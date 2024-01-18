Plüto Kova dönemi (23 Mart 2023-19 Ocak 2044) Devrim mi illüzyon mu?

Yaşamın tüm gizemlerini, karmik hafızasını, sonsuzluğu, karanlığı ve gerçekleri içinde barındıran Plüto... Güçlü, büyük, derin, köklü ve geri dönülmez dönüşümler yaşatacağı, 20 yıllık bir döngüye başlıyor. İçsel ve dışsal devrimler yaşayarak yenilenmeye hazırlanıyoruz.

Plüto hem gücümüzü temsil eder hem de ne kadar güçlü olduğumuzu fark etmemiz için yaşadığımız açılım ve yıkımları anlatır. Aydınlığı görmemiz ve yaşamamız için içinden geçerek yüzleştiğimiz en derin korkularımız ve karanlığımızdır. Korkularımızı, karanlığımızı kaçarak inkar edip kapıları kapattığımızda, onu gözümüzde büyüterek hep kapılar ardında esir kalırız. Plüto geldiğinde o kapıyı yıkar, korktuğumuzu aşabilecek güçte olduğumuzu gösterir ve böylece ilerleyerek yolumuza devam ederiz. Artık korkacak bir şey kalmadığında, özgürüzdür.

Plüto 2023 yılının Mart-Nisan aylarında bize yeni geçişin fragmanını yaşatarak Oğlaktaki yolculuğunu tamamladı. Esas yolculuğuna 21 Ocak tarihinde Altair Yıldızında Güneş kavuşumu ile başlamaya hazırlanıyor. Altair Yıldızının en önemli özelliği; o tarihten sonra her şeyin sıfırlanmasıdır. Biz bu etkiye 20 Aralık 2020 tarihinde Satürn -Jupiter kavuşumu ile şahit olduk ve ondan sonra dünya üzerinde hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

20 Ocak tarihinde eski yolculuğuna veda edecek olan Plüto ile; gücü korkuyla elde etmeye, eski ve sağlam olmayana, değişmesi gereken yöntemlere, eski ve nostaljik bakış açılarına veda edeceğiz. Kova yolculuğu; kolektif bir uyanışla birlikte yepyeni bir düzen yaratacak. Gücün birlikten ve bilgiden geçtiğini anlayacağız. Bunu anlamak için; herkesi sınıfsız ve sınırsız birleştiren olaylar yaşayacağız.

Dünya gündemi

• Plüto bulunduğu yeri güçlendirerek yenilemek için önce vadesi dolmuş konularda yıkım yaratır. Onun bulunduğu alanda önce sıfırlanma, sonra yükselişi yaşayabiliriz. Bu dönemde hayatına; yeniliği, bilgiyi, kişisel gelişimi, teknolojiyi katanların yükseldiğini göreceğiz. Bir bilinç sıçraması yaşayarak, hayata bambaşka bakmaya başlayacağız. Herkesin kendi lideri olduğu bir dünya yaratacağız.

• Bu dönemde; bilgi ve bilimi iyilik ve şifa için kullananlar güçlebilir, kötüye kullananların, manipülasyon ve korkuya sürükleyenlerin kaybedişini görebiliriz. Tıpkı Ortaçağ ve Fransız ihtilali zamanlarındaki gibi önce kaos ve illüzyon yaratılabilir, daha sonra gerçek bilgiye erişerek yükselişi yaşayabiliriz. Ayrışmaların ardından tamamen birlik doğabilir.

• Ayrışmamakla, birbirimizi ötekileştirmemekle sınanabiliriz. İnsanlık için bir şeyler yapan, göz yummayan, bilinçli ve eşitlikçi nesiller doğabilir. Büyük kitle isyanları, darbeler yaşanabilir.

• Yapay zeka, internet, nano teknoloji, veri ve keşiflerde çığır açılabilir. E-ticaret ilerleyebilir. Uzay bilimleri gelişebilir. Bu konuda önce manipülasyon, sonra gerçek bilgi kendini açacaktır. Sürekli göğe baktığımız, gökyüzünün derinlikleri ve gizemlerini anladığımız zamanlar yaşayabiliriz. Çin ve Hindistan öne çıkabilir. Uçak teknoloji gelişebilir. Büyük bir uçak kazası yaşanabilir.

• Teknolojinin sağlık alanında kullanılmasıyla, hücre ve dna ile ilgili yeni keşifler olabilir. Alzheimer ve kanser gibi alanlarda yeni tedaviler bulunabilir.

