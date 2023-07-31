Pantone'un "sevgi kuşu" rengine uygun parçalar

"Love Bird" olarak adlandırılan bu rengi özellikle moda sektöründe 2023 İlkbahar/Yaz sezonu başladığından beri çok sık görür olduk. Hemen hemen her markanın bu renk ve tonlarına ayırdığı bir rafı oluyor. Yeşil ve sarı arasındaki bu renk, oldukça enerjik görünüyor.