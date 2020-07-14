Kayaköy gezi rehberi

Kayaköy, M.Ö. 3000 yılına uzanan bir tarihi barındıran yerlerden biri. Antik Likya uygarlığı zamanında Karmylassos olarak bilinen köy, 11. ya da bazı kaynaklara göre de 14. yüzyıl civarında Rumlar tarafından Levissi adıyla mesken edilmiş ve bugün hala önemli bir kısmı ayakta olan yapılar da bu dönemde inşa edilmiş. Bu dönemde Anadolu Türkleri ile Rumların burada barış içinde yaşadığı, köyün nüfusunun yaklaşık 20 bini bulduğu ve bölgenin önemli bir zanaat ve ticaret merkezi olarak ilgi çektiği biliniyor. 20. yüzyıla gelindiğinde ise bölgedeki Rumlar, Yunanistan'a göç etmeye zorlandığında mübadele kanunları ile bölgeye Türkler yerleştirilmiş ve köyün adı Kayaköy olmuş; ancak söylentiye göre, Türkler Hristiyanların yaşadığı bu yapılarda yaşamak istemeyince, ya da bölgenin şartlarına ayak uyduramayınca, köy tamamen terk edilmiş. 1957'deki depremde terk edilen yapıların çoğu zarar görünce, Kayaköy bugünkü gizemli halini almış ve günümüzde tamamen turistik bir bölgeye dönüşmüş. UNESCO tarafından "Dünya Dostluk ve Barış Köyü" ilan edilmiş olan Kayaköy, yakınındaki Gemiler Koyu ile birlikte geçtiğimiz aylarda yerel yönetimlerin talebiyle 'kesin korunacak alan' olarak da kabul edildi.