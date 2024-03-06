Dünyanın en yaşlı insanı: Maria Branyas Morera

Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera, pazartesi günü 117. yaşını kutladı. İşte Maria'dan uzun yaşamın sırrı...

Dünyanın en yaşlı insanı: Maria Branyas Morera
Yaşam
Giriş: 06 Mart 2024 12:00 Güncelleme: 06 Mart 2024 14:24
ABONE OL

Maria Branyas Morera, 4 Mart 1907'de ABD'nin San Francisco kentinde doğdu sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Katalonya'ya yerleşti. O zamandan beri İspanya'da yaşıyor.


Ocak 2023'te 118 yaşındaki Lucile Randon'un ölümünün ardından Dünya'daki en yaşlı insan olarak bilinen Morera'nın işitme güçlüğü ve hareket sorunları dışında herhangi bir fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunu bulunmuyor. Hatta o kadar iyi durumda ki uzun yaşamın sırları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi uman araştırmacılar tarafından bilimsel testlere tabi tutulmayı kabul etti.


Maria hafıza olarak herhangi bir problem yaşamıyor; dört yaşındayken yaşadığı olayları etkileyici bir netlikle hatırlıyor ve yaşlı insanlarda sık görülen kardiyovasküler hastalıklardan hiçbirini göstermiyor. Genetik bir bileşen olduğu açık çünkü ailesinde 90 yaşın üzerinde olan birkaç üye bulunmakta.


Maria, bir süre önce COVID-19'dan da kurtuldu. 2020'de 113 yaşına girdikten birkaç hafta sonra virüse yakalandı ancak birkaç gün içinde tamamen iyileşerek dünyanın en yaşlı COVID-19 hastalığını yenen kişisi oldu. Bu unvan daha sonra Maria'dan üç yaş büyük olan Lucile Randon tarafından alındı.



Maria'nın tükürük, kan ve idrar örnekleri alındı ve 80 yaşındaki kızınınki ile karşılaştırılacak. Araştırmacılar, Maria'nın genlerinin değerlendirilmesinin yaşlanmayla ilişkili hastalıklarla mücadele edebilecek ilaçların geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyor.


Maria uzun yaşamasını "şans ve iyi genetiğe" ek olarak "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal istikrar, endişesizlik, pişmanlık duymamak, bolca pozitiflik ve toksik insanlardan uzak durmaya" bağlıyor.


Dijital çağda dünyanın en yaşlı insanı olma statüsünde bulunan Maria, kızının yardımı ile sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Biyografisinde ise; "Yaşlıyım, çok yaşlıyım ama aptal değilim" yazıyor.


Geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda; "ölüme gittikçe yaklaştığını" itiraf etmesine rağmen Maria, hayata olumlu bakmaya devam ediyor ve bu yaşında bile her gün öğrenecek yeni bir şey olduğuna inanıyor.


100 yaşındaki insanlardan değerli tavsiyeler
100 yaşındaki insanlardan değerli tavsiyeler Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü...
Nasıl bir yaşlı olacaksın? Yaşlandığımızda psikolojimizin n...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.