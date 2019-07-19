'Kare nefes' tekniğini deneyin
Bu teknik sayesinde uykuya dalmanız kolaylaşır. Aynı zamanda stresinizi azaltmak istediğiniz zamanlarda da bu yöntemi deneyebilirsiniz.
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Dik oturun ve ağızınızdan nefes alın. Nefesinize odaklanın.
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İçinizden 4'e kadar sayarak burnunuzdan nefesinizi verin.
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Daha sonra yine 4'e kadar sayararak nefesinizi tutun.
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Bu sefer nefesinizi ağzınızdan verirken 4'e kadar sayın.
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Son olarak yine 4'e kadar sayarak nefesinizi tutun. Bu söylediklerimizi bir daha tekrarlayın.
Bu yöntemi strese girdiğinizde veya yatmadan önce uygulayabilirsiniz. Nefesinize odaklanmak zihininizi rahatlatacak ve sorunlarınızdan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.