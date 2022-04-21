Görünce ders çalışmak için motive olacağınız 10 kütüphane

Kadın Eserleri Kütüphanesi

"Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak" amacıyla kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi, Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu. Türkiye'nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olarak, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de kadınlara ait koleksiyonları ya da kadınlarla ilgili eserleri ve belgeleri barındırıyor.

Adres: Fener Mahallesi, Mürsel Paşa Caddesi, No: 8, Fener Vapur İskelesi Karşısı (Tarihi Bina), Haliç-Fener, 34220, Fatih- İstanbul