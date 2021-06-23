Kum terapisi nedir?

Kum terapisi travmaların çözümü, kişinin kendini daha iyi anlayabilmesi için güvenli bir ortam sağlayarak iyileşmesini amaçlıyor. Bu terapi yöntemi genellikle çocuklarla çalışılsa da aslında yetişkinlerde de faydalı bir yöntem olduğu biliniyor.

Kum terapisi teknikleri

Oyun ve sanat terapisinin bir kombinasyonu olan kum terapisinde terapist, danışana hayali bir dünya yaratması için çeşitli minyatür oyuncakların yanı sıra kumla dolu bir tepsi veya kutu sağlar. Oyuncaklar, çiftlik hayvanları ve dinozorlardan insanlara ve arabalara kadar her şeyi içerebilir. Danışanlar hangi oyuncakları tepsiye dahil edeceklerini seçer ve istedikleri şekilde düzenlerler.

Bu yöntemde daha çok danışan dayalı bir terapi anlayışı hakimdir. Terapist gözlemci olur ve danışanların kendi iç mücadelelerini veya çatışmalarını temsil eden bir dünya kurmasına izin verir. Kurgu tamamlandıktan sonra terapist ve danışan tipik olarak ne gözlemlendiğini, seçilen oyuncakları, bunların nasıl düzenlendiğini ve sembolik veya mecazi anlamları tartışır.

Danışan daha sonra tartışmaya göre oyuncakları yeniden düzenlemeyi seçebilir. Kum terapisi aynı zamanda oyun terapisi sanat ve konuşma terapisi gibi diğer yöntemlerle de harmanlanabilir.

Kum terapisi nelere yardımcı olabilir?

Araştırmalar, kum terapisinin birçok zihinsel sağlık sorununun semptomlarını azalttığını ve dayanıklılığı artırdığını gösteriyor. Danışanlar, terapist tarafından kabul edildiğini hissettiklerinde içsel düşüncelerini özgürce ifade ederek derinlere yerleşmiş olumsuz duygulardan kurtulabilirler.

Kum terapisi ayrıca terapistlerin, danışanların seçtikleri oyuncaklarla veya sembollerle olan etkileşimlerini izleyerek deneyimlerine yükledikleri ve geliştirdikleri anlamları keşfetmelerine yardımcı olabilir. Bu durum bireysel, grup veya aile terapilerinde ilerlemeyi sağlayacak bir etken olarak kullanılabilir.

Referanslar:

Amy Worin. "What Is Sand Tray Therapy?" Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/what-is-sand-tray-therapy-4589493 (10.06.2021)