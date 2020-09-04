Dünya mutfakları: Kişniş,ceviz ve tavuk aşkına Gürcistan

Gürcistan mutfağı özelliklerini merak edenlere özel... Şef Özlem Mekik Gürcistan mutfağını tanıttı, Gürcistan mutfağının en bilinen yemeklerinden birinin tarifini verdi!

Dünya mutfakları: Kişniş,ceviz ve tavuk aşkına Gürcistan
Yaşam
04 Eylül 2020 Cuma

Dünyadaki en eski medeniyetlerinden biri olan Gürcistan, Doğu ve Batı kültürünün harmanlandığı bir coğrafya. Çoklu kültürlülük, günlük yaşam kadar mutfak sanatlarını da etkiliyor. Tarihi İpek Yolu’nun güzergâhında bulunan ülke, dünyanın en önemli merkezlerinden gelen tüccarları ağırlamış, en kaliteli baharatları öğrenmiş, pek çok farklı mutfak temsilcisiyle kaynaşmış ve tüm bu birikimle kendi mutfağını da ayrı bir noktaya taşımış.


Gastronomi turizmi dendiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri olan Gürcistan; Akdeniz, Arap, Moğol, Pers ve Osmanlı mutfaklarından büyülü bir karışım elde ediyor. Baş aktör ceviz olsa da, en beğenilen yemeklerinde hamur işi ve sebze kullanımı dikkat çekiyor. Gürcistan mutfağı, bünyesindeki lezzetleriyle deneyenleri mest ediyor. Gürcü mutfağında, ceviz ve mısır ile çok sık karşılaşılır. Aynı zamanda sebze ağırlıklı bir mutfağa da sahip olan Gürcü yemeklerinde patlıcan, lahana, pancar ve pırasa çok sık yer alır. Et tüketiminde beyaz eti tercih eden Gürcüler, tavuk ile yapılan yemeklerde ceviz ve cevizli soslar kullanır. Bunun en bileneni ise Baja’dır.


Gürcistan mutfağından bir tarif: Gürcistan Satsivi





Gürcistan Satsivi için malzemeler (4 kişilik):

  • 2 kg ağırlığında bir bütün tavuk

  • 1 adet havuç

  • 2 adet soğan

  • 2 lt su (10 su bardağı)

  • 200 gr ceviz içi

  • 4 diş sarımsak

  • 1 demet maydanoz

  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 2 çay kaşığı toz kişniş

  • 2 çay kaşığı toz zerdeçal

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı köri

  • 1 çay kaşığı kimyon

Hazırlanışı:

1- Bütün tavuğu soğuk suyun altında iyice temizleyin. Özellikle iç kısımlarında kan torbası, artık yağ dokusu gibi kalıntılar olmadığına emin olun. Bunun için bütün tavuğu bir gece buzdolabında buzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz.


2- Tavuğu derin bir tencereye alın havucu iri parçalar halinde keserek içine atın. Soğanı 4 eşit parçaya bölün ve tencereye ilave edin. Yarım demet maydanozu da tencereye ilave ettikten sonra tavuğu haşlamaya başlayın. Tavuk eti kemiğinden ayrılana kadar yaklaşık 1 saat kadar kaynatın. Ve tencereden tavuğu alın. Suyunu süzerek ayrı bir kaba alın.


Satsivi sosu hazırlamak için; Cevizleri ister döverek isterseniz bir mutfak robotu yardımıyla un kıvamına gelene kadar çekin. Mümkün olan en ince forma getirdikten sonra cevizleri robottan alın. Soğan, sarımsak, sirke, bir tutam maydanoz ve baharatlarla birlikte tavuk suyunu da robota alın hepsini birlikte çekin. Hazırladığınız sosu cevizlerle ağır ağır karıştırın. Ardından sosu tencereye alın ve bir taşım kaynatın. Sosunuz hafif koyu bir kıvam almalı.


Sos sıcakken haşlanmış tavuğun üzerine sosu gezdirin ve kalan maydanoz yapraklarıyla yemeğinizi süsleyerek sıcak olarak servis edin.


Not: Tavuğun tamamen temizlenmesi için tavuğu tamamen içine alacak bir kabın içerisine yatırın. Litre başına 1 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyin ve soğuk suyla tavuğu tamamen kapatın ve bu şekilde buzdolabında 1 gece dinlendirin. Mısır nişastası tavuğunuzun üzerinde bulunan tüm kirli kalıntıları alacaktır.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.