarımdan birçok takipçim tarafından sorulunca kısmet bugüneymiş.

 

Üzeri yanık olduğundan orjinalinde Burnt Cheesecake (yanık peynirli kek) diye adlandırılan kekin hazırlanması da çok pratik…

 

Servis: 25 cm lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

 

 

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
  • 1 kg krem beyaz peynir
  • 500 ml krema
  • 5 yumurta
  • 350 gr toz şeker
  • 30 gr un
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü



Yapılışı:

 

*Tüm malzemeleri hazırlıklıklara başlamadan yarım saat önce oda ısısına alın.

 

*Kelepçeli kalıbın her tarafına tereyağı sürüp fırın kağıdı ile kaplayın (iki kağıt üst üste yerleştirdim.

 

*Krem peynirleri karıştırma kabına alın, toz şekerin yarısını ekleyip kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyip çırpmaya devam edin (her bir yumurta karıştıktan sonra diğerlerini sırayla ekleyin). Kremayı yavaş yavaş ilave ederken homojen kıvam alana kadar 3-4 dakika daha çırpın. En son şekerin diğer yarısını un ile harmanlayarak sıvı karışıma ilave ederken akışkan krema haline gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın.

 

 

*Hamuru kalıba akıtın, hava kabarcıkları kalmaması için kalıbı tezgaha hafifçe vurun, 200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin, bu süre sonunda ısıyı 170 dereceye düşürün. 10 dakika daha pişirdikten sonra üzeri tamamen kızarmış ve kalıbı salladığınızda hafifçe sallanıyorsa pişmiş demektir. 

 

*Kek tamamen soğuyana kadar oda ısısında, sonrasında buzdolabında en az 4-5 saat veya bir gece bekletin. 

 

*Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum; kekin orjinalinde olduğu gibi pişince kabarmış olan kekin ortası soğudukça çökme yapacaktır, içe doğru kremamsı yapıda bir kek oluyor.

 

*Buzdolabında beklettikten sonra kalıptan servis tabağına geçirin.

  

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Birbirinden lezzetli balkabaklı tarifler
Birbirinden lezzetli balkabaklı tarifler
Elma keki
Elma keki
Ispanaklı peynirli gül böreği
Ispanaklı peynirli gül böreği
Turunç reçeli
Turunç reçeli
Köfteli nohutlu çorba
Köfteli nohutlu çorba
Soya soslu baharatlı misket köfte
Soya soslu baharatlı misket köfte
Havuç köftesi
Havuç köftesi
Doğu çorbası
Doğu çorbası

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X