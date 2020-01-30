San Sebastian Cheesecake tarifi

Müjgan Yurtseven'den, İspanyol mutfağının nefis bir lezzet olan San Sebastian Cheesecake tarifi...

İspanyol mutfağından;

San Sebastian Cheesecake ile tanışmam yıllar evvel gittiğimiz İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesi Donostia, San Sebastian seyahatimizde başlamıştı.

Pincho (pinço okunur) adını verdikleri sanat eseri gibi ekmek üstü veya atıştırmalık mezelerin tadımının yapıldığı lokantalarda Pincho turu yapmıştık. Yerel rehberimiz eşliğinde yedi ayrı lokantanın her birinde tek çeşit atıştırmalık lezzetler tadımlarından sonra, La Viña (bu lezzetin ortaya çıktığı yerin adı) son durağımızdı, bu kadar çok atıştırmalıktan sonra sadece tadına bakarım diye düşündüğüm peynirli kekin ilk lokmasını tadınca ikinci tabağı da büyük bir iştahla yemiştim.

Rehberimizden de rica etmiştim tarifini, yıl 2012’ydi. O zamanlar bloğumu henüz açmamışım ama farklı kültürlere ait lezzetlere hep merakım olduğundan beğendiğim yemeklerin tariflerini topluyordum. San Sebastian, La Viña’dan gönderdikleri tarifi de defterime yazmıştım.

Bloğumda tariflerimi yazmaya başladığımda bir ara fotoğraf çekip paylaşırım derken birden bire Türkiye’de çok popüler oldu, popüler tarifleri paylaşmaktan kaçındığımdan bugüne kadar yazmadığım tarif, sosyal medya hesaplarımdan birçok takipçim tarafından sorulunca kısmet bugüneymiş.

Üzeri yanık olduğundan orjinalinde Burnt Cheesecake (yanık peynirli kek) diye adlandırılan kekin hazırlanması da çok pratik…

Servis: 25 cm lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 kg krem beyaz peynir

500 ml krema

5 yumurta

350 gr toz şeker

30 gr un

1 tatlı kaşığı vanilya özütü







Yapılışı:

*Tüm malzemeleri hazırlıklıklara başlamadan yarım saat önce oda ısısına alın.

*Kelepçeli kalıbın her tarafına tereyağı sürüp fırın kağıdı ile kaplayın (iki kağıt üst üste yerleştirdim.

*Krem peynirleri karıştırma kabına alın, toz şekerin yarısını ekleyip kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyip çırpmaya devam edin (her bir yumurta karıştıktan sonra diğerlerini sırayla ekleyin). Kremayı yavaş yavaş ilave ederken homojen kıvam alana kadar 3-4 dakika daha çırpın. En son şekerin diğer yarısını un ile harmanlayarak sıvı karışıma ilave ederken akışkan krema haline gelene kadar 2-3 dakika daha çırpın.

*Hamuru kalıba akıtın, hava kabarcıkları kalmaması için kalıbı tezgaha hafifçe vurun, 200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin, bu süre sonunda ısıyı 170 dereceye düşürün. 10 dakika daha pişirdikten sonra üzeri tamamen kızarmış ve kalıbı salladığınızda hafifçe sallanıyorsa pişmiş demektir.

*Kek tamamen soğuyana kadar oda ısısında, sonrasında buzdolabında en az 4-5 saat veya bir gece bekletin.

*Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum; kekin orjinalinde olduğu gibi pişince kabarmış olan kekin ortası soğudukça çökme yapacaktır, içe doğru kremamsı yapıda bir kek oluyor.

*Buzdolabında beklettikten sonra kalıptan servis tabağına geçirin.

Afiyetle sevgiyle kalın…

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