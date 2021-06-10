Çocuklar İngilizce öğrenmeye nasıl motive edilir?

Çocuğunuza yabancı dili neden öğrenmesi gerektiğini nasıl söylemelisiniz? İşte işinizi kolaylaştıracak öneriler...

Yurtdışında rahatça seyahat edebilmek için...

İngilizce 70'ten fazla ülkede resmi olarak kullanılıyor. Bu nedenle İngilizce bildiğinizde ve konuşabildiğinizde yurtdışı seyahatinizde, mağazadaki, oyun alanındaki, kafedeki veya başka bir yerdeki diğer insanlarla rahatça iletişim kurabilirsiniz. Rehberi anlayabilir, yol tarifi sorabilir, sahilde akranlarınızla sohbet edebilirsiniz. Aksi takdirde neler olduğunu anlamadan, gerilmeye başlarsınız ve etrafta olan bitenden zevk almayı bırakırsınız.

İdollerinize çok daha yakın olabilirsiniz

İngilizceyi iyi bilip konuştuğunuzda sevdiğiniz, takip ettiğiniz yabancı ünlüleri daha iyi anlayabilir, onlarla iletişim kurabilirsiniz. Billie Eilish'in veya en sevdiğiniz rap sanatçılarının şarkılarını anlayarak dinleyebilirsiniz veya Twitter’da Elon Musk'a soru sorabilirsiniz.

Daha çok veriye ulaşma imkanı...

Sadece birkaç rafın size sunulduğu devasa bir oyuncak mağazası hayal edin. İngilizce bilgisi olmadan İnternet de işte tam olarak böyle. Çeşitli konularda birçok ilginç makale, film, blog, YouTube videoları ve podcastler sadece İngilizce olarak bulunuyor. İngilizceyi iyi bilirseniz bunları kolayca okuyabilir, izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yabancı dilde eğitim ile kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz

BBC ve National Geographic'ten TED Talks'a ve dünya müzelerinin sanal turlarına kadar eğitim kursları, dersler, eğitim filmleri dünyasını keşfederken daha fazla şey öğrenebilir ve daha başarılı olabilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak...

En sevdiğiniz filmleri ve dizileri, Türkçe dublajlarını beklemeden orijinal dilinde ve herkesten önce izleyebilirsiniz. Ek olarak, dublaj genellikle orijinal dilin güzelliğinden oldukça uzaktır.

Becerilerinizi en sevdiğiniz işte ortaya çıkarabilecek veya dünyanın her yerinden benzer fikirli insanlarla tanışabilirsiniz- ister Barselona taraftarları isterseniz de yerli karınca yetiştiricileri...

Lisede, gönüllülük, burs programları veya değişim programlarına katılabilir ve dünyayı ücretsiz olarak görebilirsiniz. Ayrıca çeşitli ülkelerde çok fazla arkadaş edinebilirsiniz. İleri düzey öğrenciler için bir dil kampına gidebilirsiniz.

Daha fazla para kazanabilirsiniz. İstatistiklere göre, İngilizce bilgisi olan sıradan bir uzman, İngilizce bilmeyen meslektaşlarına göre ortalama yüzde 8 daha fazla kazanıyor. Hatta bu oran yöneticilerde yüzde 22’ye kadar çıkıyor.

Yurtdışındaki bir üniversiteye ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Genellikle başvuru sahiplerinden TOEFL ve IELTS sonuçları istenir. Ayrıca bir çalışma veya çalışma vizesi almak için de bu sonuçlar gerekli olacak.

En sevdiğiniz film ve çizgi film kahramanlarının aslında nasıl konuştuğunu dinleyebilirsiniz. Mickey Mouse’tan Örümcek Adam’a kadar…

Bilgisayar oyunlarını yeni bir seviyede oynayabilirsiniz. Oyunların çoğu sadece İngilizce olarak mevcut olmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncular da birbirleriyle aynı şekilde İngilizce olarak iletişim kurarlar.

Harry Potter veya en sevdiğiniz çizgi romanları orijinal dilinde okuyabilirsiniz. Böylece kitapların çevirilerini beklemenize gerek kalmaz.

Teknik konuları ve bilgi teknolojilerini daha iyi anlayabileceksiniz. Birçok talimat, uyarı etiketi ve diğer önemli teknik bilgiler İngilizcedir.

Çeşitli uluslararası yarışmalara, seminerlere, projelere katılabilirsiniz.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey İngilice derslerinin çocuk için bir görev ve eziyete dönüşmemesi aksi takdirde bunların hiçbiri işe yaramaz! Çocuğunuz sıkılırsa veya çok zorlanırsa hiçbir motivasyon yardımcı olmaz. Aksine, öğrenme arzusunu kalıcı olarak kırmak ve özgüvenine büyük ölçüde zarar verir.

Ne yapmalıyız?

