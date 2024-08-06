Voleybolda yarı final zaferi
Kadınlar Voleybol Çeyrek Final karşılaşması Türkiye-Çin arasında saat 10:00'da oynandı. Maç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3-2 zaferiyle sonuçlandı. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda yarı finale çıktı.
Güreşte bronz madalya mücadelesi
Güreşte Kadınlar 50 kg'da Evin Demirhan Yavuz'un karşılaşması 12:30'da.
Güreşte Kadınlar 68 kiloda Buse Çavuşoğlu kadınlar 68 kg repesaj maçında Polonyalı rakibi Wiktroia Choluj'u 4-3 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Buse Tosun Çavuşoğlu saat 21:50'de karşılaşmaya çıkacak. Galip gelirse bronz madalya için mücadele edecek.
Boksta yarı final heyecanı
6 Ağustos saat 23:18'de Buse Naz Çakıroğlu 50kg 'da yarı final mücadelesi verecek.
Yelken takımlarının olimpiyat programı
Yelkende olimpiyat mücadelesi ise 6 Ağustos 2024'te aşağıdaki programla gerçekleşiyor.
Yelken (Nacra 17 Karışık Takım 10-12. Yarış): Alican Kaynar & Beste Kaynakcı (13:00)
Yelken (Kadınlar Formula Kite 6-10. Yarış):Derin Atakan (13:00)
Yelken (470 Karışık Takım 7-9. Yarış): Deniz Çınar & Lara Nalbantoğlu (13:15)
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