Dünyanın en yaşlı insanı: Maria Branyas Morera

Maria Branyas Morera, 4 Mart 1907'de ABD'nin San Francisco kentinde doğdu sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Katalonya'ya yerleşti. O zamandan beri İspanya'da yaşıyor.

Ocak 2023'te 118 yaşındaki Lucile Randon'un ölümünün ardından Dünya'daki en yaşlı insan olarak bilinen Morera'nın işitme güçlüğü ve hareket sorunları dışında herhangi bir fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunu bulunmuyor. Hatta o kadar iyi durumda ki uzun yaşamın sırları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi uman araştırmacılar tarafından bilimsel testlere tabi tutulmayı kabul etti.

Maria hafıza olarak herhangi bir problem yaşamıyor; dört yaşındayken yaşadığı olayları etkileyici bir netlikle hatırlıyor ve yaşlı insanlarda sık görülen kardiyovasküler hastalıklardan hiçbirini göstermiyor. Genetik bir bileşen olduğu açık çünkü ailesinde 90 yaşın üzerinde olan birkaç üye bulunmakta.

Maria, bir süre önce COVID-19'dan da kurtuldu. 2020'de 113 yaşına girdikten birkaç hafta sonra virüse yakalandı ancak birkaç gün içinde tamamen iyileşerek dünyanın en yaşlı COVID-19 hastalığını yenen kişisi oldu. Bu unvan daha sonra Maria'dan üç yaş büyük olan Lucile Randon tarafından alındı.

— Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) March 5, 2024

Maria'nın tükürük, kan ve idrar örnekleri alındı ve 80 yaşındaki kızınınki ile karşılaştırılacak. Araştırmacılar, Maria'nın genlerinin değerlendirilmesinin yaşlanmayla ilişkili hastalıklarla mücadele edebilecek ilaçların geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyor.

Maria uzun yaşamasını "şans ve iyi genetiğe" ek olarak "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal istikrar, endişesizlik, pişmanlık duymamak, bolca pozitiflik ve toksik insanlardan uzak durmaya" bağlıyor.

Dijital çağda dünyanın en yaşlı insanı olma statüsünde bulunan Maria, kızının yardımı ile sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Biyografisinde ise; "Yaşlıyım, çok yaşlıyım ama aptal değilim" yazıyor.

Geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda; "ölüme gittikçe yaklaştığını" itiraf etmesine rağmen Maria, hayata olumlu bakmaya devam ediyor ve bu yaşında bile her gün öğrenecek yeni bir şey olduğuna inanıyor.