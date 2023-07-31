Pantone'un "sevgi kuşu" rengine uygun parçalar

Pantone 2023 İlkbahar/Yaz renklerinden olan "Pantone 13-0443 Love Bird" olarak geçen sarı ve yeşil arasındaki bu egzotik renk birçok markanın en sık kullandığı renkler arasına girdi bile.

Moda
Giriş: 31 Temmuz 2023 08:03 Güncelleme: 31 Temmuz 2023 08:03
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  • "Love Bird" olarak adlandırılan bu rengi özellikle moda sektöründe 2023 İlkbahar/Yaz sezonu başladığından beri çok sık görür olduk. Hemen hemen her markanın bu renk ve tonlarına ayırdığı bir rafı oluyor. Yeşil ve sarı arasındaki bu renk, oldukça enerjik görünüyor.

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  • Gardırobunuzda kaybolduğunuz bir anda, kombininize enerji katmaya karar verdiğinizde en iyi tercihlerden biri olabilir bu renk. Simsiyah bir kombine renk katmak için aksesuar seçimlerinizde dahi enerjik bir renk kullanmak havanızı değiştirir.

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  • Rengarenk bir kombin yapmak veya "Love Bird" gibi vurucu bir renkle kombininize dikkat çekmek... Bizce yaz günlerine en iyi eşlik edebilecek renklerden biri olduğundan her ikisini de deneyip istediğiniz kombin önerisini tercih edebilirsiniz.

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  • Takılarda çok fazla rastlamadığımız bu renkten küpeler, yüzükler, kolyeler veya bileklikler bulursanız kaçırmayın! Altın renkteki takı ve saatlere mükemmel eşlik ettiği gibi gümüş renkteki parçalarda da aynı etkiyi yaratacağından şüphemiz yok.

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  • Bizce siyah veya beyaz mini elbiselerin vazgeçilmezleri renkli topuklu ayakkabılardır. Düz bir elbiseyi bile nasıl hareketlendireceğinizi artık daha iyi biliyorsunuz.

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  • İşte bu renkten ilham alabileceğiniz diğer parçalar ve kombin önerilerimiz...

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