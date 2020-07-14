Kayaköy gezi rehberi

Terk edilmiş evleri, hayaletli kayaları ve muhteşem manzaraları ile Kayaköy, Fethiye’de görülmesi gereken yerler arasında.

Yaşam
14 Temmuz 2020 Salı
Duygu İslamoğlu
Duygu İslamoğlu duygu.islamoglu@gmail.com

  • Kayaköy, M.Ö. 3000 yılına uzanan bir tarihi barındıran yerlerden biri. Antik Likya uygarlığı zamanında Karmylassos olarak bilinen köy, 11. ya da bazı kaynaklara göre de 14. yüzyıl civarında Rumlar tarafından Levissi adıyla mesken edilmiş ve bugün hala önemli bir kısmı ayakta olan yapılar da bu dönemde inşa edilmiş. Bu dönemde Anadolu Türkleri ile Rumların burada barış içinde yaşadığı, köyün nüfusunun yaklaşık 20 bini bulduğu ve bölgenin önemli bir zanaat ve ticaret merkezi olarak ilgi çektiği biliniyor. 20. yüzyıla gelindiğinde ise bölgedeki Rumlar, Yunanistan'a göç etmeye zorlandığında mübadele kanunları ile bölgeye Türkler yerleştirilmiş ve köyün adı Kayaköy olmuş; ancak söylentiye göre, Türkler Hristiyanların yaşadığı bu yapılarda yaşamak istemeyince, ya da bölgenin şartlarına ayak uyduramayınca, köy tamamen terk edilmiş. 1957'deki depremde terk edilen yapıların çoğu zarar görünce, Kayaköy bugünkü gizemli halini almış ve günümüzde tamamen turistik bir bölgeye dönüşmüş. UNESCO tarafından "Dünya Dostluk ve Barış Köyü" ilan edilmiş olan Kayaköy, yakınındaki Gemiler Koyu ile birlikte geçtiğimiz aylarda yerel yönetimlerin talebiyle 'kesin korunacak alan' olarak da kabul edildi.

  • Kayaköy'e nasıl gidilir? Kayaköy, Muğla'nın Fethiye ilçesine 8 km uzaklıkta. Araçla Fethiye Hisarönü'ndeki kahverengi tabelaları takip ederek, ya da Hisarönü'ndeki minibüsler kullanılarak köye kolaylıkla ulaşılabilir. Kayaköy'de gezilecek yerler Kayaköy'de yaklaşık 3500 adet tarihi yapı bulunuyor. Bu yapıların çoğu eski, zarar görmüş evler ve zanaat atölyeleri. Kalıntılar arasında görmeye değer bulunan kiliseler, şapeller de mevcut. Müze ve örenyeri statüsünde olan alanı gezmek için 10 TL ücret ödeniyor. Müzekart ile de alana giriş yapmak mümkün.

  • Kayaköy'de konaklama için de seçenekler mevcut. Butik oteller ve restoranlar köyün doğal yapısına uygun şekilde konumlandırılmış. Yıl içinde pek çok etkinliğe ve atölyeye ev sahipliği yapan Kayaköy Sanat Kampı da konaklama için değerlendirilebilecek keyifli seçenekler arasında. Gemiler Adası, Kayaköy merkeze çok yakın. Aracınızı yol üzerinde bırakıp keyifli bir patikada 15-20 dakika yürüyerek deniz kenarına inebilirsiniz. Antik Likya Yolu üzerinde bulunan Kayaköy, trekking ve kısa doğa yürüyüşleri sevenler için ideal. Ancak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki aşırı sıcaklara dikkat etmek gerekiyor çünkü yol üzerinde pek fazla su kaynağı bulmak mümkün değil.

  • Kayaköy'de görülmesi gereken en güzel yerlerden biri de Afkule Manastırı. Yüzyıllar önce bir keşişin 10 metrekarelik bir kayayı oyarak inşa ettiği bilinen manastıra Gemiler Adası ve Afkule yazan kahverengi tabelaları takip edilerek ulaşılıyor. Orman yolu içerisinde yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşten sonra bir tepenin bucağına inşa edilmiş bu ilginç yapıya ulaşıyorsunuz. Karşıda hayal meyal seçilen Rodos adası ve müthiş bir günbatımı manzarası ile Afkule, sadece biraz durmak için bile uğranması gereken yerler arasında. Fotoğraf sevdalıları içinse Kayaköy muazzam bir kaynak. Burada bir iki gün geçirip, kıyı bucak dolaşıp, özellikle gün doğumunda ve gün batımındaki sihirli saatlerde muhteşem kareler yakalayabilirsiniz. Fotoğraflar: Can Paçacıoğlu

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