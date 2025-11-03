HTHAYAT
Feng Shui'de evde hayvan bibloları bulundurmak...
Beden

Feng Shui'de evde hayvan bibloları bulundurmak...

Zeynep Akçay, evde cansız hayvan figürleri bulundurmakla ilgili bilgiler verdi.

Feng Shui&#039;de evde hayvan bibloları bulundurmak...
Giriş: 03 Kasım 2025, Pazartesi 17:00
1

Bazı hayvanları canlı olarak evlerde beslemek Feng Shui açısından çok olumludur. Bir de sessiz onama şeklinde figür, biblo, heykel, resim şeklinde kullandığımız hayvanlar vardır. Kısaca bunların da birkaçına değinelim:

2

Atlar

Feng Shui'de Güney pusula yönünde kullanmak çok uğurlu sayılır. Özellikle şaha kalkmış bir at figürü iş hayatında rakiplere karşı zafer kazanmayı, sıyrılmayı, terfi etmeyi, hızlı yükselişi, sanatın herhangi bir alanıyla uğraşan kişilere; popülerlik, saygınlık, itibar, ün getirmesi kesindir. Belirli mesleklerde logo, amblem olarak tavsiye ettiğimiz mükemmel hayvandır atlar. Atların da Feng Shui uygulamalarında uğur getirmeleri için yerleştirilirken dikkat edilmesi ve gözetilmesi gereken saat dilimleri vardır. Resim, pano şeklinde kullanılacak atların sayıları da çok önemlidir.

3

Aslan

Figürlerinin son zamanlarda çok yaygınlaştığını görüyor ve yanlış konumlanmalarla telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğuna şahit oluyoruz. Feng Shui'de tecrübesizlikle, bilinçsizlikle yerleşimler kötü sonuçlar doğurur. Eğer kullanılması gerekiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Çünkü bu hayvanların yerleştirilecekleri saat kaplan saati olmalı, bir erkek bir dişi şeklinde çift olmalı, evin içine kesinlikle yerleştirilmemeli, sadece dış kapıların iki yanına önemli detaylar göz önüne alınarak yerleştirilmelidir. Son olarak da eğer yerleştirilen bir iş yeri kapısı ise karşı işyerlerine büyük kötülük edilmiş olur. Kısaca aslanların bilinçsizce yerleştiği kapıların yanı sıra karşısına denk gelen herhangi bir şeye de dikkat edilmelidir.

4

Ejderhalar

Feng Shui uygulamalarında sıkça kullanılan sembollerdir. Özellikle işleri iyi gitmeyen, maddi sıkıntılar çeken ev ve iş yerlerinde sıkça kullandığımız sembollerdir. Ejderhalar da suyun ve paranın sembolüdür. Ev veya iş yerlerine yerleştirirken uygun pusula alanlarına yerleşimleri sağlanmalıdır. Eğer figür olarak kullanılacaksa şeffaf görünümlü olmalıdır. Tuvalet ve banyo gören alanlara yerleştirmek büyük para kayıplarına sebep olur. Yine yerleşimleri ejderha saatinde olmalıdır.

