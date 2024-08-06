Olimpiyat programı

Adem Asil Milli cimnastikçimiz Adem Asil, artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.

Buse Savaşkan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu

Elif Berra Gökkır 2024 Paris Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır, okçuluk kadınlar bireysel çeyrek final mücadelesinde Hunyoung Jeon'a mağlup oldu ve oyunlara veda etti.