Günlük burç yorumları: 8 Haziran Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, güne biraz hassas başlıyorsunuz, onaylanmaya ve duygusal bağlılığa güçlü bir ihtiyaç hissedebilirsiniz. Bu yüzden önce ortalığı sakinleştirin, işlerinizi halledin. Duygularınızı dinleyin ve yorumlayın ancak sorunların üzerinde gereğinden fazla durup vakit kaybetmeyin. İlişkiler, mali durum ve kariyerle ilgili konular karmaşıktır ve neye ihtiyacınız olduğunu açıkça bilmek zor olabilir. İnsanlar şu anda size yaklaşmıyor veya size destek vermiyor olabilir. Birinin size karşı hisleri konusunda da bazı belirsizlikler olabilir. Nitekim bu zorlukların geçici olduğunu unutmayın.
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