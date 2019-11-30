Yeşil çaydan çok daha güçlü: Matcha çayı

Gölgede yetiştirilen çay ağacı yapraklarının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen matcha çayı, bir yeşil çay türüdür. Genellikle Gyokuro cinsi çay ağaçlarından elde edilir. ‘Matcha’ kelimesinin anlamı, ‘ufalanmış çay’dır. Özel bir işlemden geçirilerek kurutulan ve toz haline getirilen çay yaprakları, bu işlem sonrasında sade yeşil çaydan çok daha etkili hale gelir. Japon kültüründe önemli bir yeri olan çay seromonilerinde sıklıkla kullanılan bir çaydır. Şifalı özellikleri kadar kültürel değeri ile de dikkat çekmektedir.
Çay olarak özel bir yöntemle demlenip içilen matcha, aynı zamanda sütlü çay karışımlarında, milk shake ve smoothie gibi içeceklerde; kek,kurabiye ve çeşitli tatlı tariflerinde de kullanılabilmektedir.
Bir fincan matcha çayı demlemek için gerekli malzemeler:
Geleneksel yöntemle matcha çayı hazırlamak için, seramik bir kase ve Japonların çay seremonilerinde kullandığı bambu malzemeden yapılmış bir karıştırıcı olan chasen kullanılır. Kabın içerisine koyulan tozun üzerine kaynatılıp dinlendirilmiş su ilave edilir ve chasen ile iyice karıştırıldıktan sonra fincana alınır.
Eğer seramik kabınız ve chasen’iniz yoksa, büyükçe bir cam kasede de karışımı çırparak hazırlayabilirsiniz. Ağzı kapalı termos gibi bir kabın içinde çalkalamak da benzer bir etkiyi sağlayabilir.
Hazırlanan matcha çayı, soğutmadan içilmelidir.
Matcha çayının süt ile hazırlanmış haline matcha latte denir. Evde hazırlamak için, karıştırarak hazırladığınız matcha çayının üzerine yarım çay bardağı kadar ısıtılmış süt ilave edilir. İnek, keçi, badem, soya sütü gibi seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.
Çok güçlü etkilere sahip olan matcha, bazı özel durumlarda istenmeyen etkilere neden olabilir. Özellikle demir eksikliği, reflü ve böbrek hastalıkları gibi durumların varlığında matcha çayı tüketilmemesi önerilir. Günde iki bardaktan fazla matcha çayı içilmemesi tavsiye edilir.
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Akşamları yoğurda katıp yesem faydası olurmu kilo vermeye sadece akşamları günde bir defaCevapla