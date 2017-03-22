O zamanlar kimse tanımıyordu

Soldan sağa Oktay Kaynarca, Fikret Kuşkan, Ziya Kükürt... 1989 yılında Gençler dizisinde oynamışlardı. O zamanlar tanınmıyorlardı ama şimdi çok ünlüler. Dipsahaf.com arşivinden derlediğimiz 80'lerden günümüze ulaşmış TV dizilerine ait fotoğraflar.

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    İstanbul'da aynı evi paylaşan dört ünversite öğrencisinin hikayesini anlatan "Gençler" isimli dizi 1989 yılında yayınlanmaya başladı.

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    O zamanlar henüz tanınmayan dört gencin oynadığı dizinin oyuncu kadrosu şöyleydi: Oktay Kaynarca (Ferhat) , Fikret Kuşkan (Sinan) , Ziya Kükürt (Namık) , Çetin Etili (Zafer) , Bennu Yıldırımlar

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    Fikret Kuşkan dizideki adıyla Sinan tiyatro öğrencisi, Oktay Kaynarca edebiyat öğrencisi, Can Etili yani Zafer tıp öğrencisi.

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Yorumlar
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Onay Bekleyenler
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HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    23 Mart 2017 Perşembe 12:02

    ahahahha fikret kuşkan ziya kükürt. ne diziydi be. acayip izlerdik. lisedeydik ve üniversite arkadaşlarının aynı evde kalması çok güzeldi. eve kızlar da girip çıkıyordu. çok hoştu.

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  • Misafir
     
    23 Mart 2017 Perşembe 11:19

    hastasıydık

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