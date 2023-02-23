Erkek çocuğu olan ebevenyler daha hızlı yaşlanıyor!

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, erkek çocuk yetiştirmenin beyin yaşını da hızlandırdığını keşfetti.

Erkek çocuğu olan ebevenyler daha hızlı yaşlanıyor!
Anne - Baba
Giriş: 23 Şubat 2023 15:54
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Herhangi bir erkek çocuk annesine ebeveynlik yolculuğunun nasıl olduğunu sorsanız, muhtemelen bir erkek çocuk yetiştirmenin ödülleri olduğunu ama aynı zamanda zor noktalarının da olduğunu söyleyecektir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, erkek çocuk yetiştirmenin beyin yaşını da hızlandırdığını keşfetti.


Çalışma, 50 yaşın üzerindeki 13.000'den fazla ebeveyni gözlemledi. Buldukları şey, en az bir oğlu olan ebeveynlerin bilişsel olarak daha hızlı yaşlandığıydı. Birden fazla oğlu olanlar, bilişsel yeteneklerini sadece kızı olanlardan bile daha hızlı kaybettiler. Araştırma, ABD ve Çekya'dan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Erkek ebeveynlerin daha hızlı yaşlanmasının nedeninin, erkeklerin kızlardan daha az ilgili olma eğiliminde olmaları olduğuna inanıyorlar, bu da ebeveynlerinin daha kötü ruh sağlığına sahip olmalarına neden olabilir.


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Çalışma, velilere matematik problemlerini çözmeleri ve onlara bir kelime listesi okutulmasıyla gerçekleştirilmiştir. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacı olan Katrin Wolfova; “En az bir oğlu olan ebeveynler, hiç çocuğu olmayan ebeveynlere kıyasla daha hızlı bir bilişsel gerileme oranına sahipti. Sonuçlar, annelerde olduğu kadar babalarda da benzer eğilimler gözlemlediğimiz için etkilerin biyolojik değil sosyal olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.


Ek olarak, araştırmacılar, kızların erkek çocuklara göre daha fazla duygusal ve sosyal destek sağladıkları için, resmi olmayan bakıcı olma eğiliminde olduklarını ve bunun kilit bir rol oynayabileceğini iddia ettiler.


Sonuç olarak, araştırmacılar bir kız çocuğuna sahip olmanın faydaları olduğunu belirttiler. Bir kızın sağlık ve depresyon üzerindeki faydaları, bunama riskinin azalmasına katkıda bulunabilir.



Kaynak: Harley Manson. "Study Finds That Having Sons Makes You Age Faster". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/study-finds-that-having-sons-makes-you-age-faster/. (31.01.2023).


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