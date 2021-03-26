Kıymalı empanade

İspanyol ve Güney Amerika mutfağına ait bir lezzet olan empanade, içi et, tavuk gibi malzemelerle doldurularak hazırlanan bir börek çeşidi... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden kıymalı empanade

Kıymalı empanade
Yaşam
26 Mart 2021 Cuma

Ülkelere göre kare, üçgen veya yarım ay şeklinde kapatılarak yapılan böreklerin iç harcı meyveli olanları da var. Bol kıymalı & peynirli iç harcı ve dışındaki incecik hamuruyla yerken ağızda dağılan nefis börekleri hazırladıktan sonra hemen tüketmeyeceksek pişirmeden önce tek sıra halinde tepsiye dizerek dondurucuda donduruyorum, daha sonra kilitli poşetlere alarak dondurucuda saklıyorum. Pişireceğim zaman oda ısısına alarak tepside çözülene kadar beklettikten sonra yumurta sarısı sürerek fırınlıyorum. Dilediğiniz iç harç malzemeleriyle hazırlayabileceğiniz çıtır börekleri deneyin derim...


Servis: 30 - 32 adet

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 30 dakika


Kıymalı empanade malzemeler:

İç harç için:

  • 250 gr dana kıyma

  • 1 küçük kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü

  • 2 yemek kaşığı iç ay çekirdeği

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 7 - 8 sap maydanoz, yıkanıp incecik doğranmış

  • 50 gr rendelenmiş İzmir tulum peyniri

  • 1 yumurta sarısı + 1 çay kaşığı su

Hamuru için:

  • 500 gr un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 250 gr tereyağı, çok soğuk ve küp küp doğranmış

  • 5 yemek kaşığı soğuk su

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 2 yumurta

  • 1 yumurta sarısı, üzerine sürmek için





Kıymalı empanade yapılışı:

*İç harç için;

Kıyma, zeytinyağı ve doğranmış soğanları geniş bir tavaya alarak orta ateşte sularını salıp tamamen çekene kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Sarımsak, kuş üzümü, iç ay çekirdeği, tuz ve baharatları ilave ederek 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın. Maydanozu ekleyip karıştırın ve soğuyana kadar kenarda bekletin.


*Hamuru için;

Un ve tuzu harmanlayıp eleyerek geniş bir kaba alın. Tereyağını ilave ederek parmak uçlarınızla una yedirmeye başlayın, kırıntı haline gelince yumurtalar, su ve sirkeyi ekleyin. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurup yuvarlak disk haline getirin. Streç film ile kaplayarak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.


*Fırın tepsisine fırın kâğıdı sererek hazırda bekletin.

*Dinlenen hamurun unlanmış tezgâha alın, üzerine un serperek yarım cm inceliğinde olacak gibi merdaneyle açın. Açtığınız hamuru yuvarlak kalıp yardımıyla kesin, üzerlerine birer parça peynir ve kıymalı iç harçtan yerleştirin, yarım ay olacak gibi kapatarak uçlarını çatal ile sabitleştirin. Hamur bitene kadar kenarlarından kalanları tekrar toparlayıp açın ve iç harç ile doldurup kapatın.


*Empanadeleri aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine yumurta sarısı sürün.


175 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Kısa bir not:

*Hamuru ve iç harcı bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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