Çocuk ve ergen ruhunun özelliklerini dikkate alan bir eğitim platformu bulun.

Motivasyon ilerlemenin lokomotifidir

Okul metodologları, İngilizce dilbilgisine odaklanan soyut bir konu olarak öğretildiğinde, 12 yaşın altındaki çocukların hızla konsantrasyonlarını ve bunun sonucunda da öğrenme arzularını kaybettiklerini fark ettiler. Novakid'in metodolojisi ise eğitim sürecinin kendisinin çocuk için bir motivasyon olması gerektiği gerçeğine dayanmaktadır. Bunu yapmak içinse etkileşimli bir müfredatı sanal gerçeklik ve oyunlaştırma ile birleştiren ve bireysel sınıflarda herkesin öğretmenle yalnızca İngilizce konuştuğu benzersiz bir format gerekiyor.

Doğrulanmış zamanlama

Novakid'de dersler 25 dakika sürüyor. Deneyimler, çocukların sadece İngilizce konuşulan bireysel sınıflarda, konsantrasyonunu kaybetmemeleri için en uygun zamanın bu olduğunu gösteriyor. Ancak çocuk daha çalışmaya hazırsa, art arda iki ders de planlanabiliyor.

Oyun ile öğrenme

Bu yöntemde dersler eğlenceli bir şekilde yapılır. Çocuk sıkılma fırsatı bulamaz, öğretmen sürekli dikkati canlı tutar. Okul öncesi ve küçük çocuklar için oyun, motivasyonu henüz eğitim motivasyonuna dönüşmemiştir. Bu nedenle çocuklar kuralları yazmak ve öğrenmek değil, oynamak isterler.

Novakid'de ders, oyunun ve geleneksel öğrenme biçimlerinin bir karışımıdır. Oyunlar görevlere, görevler ise oyunlara entegre edilir ve genel olarak, eğitim bir keşif gibidir. Öğrenciler kahraman avatarlarını seçer, ders alır, ödev yapar ve sertifikalar ile yıldızlar kazanırlar. Çocuğunuzun başarılarıyla gurur duymasını sağlamak bir diğer önemli motivasyon noktasıdır. Bu nedenle, Novakid öğrencileri örneğin sadece tüm seviyeleri geçtikten sonra değil, aynı zamanda her kontrol dersinden sonra da sertifika alırlar.

Sadece İngilizce

Dersler, akıcı İngilizce bilen öğretmenler tarafından verilmektedir. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Güney Afrika, Filipinler ve diğer ülkelerden anadili İngilizce olan eğitmenlerdir. Onlarla yapılan dersler, çocuklara doğru aksanı ve tonlamayı öğretmenin en iyi yoludur. Her öğretmen çocuklarla çalışma deneyimine ve uluslararası yabancı dil sertifikalarına sahip kişilerdir.

Dersler sadece İngilizcedir, çeviri yapılmaz ve böylece çocuk hızlı bir şekilde dile maruz kalır. Böylece utanmadan daha hızlı konuşmaya başlayacaktır.

Okul, Tüm Fiziksel Tepki yöntemini (TPR – Total physical response) kullanır, öğretmen sadece slaytları göstermek ve çocukla görevleri yerine getirmekle kalmaz, hemen hemen tüm materyalleri hareketler, yüz ifadeleri, mimikler ile tekrar eder. Çocuklar da zevkle tekrar eder ve böylece konuları birkaç kat daha hızlı öğrenirler.

Teknoloji iş başında

Novakid'de dersler platformun web sitesinde yapılır, ekstra bir şey yüklemenize ve defter bile satın almanıza gerek yoktur. Tüm eğitimler sanal bir sınıfta gerçekleşir. Burada çocuklar interaktif bir tahtaya yazıp çizerler, kendilerini ve öğretmenleri görürler. Öğretmenle etkileşim, görsel materyal çalışması, etkileşimli egzersizler, çizim, şarkılar, danslar, oyunlar gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Sanal gerçeklik turları ile dersler ise ayrı bir zevktir. Çocuklar öğretmenlerle birlikte dünyanın en iyi müzelerine ve galerilerine seyahat eder, en ünlü yerleri tanır ve hepsini İngilizce tartışır. Novakid aktif olarak rekabet unsurları olan eğitim sınavlarını kullanır. Bu formatta çocuklar öğrenme sürecine kolayca adapte olurlar. Ebeveynler için özel olarak bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Veliler her ders için öğretmen geri bildirimi ve sınıfın video kaydını alır.

Denemek çok kolay

Novakid'in ücretsiz deneme dersi vardır. Çocuğunuz beğenirse, belirli seviyeler için bir ders paketi seçebilirsiniz (ders başına 36 TL ile 50 TL arası). Üstelik üç veya daha fazla çocuklu geniş aileler için %25 ek indirim var.