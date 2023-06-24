MFÖ ve Özkan Uğur'a dair...

DHA’nın haberine göre, Türk pop ve rock müziği grubu Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) solistlerinden Özkan Uğur’un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve son olarak entübe edildiği öğrenildi. Sağlık durumuyla ilgili olarak MFÖ grubu üyesi Fuat Güner'in yaptığı son açıklamaya göre, Uğur'un böbrekleriyle ve ciğerleriyle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi.

Özkan Uğur'un hastalığı ve sağlık durumu

2013 yılında lenf kanserine yakalanan ve tedavisinin ardından hastalığı atlatan Özkan Uğur, 2020 yılında hastalığının tekrar nüksettiği haberleriyle anılmıştı. 8 ay önce tekrar lenf kanseri ile mücadele etmeye başladığı öğrenilen Uğur’un yoğun bakıma kaldırıldığı haberinin ardından, sanatçı hakkında üzücü bir haber daha geldi. Uğur'un entübe edildiği ve böbreklerinde gelişen sorunla mücadele edildiği öğrenildi.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson, Fuat Güner - MFÖ

Çok yönlü bir sanatçı: Özkan Uğur

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un bir araya gelişiyle kurulan Mazhar Fuat Özkan grubu, MFÖ olarak da anılıyor. MFÖ üyeleri 50 yılı aşan müzikal kariyerleri ile Türk pop ve rock müzik tarihinde hem grup olarak hem de bireysel çalışmalarıyla önemli bir yer edinmiş durumda.

MFÖ'nün basçısı, solistlerinden ve beste-söz yazarlarından biri olan Özkan Uğur, müzisyen kimliğinin yanı sıra rol aldığı diziler ve filmlerle oyuncu olarak da hafızalara imza attı. İkinci Bahar, Yeter Anne, Alacakaranlık, Cennet Mahallesi adlı diziler ve Eşkıya, Komser Şekspir, G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı, Türk Malı, Pek Yakında adlı filmler ile oyunculuk çalışmalarını müzisyenlik çalışmaları ile birlikte yürüttü.

1984 yılında Ele Güne Karşı Yapayalnız albümüyle büyük çıkış yakalayan ve yaklaşık 40 yıldır Türk pop ve rock müziğinde kendine özel bir yer edinen Mazhar Fuat Özkan grubunun solistlerinden Özkan Uğur, grubun aynı zamanda bas gitaristi. Uğur, vokal performanslarının yanı sıra kendine has sahne şovları, "terennüm" denilen yani anlamı olmayan kelimeler ve hecelerden oluşan şarkı sözleri ile Türk pop ve rock müziğinin ustaları arasında yer edindi. Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda 1985’te Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkılarıyla MFÖ grubuyla birlikte temsil eden Özkan Uğur, grubun Mecburen ve No Problem gibi şarkılarının bestelerinde yer aldı.

Kız bebek ismi olarak 90'lı ve 2000'li yıllarda sıkça tercih edilen Sude ismine ilham olan "SUDE" adlı şarkının sözleri de Özkan Uğur'e aittir.