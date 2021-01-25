Durma hakkı üzerine

Bedenin en hareketsiz, ruhun en hareketli olduğu eylemdir fotoğrafa konu olan.

Önünden geçerken buna niye, nesine bakayım ki dedi çıplak ağacı göstererek. Klorofil depoluyor kışa hazırlanmak için. Aslında ilkbahara ve de aslında yaza dedim... Hatta daha da öncesi güneşin daha erken vakitte batmaya başlaması ağaçların kış uykusu vaktinin geldiğinin işareti. İhtiyaç dört bir yandan belli ediyor yani kendini.

Zamansızca değil ki.

Ve bu onun kimsenin kendisine vermesini beklemediği bir hakkı. Bir süre hiçbir şey yapmadan durmak, sadece beklemek…