O zamanlar kimse tanımıyordu

Erdal Özyağcılar (Şükrü), Ayşe Sarıkaya (Nazan), Bensu Orhunlar (Bilge), Atalay Uluışık (Ali), Orhan Çağman (Hüsnü Bey), Güzin Özipek (Leyla Hanım), Cihat Tamer (Şevket), Müjgan Ağrali (Mine), Akın Tunç (Cem), Yaman Okay (Nazım), Mehmet Akan (Sabri Bey) Ercan Yazgan (Kapıcı Cafer), Aykut Oray (Katil), Uğurkan Sayıner (Cemil)
ahahahha fikret kuşkan ziya kükürt. ne diziydi be. acayip izlerdik. lisedeydik ve üniversite arkadaşlarının aynı evde kalması çok güzeldi. eve kızlar da girip çıkıyordu. çok hoştu.Cevapla
hastasıydıkCevapla