• Yeni enerji kaynakları gündeme gelirken, petrol önemini yitirebilir. Doğadan gelen, temiz enerjileri kullanabiliriz. Güneş ve rüzgar enerjisini daha çok kullanabiliriz. Elektrikli araçlar tamamen öne çıkabilir. Nükleer enerji gündeme gelebilir.

• Sosyal medya, sivil toplum kuruluşları öne çıkarken, bu alanlarda sahte bilgi yayanlar yargılanabilir.

• Kağıt para, banka şubeleri, ATM'ler nostaljik hatıralar olurken, tamamen dijital paraya geçebiliriz. Öncesinde siber güvenliğe her alanda dikkat etmeliyiz. ABD başta olmak üzere lider değişimleri olabilir.

• Bu dönemde doğal afetler giderek artabilir. Bu yıl özellikle; 25 Ocak etrafı, 1-7 Şubat, 25- 28 Şubat, Ağustos ve Aralık ayları dikkat çekici olabilir.

• Bir yandan ne kadar gelişkin olduğumuzu düşünürken, bir yandan ne kadar ilkel olduğumuzla yüzleşebiliriz. İnsanlığı (kova) yer altına (plüto) çekme çalışmaları bilgi gizlemek için yapılırken, elektrik kesintileri ile mum kullanılan dönemlere dönerken, ilkel - yeni çağ dönemleri arasında kalabiliriz.

• Güzellik algısı; aşırı doğal - aşırı yapay olmak üzere iki uçta olabilir. Sağlık alanında; kalp, dolaşım, sinir sistemi, psikolojik rahatsızlıklar tetiklenebilir.

• Ata karmaları şifası, ruhsal, spiritüel konular, astroloji daha fazla öne çıkarken; bilen ve bilmeyen ayrışabilir.

Dönüşerek yenilenmeye, yenilenmenin mucizelerine...

Plüto Kova döneminin (23 Mart 2023-19 Ocak 2044) burç ve yükselen burçlara etkileri

Koç burcu ve yükselen koç

Hayallerin değişiyor, ideallerin değişiyor, çevren değişiyor. Ama tüm bunlardan önce sen dönüşüyor ve dönüşüyorsun. Toplum önünde daha fazla öne çıkacağın, bilginle parlayacağın, seni yenileyen çevrelerle, daha özgür bir yaşama uzanacağın günlere ilerliyorsun. Esnek ve gelecek odaklı olmak, gücüne güç katacak. Kalabalıklar içinde, söz sahibi olacaksın.

Boğa burcu ve yükselen boğa

Kendi yolunun, kendi yönünün ipleri yalnız senin elinde. Kariyer, iş veya aile yaşamında yepyeni döngülere ilerliyorsun. İş yaşamına; teknoloji, bilgi, eğitim, özgünlük ve yenilik katarak fark yaratabilirsin. Sana uymayan etiketleri, mesleği söküp atabilirsin. Kendin gibi ilerleyeceğin yepyeni yollar yaratmaya, yükselmeye ve gerçek hedeflerini fark etmeye hazır ol.

İkizler burcu ve yükselen ikizler

Bildiklerini, inandıklarını yenileyerek, daha özgür bir gelecek yaratmaya hazır mısın? Hayata verdiğin anlamın değişeceği yeni bir yolculuğa çıkıyorsun şimdi. Bu yolculukta; eğitimler, seyahatler, yeni diller, kültürler, yurt dışı bağları, ticaret, medya gibi alanlarda bambaşka bir döneme gireceksin. Zihninin sınırlarını aşmaya açık ol.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç

Yaşamındaki bilinmezlikleri görmeye, ruhunun derinliklerini keşfetmeye, bitti dediğin yerlerden arınarak yeniden doğmaya hazır ol. Bu süreçte sezgilerin yükselebilir, ruhunu iyileştiren ve özgürleştiren çalışmalara katılabilirsin. Yaşamından giden her şey, bakış açını yenileyebilir. Ortak kaynakların, eş kazancın, yatırımların ve mali düzeninde önemli değişimler yaşanabilir. Yenilikçi olmak ve korkuyla hareket etmemek, bereket dengeni koruyacak.

Aslan burcu ve yükselen aslan

Bu hayat, senin yolculuğun. Ve yalnız kendi yolunu bulduğunda, yol arkadaşların gerçek olacak. Şimdi ilişkilerine, evliliğine bambaşka bir pencereden bakmaya, gerçekte ne istediğini fark etmeye, yalnız kendin olabildiğin, seni yükselten bağları sürdürmeye, kaygılarından özgürleşerek ciddi kararlar almaya hazırlanıyorsun. İşbirlikleri, ortaklıklar gibi alanlarda da dönüşümler gündeminde olacak.

