Çocukların en sevdiği yeni yıl gelenekleri

Çocuklar için çevrimiçi İngilizce eğitim platformu olan Novakid, Aralık ayında farklı Avrupa ülkelerindeki popüler gelenekleri ve hediyeleri öğrenmek için bir araştırma yaptı. Ankete Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Türkiye ve Rusya'dan 2.000'den fazla ebeveyn katıldı. Novakid, Türk velilere yılbaşı gecesi planlarını ve çocuklarına verecekleri hediyeleri sordu.

Dünya çapında milyonlarca insan için yeni yıl tatili

Yeni yıl gecesini kutlama şekli ülkeden ülkeye değişse de ankete katılanların çoğu için yeni yılı öncelikle bir aile ortamı ile ilişkilendiriliyor: Türk katılımcıların %82,4'ü Yeni Yıl gecesini aileleriyle evde kutlayacaklarını vurguladı. Türk ailelerinin yalnızca %6,9'u yeni yıl tatilini arkadaş veya akraba ziyareti yaparak geçirmektedir. Seyahat, Noel ve Yeni Yılı kutlamanın en az popüler yolu: yine de Türk ebeveynlerin neredeyse %7'si yurt dışına veya kendi ülkelerinde seyahat edeceklerini söyledi.

Türkiye'de ve diğer ülkelerde ebeveynler çocuklarına ne tür hediyeler veriyor?

Hem çocuklar hem de yetişkinler yeni yıl tatilini dört gözle bekliyor. Çocuklar için yeni yıl neşeli bir hediye beklentisidir, yetişkinler ise bu hediyeleri seçmek için zaman ve çaba harcamak durumundadır. Türkiye'deki ebeveynlerin %42'si mükemmel bir hediye seçmeleri için çocuklarına dilek mektupları veriyor, ebeveynlerin %41,5'i ise çocuklarına ne almak istediklerini soruyor. Ebeveynlerin çoğu, çocuklarının isteklerini dikkate almaktadır.

Söz konusu hediye çeşitleri olduğunda, küreselleşen bir eğilim olduğunu görmekteyiz. Çocukların en büyük istekleri arasında legolar, video oyunları, oyun konsolları (Nintendo Switch, Playstation) ve oyuncaklar yer almaktadır. Noel ve yeni yıl hediyesi olarak İspanya ve İtalya'da, diğer ülkelere nazaran ebeveynler daha çok, kitapları tercih ediyor. Çocuklar oyuncakları ve Lego'ları tercih etseler de Türk ebeveynler de çocuklarına kitap hediye ediyor. Türkiye'deki ebeveynlerin sadece %3,6'sı çocuklarının hediyelerinden tam anlamıyla memnun olmadığını düşünüyor.

Yeni yıl ve Noel gelenekleri

Çeşitli ülkelerden çocukların hediye tercihlerinde çok bir fark yok. Küreselleşme uluslararasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Bununla birlikte, her ülkede hala Yeni Yıl kutlama geleneklerini korunuyor. Katılımcılar, anket sırasında ana başlıkları isimlendirdi.

Türkiye'de en ilginç yılbaşı geleneği nar kırmadır. Ankete katılanlara göre, bu ritüel gelecek sene eve refah ve refah getirmektedir. Evlerde pişirilen en yaygın yiyecekler: Humus, kabak tatlısı ve lahana sarmasıdır. Evlerde genellikte o gece tombala oynanır. İspanya'da da Yeni Yıl için özel bir gelenek vardır: İspanyollar çanların her vuruşunda bir üzüm tanesi yer. İtalyanların yeni yıla özel akşam yemeği ise mercimek ve ettir.

Katolikliğin en yaygın din olduğu Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Polonya'da da Noel, Yeni Yıl'dan daha popüler bir tatil. Polonyalı ailelerin en ilginç Noel geleneklerinden biri, Noel arifesinde hep birlikte zencefilli kurabiye pişirmektir.

Ruslar da yeni yılı kutlamayı sever ve ülkede en sevilen tatildir. Dilekleri küçük kâğıtlara yazıp yeni yıl gecesi şampanyayla birlikte yeme geleneği vardır. Bu şekilde hayallerin gerçekleşeceği varsayılır.

Yeni yıl için dilekler tutun!

Sadece hediye vermenin değil, dilek tutmanın da mevsimi. Bu nedenle Novakid çocuklara ne hayal ettiklerini ve daha iyi İngilizce becerilerine sahip olmanın hayallerine nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Cevaplar arasında New York'a seyahat etmek, radyodaki tüm şarkıları söyleyebilmek, dünyanın her yerinden çocuklarla iletişim kurmak ve pilot olmak gibi cevaplar vardı.

Novakid, çocukların dileklerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla 4-12 yaş arası çocuk ve gençlerin katıldığı “Bir Hayalim Var” kampanyasını başlattı. 10 Ocak 2022 tarihine kadar çocuklarınız Novakid'den ücretsiz bir deneme dersi alabilir ve ardından yaratıcı bir video hazırlayabilir. Sosyal medyada en büyük hayalleri ve İngilizce'nin bu hayalleri gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olabileceği hakkında videonuzu bekliyoruz. İster fotoğraf ister video olsun, #Novakid ve #Novakid_dream hashtag'leri ile tüm gönderiler otomatik olarak kampanyaya katılır.

14 Ocak 2021'de Novakid'in kurucuları Max Azarov ve Dmitry Malin, iPad veya Novakid’den bir yıl boyunca ücretsiz İngilizce dersi alacak olan kazananı açıklayacak.

Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru formunu doldurmak için şu bağlantıyı takip edin: https://www.novakid.com.tr/contests_gift/

Novakid hakkında

Çocuklara yönelik online İngilizce okulu olan Novakid; Max Azarov, Dmitry Malin ve Amy Kroveletskaya tarafından 2017 yılında Silicon Vadisi’nde (ABD) kuruldu. 2.000’den fazla deneyimli ve profesyonel öğretmen, Novakid’in tasarladığı etkileşimli online platform üzerinden çocuklara İngilizce dersler vermektedir. Novakid eğitim programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile uyumludur ve çocukların bireysel ilgi alanları ile yaşlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Novakid, bir İngilizce konuşma ortamı yaratmak ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğlenceli ve ilginç bir yolla İngilizce öğrenmesine yardım etmek için oyunlaştırma ve sanal gerçeklik teknolojilerini kullanır. Özel Novakid ilerleme değerlendirme yöntemi (1.500’den fazla parametre, A/B testi ve veri güdümlü yaklaşımın diğer bileşenleri), harika sonuçlar alınmasını sağlıyor ve öğretmenlerin programı bireysel ihtiyaçlara ve her bir çocuğun ilgi alanına uyarlamasına olanak tanıyor.

Resmî web sitesi: www.novakid.com.tr.