Uzaktan eğitimle İngilizce öğrenmek mümkün

Nasıl İngilizce öğreniyorduk hatırlıyor musunuz?

İngilizce dil bilgisi kitapları, duyduğumuz ingilizce kelimeleri yazmaya çalışmak, sözlük eşliğinde metni anlamaya çabalamak...

Bunların hiçbiri bize dili öğretemedi.

Sonuç olarak, kabataslak teorik bilgilerle, ingilizceyi anadilimiz gibi özgürce konuşamayacağımızı öğrendik.

Modern yabancı dil öğrenme teknikleri; bilgi ve becerileri yeni ve etkili yollarla elde etmenizi sağlıyor. Öğretmenlerin elinde, gerçek hayatta kullanılan önemli ve güncel konuları işleyen ders kitapları ve kılavuzlar var ancak tüm bunlara rağmen klasik yöntemlerin yabancı dil öğretemediği artık gün gibi ortada.

Başka bir yol daha var: Ders kitabı yerine diyalog

Çocuğun ana dili İngilizce olan kişilerle diyaloğa girmesi; modern dili, doğru aksanları, tonlamaları, trendleri, yeni ifadeleri ve günlük dili öğrenmesine olanak tanır.

Bu yöntemi çocukluktan itibaren uygulamak gerekiyor. Bu yöntem, en yeni online eğitim platformlarından biri olan Novakid'in eğitimcilerine ait.

Derslerin özelliği öğretmenlerin sadece İngilizce konuşması

Bu, çocukların, küçük yaştan itibaren dile maruz kalmalarına, yabancı dilde düşünmelerine ve yaşayan bir dil ortamına uyum sağlamalarına olanak sağlar. İlk derslerden itibaren çocuklara günlük konuşma ve deyimsel ifadelerin kullanımı öğretilir. Öğretmenlerin çocuklarla iletişimi her zaman canlı tutulur ve arkadaş gibi olurlar.

Popüler TV programı Polyglot’un sunucusu, ünlü yazar Dmitry Petrov’a göre dil öğrenmek için ‘’çok erken’’ veya ‘’çok geç’’ kavramları geçerli değil.

“Küçük bir çocuğun beyni, bilgiyi, bir yetişkinden çok daha kolay ve hızlı algılar. Ancak eğitimi planlarken, çocukların ileriki yıllarda düzeltilmesi çok zor olan "yabancı dil reddi" geliştirmemeleri için, dayatma uygulamasından son derece dikkatli bir şekilde kaçınmak gerekir.” diye vurguluyor Petrov.

Oyun olarak İngilizce

Novakid online platformu; 36 ülkeden 30 binin üzerinde öğrenciyi bir araya getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Güney Afrika, Filipinler ve diğer ülkelerden toplamda binden fazla öğretmen aynı anda 700 ders veriyor.

Dersler arasında standart oyunlardan drama oyunlarına, sanal gerçeklik turlarından puan kazanılan testlere kadar birçok içerik mevcut.

Novakid'in deneyimli öğretmeni ve baş metodoloğu Amy Krolevetskaya: “Yarışmalar her zaman çocuklar için ilginç oluyor. Büyük bir coşku duyuyorlar. Ödüllendirilmeyi de seviyorlar. Novakid ile sadece öğrenmekten keyif alınmasını değil aynı zamanda daha iyi öğrenmeyi teşvik etmek için oyunlarla eğitim müfredatını birleştirdik. Bu yöntem kendini birçok bakımdan kanıtladı. Çocukların nasıl ilerlediklerini görüyoruz ve bunun büyük ölçüde, testlerimizin diğer yarışmalarımızın getirisi olduğunu anlıyoruz. ’’

Ebeveyn konforu her şeyden önce gelir

Ebeveynler için de her şey düşünülmüş. Her şey online, dersler yere ve zamana bağlı değil. Kişisel hesaplarda çocukların gelişimi ve ödülleri izlenebiliyor, dersler planlanabiliyor, uygun öğretmen seçilebiliyor ve ebeveynler esnek ödeme sisteminden yararlanabiliyor. Bu arada öğretmen seçimi ve eğitim müfredatı öğrencinin belli parametrelerine göre yapay zeka tarafından da belirlenip öneriliyor.

Peki çocuğunuzun eğitimini yeniden düşünmeye hazır mısınız?

Online eğitimlerden korkmamalısınız.

Bu formatın, bir dili çok daha hızlı ve farklı yollarla öğretebilmesine şaşıracaksınız.

Üstelik sınıfta olmadan!