Başak burcu ve yükselen başak

Şimdi durup nefes alarak, aynanın karşısına geçip 'Bütün bir günümü nasıl yaşıyorum? diye sorma vakti. Alışkanlıklarını, rutinini, sağlığını, düzenini, iş yaşamını sana daha iyi gelecek şekilde yenileyecek, kendine daha iyi gelmeyi deneyimleyeceksin. Çalışma arkadaşlarında önemli değişimler yaşayabilir, daha özgür çalışma ortamları yaratabilirsin. Kişisel gelişimine önem vermek seni ileriye taşıyacak.

Terazi burcu ve yükselen terazi

Hayat sahnende bambaşka parlamaya, kendini merkeze almaya, yaşamdan keyif aldığın konuları yenilemeye hazırlanıyorsun. Bu süreçte kendini bildiklerinle daha çok gösterebilir, yeni hobiler edinebilir, daha yaratıcı ve vizyoner olabilirsin. İlişkilerinden beklentilerin değişirken, kendin olabildiğin ilişkileri seçebilirsin. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınla bağlarını yenilemek gündeme gelebilir.

Akrep burcu ve yükselen akrep

Hayatını temelden yenilemeye, geçmişini iyileştirerek geleceğe yükselmeye hazırlanıyorsun. İç dünyanı daha huzurlu kılmak, yaşadığın yere daha ait hissetmek, özgür olmak için yepyeni kararlar alabilirsin. Ailenle ilişkilerini yenilemek, ev almak, taşınmak gündemine gelebilir. Aile dizilimleri ve şifa çalışmaları ruhuna iyi gelirken, köklerinden gelen güce uyanarak, kendine iyi gelerek, daha üretken ve başarılı olabilirsin.

Yay burcu ve yükselen yay

Hayata bambaşka pencerelerden bakacağın, sözlerinle, yazdıklarınla fark yaratacağın, dinleme ve anlama şeklini yenileyeceğin önemli zamanlara başlıyorsun. Bu süreçte; yeni eğitimler almak, çok yönlü olmak, seyahatler, teknoloji, sosyal medya sana iyi gelebilir. Önemli gelecek kararları alabilirsin. Yakın çevre ve kardeş ilişkilerini yenileyebilir, onların hayatında söz sahibi olabilirsin. Yaşam okulunda hep öğrenci olduğumuzu hatırlayacağın bir sürece başlıyorsun.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak

Kendi değerine yeniden doğacağın, değerlerini, sahip olduklarını yenileyeceğin yepyeni gündemlere hazırlanıyorsun. Kendini daha çok ait hissettiğin yerlerde çalışmak, yeteneklerini göstermek, potansiyellerini keşfetmek bu dönemde gelirlerini arttırabilir. Zamanına, ürettiklerine, kendine daha çok değer vererek, daha çok almayı öğrenerek, bereketini çoğaltabilirsin. Bozulan istikrar, yeni bir düzen getirecek.

Kova burcu ve yükselen kova

Kendi gücünü fark ederek, kendi ışığına yeniden doğacağın gündemlere hazırlanıyorsun. Daha özgün ve özgür olacağın, sınırlarını, imajını yenileyeceğin yepyeni bir sürece başlıyorsun. Bundan böyle kendin olamadığın her bağ, her ilişki ve yaşam alanı geride kalacak. Ertelediklerini yapmak için kendinde güç ve cesaret bulacaksın. Burcundaki bu döngüyü en güzel haliyle değerlendirmek için kişisel gelişimine önem vermeyi, yenilikçi olmayı, sağlığına iyi bakmayı unutma. Şimdi, yeni bir 'sen' yaratma zamanı.

Balık burcu ve yükselen balık

İçsel devrimler yaşayarak, ruhuna şifa olacağın, bilinçaltına ışık tutacağın yepyeni zamanlara başlıyorsun. Şimdi durup dinlenmeye, seni durduran duygu, düşünce ve geçmişini görmeye izin ver. Düşüncelerini yenilediğinde, seni alıkoyandan özgürleştiğinde, içindeki gücü yeniden fark edeceksin. Blokajlar koyan, manipülasyon yapan, sana nefes aldırmayan gizli ve karanlık olanı bırak. Terapi ve manevi çalışmalar sana iyi gelecek. Karanlığından geçtiğinde, aydınlığına doğacaksın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi