Novakid’de hangi kurslar bulunuyor?

Novakid, çocukların İngilizceyi ana dili İngilizce olan kişiler ile öğrendikleri, online bir okuldur. Eşsiz özelliklerdeki interaktif programım, farklı seviyelerde İngilizce yeterliliğine sahip 4 ile 12 yaş arası çocuklar için deneyimli öğretmenler ve pedagoglar tarafından oluşturuldu. Novakid'deki dersler, özel olarak tasarlanmış bir sanal eğitim platformu aracılığıyla çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Tüm Novakid öğretmenleri İngilizceyi ana dili olarak konuşan kişilerdir. Tercihe bağlı olarak İngiliz ve Amerikan aksanları vardır ve çevrimiçi dâhil olmak üzere 3 yıldan fazla çocuklarla çalışma deneyimine sahip sertifikalı öğretmenlerdir.

Çocuğunuz için İngilizce kurs seçerken ilk olarak dikkat etmeniz gereken şey eğitim programıdır. Bu makaleyi okuyarak Novakid’de mevcut olan kurslarla ilgili bilgi alabilir ve çocuğunuz için en uygun olanını seçebilirsiniz.

Novakid Online İngilizce Okulu eğitmenleri 3 adet eğitim programı geliştirdi:

1- General English (Genel İngilizce) Kursu

2- İngilizce Konuşma Kursu: Time2Talk

3- 3D Turlarla İngilizce Konuşma Kursu: Virtual Explorer.

Novakid’deki tüm eğitim programları, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) uygun olarak geliştirilmiştir. Kursun içerikleri oluşturulurken çocukların bireysel yaş farklılıkları göz önüne alınmıştır.

General English (Genel İngilizce) Kursu

General English kursu, 4 ile 12 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. Temel konuşma, okuma ve anlama becerilerinin öğretilmesine yardımcı olur. Program 5 seviyeden oluşur; her biri farklı yaş grubundaki çocuklara hitap eder ve zorluk derecesi kademeli olarak artar. Her seviye, kendine has kelime ve dilbilgisi konuları içeren ünitelerden oluşur. Çocuklar okumayı öğrenip bilgilerini pekiştirirler.

Çocukların İngilizce öğrenirken eğlenmelerini sağlamak için oyunlaştırılmış içerikler kullanılır. Novakid öğrencileri İngilizceyi küçük oyunlar, yaratıcı görevler, ödevler ve çizgi romanlar içeren bir oyun şeklinde öğrenirler. General English kursu daha çok konuşmaya odaklanır. Novakid öğretmenleri derslerde sadece İngilizce konuşurlar ve bu yöntem, çocukların İngilizce konuşmak için dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

“Sıfır” seviyesindeki okuma alıştırmalarında ise çocuklar, farklı sesleri/harfleri öğrenirler. İlk dersten itibaren okumayı öğrenmeye başlarlar. Novakid öğretmenleri, çocuklara okumayı öğretirken ses bilgisi (fonik) yoluyla okumaya dayalı olan modern ve etkili bir yöntem kullanırlar. Sonraki iki seviyenin modül programında normal dersler ile İçerik Temelli Öğrenim (CLIL) yöntemine dayanan dersler yer alır. Çocuklar bu derslerde, çizgi filmlerden çevreyi korumaya kadar uzanan çeşitli konular yardımıyla İngilizce öğrenirler.

Time2Talk Konuşma Kursu

Time2Talk kursu, İngilizceyi hâlihazırda A2-B1 seviyesinde konuşabilen, 9 ila 12 yaş arası çocuklara yöneliktir. Bu kurs 40 dersten oluşur ve her ders spor, deniz canlıları, alışveriş ve filmler gibi farklı konuşma konuları çerçevesinde işlenir.

Çocuklar bu derslerde dilbilgisi ve sözcüksel becerilerini geliştirir, bildikleri kelime sayısını artırır ve tabii ki İngilizce konuşma alıştırması yaparlar. Derslerde sadece İngilizce konuşulur ve öğretmenler, karşılıklı güvene dayalı olan bir ortamda çocuklarla yakın bir ilişki kurarlar. Çocuklar anlamada zorluk yaşarlarsa öğretmenler; görsel ifadeler, beden dili ve yüz mimikleri kullanarak ne demek istediklerini kolayca açıklayabilirler.

Novakid Online İngilizce Okulu eğitmenleri Time2Talk kursunu, General English kursunun 3. ve 4. seviyedeki öğrenciler için ek bir kurs olarak önerirler. Bununla birlikte, daha çok konuşma becerilerini geliştirmeye ağırlık vermek isteyenler, bu kursu bireysel olarak da alabilir.

3D Turlu Virtual Explorer İngilizce Konuşma Kursu

Virtual Explorer kursu, en az 10 yaşındaki A2-B1 seviyesinde İngilizce bilen çocuklar ya da General English veya Time2Talk kursunun 4. seviyesini tamamlamış olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Virtual Explorer kursu sürekli olarak yeni derslerle güncelleniyor ve şu anda bünyesinde tam 80 ders bulunuyor! Dersler tartışma kulübü formatındadır ve konuşmaya dayalıdır. Konular arasında küresel hususlar (örn. ekoloji ya da ekoturizmin geliştirilmesi) ve de okul konuları (örn. su çevrimi ya da Vikingler) yer alır. Geniş yelpazedeki konular öğrencilerin konuşma becerisini, kritik düşünme kabiliyetini ve yaratıcılığını artırmaya yardım edecek şekilde seçilmiştir. Ayrıca, ufuklarını geliştirmeye de yardımcı olur.

Her derste Dünya’nın çeşitli noktalarına sanal bir gezi yapılır. Panoramik 3D turlar, çocukların ortamın içerisine girmesine yardımcı olur, gerçek yaşamı gözlemlemelerini sağlayarak bilgi alma merakını artırır ve İngilizce dilinin spontane olarak kullanılmasını teşvik eder; daha çok şey öğrenmek için İngilizce konuşarak öğretmenle etkileşime girmeniz gerekir. Virtual Explorer kursu ve içerikleriyle ilgili bu makaleden daha çok bilgi alabilirsiniz.

Novakid Online İngilizce Okulu, çocukları ve ebeveynlerini ücretsiz bir deneme dersi almaya davet ediyor. Bu tam kapsamlı tanıtım dersinde, öğretmen, eğlenceli İngilizce oyunlarla çocuğunuzun ilgisini çekecek, etkileşimli platformun işlevselliğini gösterecek ve çocuğunuzun İngilizce seviyesini belirleyecek. Deneme dersi 25 dakika sürer ve derste sadece İngilizce konuşulur.

Linke tıklayarak bir deneme dersi oluşturabilirsiniz ve Novakid ile ilgili daha çok bilgi alabilirsiniz.