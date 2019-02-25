Parfüm nereye sıkılır?

Kulağa biraz tuhaf gelebilir, fakat bize güvenebilirsiniz.

+ Sonra Oku
Kalıcı parfümün sırrı: Göbek deliği

Parfümünüzle arkanızda kalıcı bir koku bırakamıyorsanız size kötü bir haberimiz var: Parfümünüzü yanlış yere sıkıyorsunuz!

  

Büyük ihtimalle parfümünüzü boyun ve bileklerinize sıkıyorsunuz. Bunun nedeni, bu noktaların 'nabız noktaları' olarak bilinmesi veya vücudunuzda kalp atışının hissettiğiniz yerlerdir. Nabız noktalarından çıkan vücut ısısı bir kokuyu yoğunlaştırabilir. Ancak vücudunuzda muhtemelen bilmediğiniz başka birkaç nokta daha var. Göbek deliği.

 

Uzmanlar, göbek deliğinin koku için en iyi konum olduğunu söylüyor. Şekli, doğal bir koku deposu görevi görür ve vücut ısısı kokunun yayılmasına izin verir. Ünlülerden Liv Tyler ve Adriana Lima gibi ünlüler bu hileyi deneyimleyip, karşılığını da aldıklarını dile getirmişler. 

 

Liv Tyler: "Parmaklarıma biraz parfüm damlatıp kollarımın altına ve karnımın altına sürerim. Bunu babam bana öğretti; eğer hareketin çok fazla olduğu yere sürerseniz, koku da sizinle kalır." şeklinde bir röportajında bundan bahsetti. 

 

Ayıca parfümünüzü dirseklerinize ve dizlerinizin arkasına sürerek de daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Dizleriniz ve dirsekleriniz gün boyunca sürekli hareket ettiğinden, çok fazla ısı üretirler. Ekstra bir etki arıyorsanız, parfümünüzü bir fırçaya püskürterek saçlarınızdan geçirin. Parfümünüz saç kıvrımlarınıza yapışacaktır.

 

Ve başka bir ipucuna ne dersiniz? Parfümünüzü püskürdükten sonra sakın ovalamayın. Özellikle bileklerimize sıktığımız parfümleri birbirleri ile ovalarız, ancak parfümün kendiliğinden kurumasına izin vermelisiniz. Parfüm püskürtülürken kokan kokular, ovuşturduğunuz zaman daha çabuk dağılır. 

  

Yüksek paraya satın aldığınız parfümleri boş yere neden harcayacaksanız. En iyi performansı almalısınız. Sadece birkaç detay ile bütün gün güzel kokabilirsiniz.

 

YAZ PARFÜMLERİ... Yazın kullandığınız parfüm tenin... SONBAHAR KADIN PARFÜMLERİ Sonbaharın en çekici parfümlerin...

 

Ünlülerin parfümleri
+20
Angelina Jolie

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Makyaj süngeri nasıl temizlenir?
Makyaj süngeri nasıl temizlenir?
Makyaj stilleri: Enerjik
Makyaj stilleri: Enerjik
Göz çevresini yaşlanmanın etkilerinden koruyabilmenin 7 yolu
Göz çevresini yaşlanmanın etkilerinden koruyabilmenin 7 yolu
Ev yapımı asetonsuz oje çıkarıcı
Ev yapımı asetonsuz oje çıkarıcı
İri gözlere sahip olmanın 11 yolu
İri gözlere sahip olmanın 11 yolu
Saç bakımıyla ilgili 15 yanlış bilgi
Saç bakımıyla ilgili 15 yanlış bilgi
En iyi rimel hangisi?
En iyi rimel hangisi?
Gözaltı morluklarından kurtulun
Gözaltı morluklarından kurtulun

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Doğuma giderken neler yaptınız?
    Doğuma giderken neler yaptınız?

    Süresi : 01:59 İzlenme : 2395

  • Gizem Onay'la kadınlık organları ve döngüleri üzerine
    Gizem Onay'la kadınlık organları ve...

    Süresi : 34:57 İzlenme : 261

  • Kadınlar ve organlarıyla olan ilişkileri
    Kadınlar ve organlarıyla olan ilişkileri

    Süresi : 02:46 İzlenme : 455

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Alışveriş Annelik Bebek Çocuk Çocuk Kitapları Eğitim Sağlık
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar Sevgililer Günü
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X