Avrupa'nın 1 numaralı İngilizce öğretim platformu: Novakid

Mart-Haziran 2021'de yapılan çalışmada, danışmanlık ve araştırma şirketi J'son & Partners uzmanları, 0-14 yaş arası çocuklar için offline ve online ikinci dil olarak İngilizce (ESL) Öğrenme Pazarı, Online ESL okulları ve trendlerini inceledi (B2C segmentinde: öğretmenden öğrenciye öğrenme) ve Novakid, Avrupa pazarına hizmet veren, çocuklara yönelik online ESL platformları arasında ilk sırada yer aldı.

Çalışma, küresel online ESL öğrenme pazarının 2021'de toplam 10 milyar dolar ve her yaştan çocuk segmentinin 3 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor. 2021'de İngilizce dil öğrenme pazarı (geleneksel offline ve online öğrenme) 1,7 milyar öğrenciye ulaşarak rekor kırdı.

Uzmanlar, farklı iş modellerine sahip 90'dan fazla küresel ve yerel online okulu analiz etti ve 14 yaşına kadar olan çocuklar için öğretmen destekli online İngilizce öğreniminin segmentine odaklandı. 36 Avrupa ülkesinden online ESL kitlelerini ayrıntılı olarak inceleyen uzmanlar bu ülkelerde faaliyet gösteren online okulları değerlendirdiler. Çalışma sırasında J'son & Partners makroekonomi verilerini, ülke düzeyindeki pazar tahminlerini, şirketlerin bilgilerini ve destekleyici kamu materyallerini ve kaynaklarını topladı ve analiz etti. Analizde şirketlerin bilgileri, çok sayıda kaynaktan gelen müşteri yorumları ve uluslararası ve yerel öğretmenlerin eğitim verdikleri online okullara ilişkin görüşlerini içeriyordu.

Novakid okulu aktif öğrenci sayısı, öğrenci memnuniyeti, öğretmen eğitim düzeyi ve öğretmen deneyimine göre 1. sırada yer aldı. Okul, öğrenciler arasında öğretmen notu ve öğretmen memnuniyeti gibi kategorilerde ikinci sırada yer aldı. Buna ek olarak, Novakid okulu uygulama mağazalarındaki müşteri yorumlarına göre (21 rakip arasında) birinci, Google Trendler'deki arama sıralamalarına göre ikinci ve 2020-21'de Google Trendler'deki pozisyon değişikliklerine göre (40 rakip arasında) birinci oldu.

Novakid'in kurucusu Maxim Azarov, "COVID-19 salgınının dijital öğrenme ve dil öğrenme pazarı üzerinde büyük bir etkisi oldu ve bu da online eğitim kullanıcılarında ve genel pazar büyümesinde çarpıcı bir artışa yol açtı. İngilizcenin küresel bir dil olarak kabul edilmesi ile birlikte büyümeyi yönlendiren bir diğer ana faktör de dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin İngilizce konuşmasıdır. Çocuklar için online İngilizce dil eğitiminin popülaritesi pandemi başladığından bu yana önemli ölçüde arttı. Bir yıl sonra, hala büyüyor ve katlanarak büyümeye devam etmeye hazır. Bunun, çocuklar için kaliteli online İngilizce öğrenme platformlarının daha geniş bir şekilde kullanılabilirliğinin, İngilizce dilini iyi tanıyanlar için kariyer fırsatlarının genişlemesinin ve uzaktan çalışmadaki artışın bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Dil araştırmalarının gösterdiği gibi, yüksek bir akıcılık seviyesine ulaşmak için çocukken bir dil öğrenmeye başlamanız gerekir" dedi.

Çalışma hakkında ek ayrıntılar

Çalışmanın amacı, dünyadaki online İngilizce dil öğrenme pazarını değerlendirmek, pazardaki ana eğilimleri ve engelleri gözden geçirmek ve tanımlamak ve Avrupa'daki çocuklar için önde gelen online İngilizce dil okullarını (öğretmen destekli öğrenme segmentinde) bir bütün olarak analiz etmekti: Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Türkiye ve Rusya.

Avrupa, ortaokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 97'sinin İngilizce öğrenmesiyle en yüksek İngilizce yeterliliğine sahip bölge. Bu, Avrupa Eğitim Bakanlıkları ve Avrupa Komisyonu'nun çok dilliliği teşvik etmek için yıllardır yürüttüğü çabanın bir sonucudur. İkinci dil olarak İngilizce öğrenmek için en büyük pazarlar Almanya, Fransa ve Rusya ve İngilizce yeterliliği en yüksek ülkeler (%80'in üzerinde) Norveç, Danimarka ve İsveç'tir. Rusya, Türkiye ve Ukrayna ise İngilizce konuşanların en küçük payına (%12-16) sahip.

J'son & Partners Consulting CEO'su Svetlana Vodianova, "Uzaktan çalışma, dijital çağda Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik uzmanlıklarına olan talep ve dünyanın en büyük üniversiteleri ile teknoloji şirketleri tarafından sunulan bir iş elde etme umuduyla seçilen herhangi bir uzmanlık alanında online çalışmalar, yabancı dil öğrenme pazarının büyümesini teşvik ediyor" diyor. İngilizce, sınır ötesi iletişim için tartışmasız favoridir. Büyük ülkelerde (İngilizcenin ulusal dil olmadığı Avrupa, Çin, Hindistan, Meksika, Brezilya vb.) çocukları için daha fazla uluslararası eğitim ve kariyer yolu isteyen ebeveynlerin, bir öğretmenle İngilizce uzaktan eğitim programlarına ve hizmetlerine artan bir ilgi gösterdiğini analiz ettik ve keşfettik."

Sanal öğrenmenin küresel popülaritesi şaşırtıcı değildir. Geleneksel İngilizce öğretmenlerine ve düzenli okullara ucuz ve etkili bir alternatifi temsil ediyor ve eğitimi çok çeşitli insanlar için daha erişilebilir hale getiriyor.

Online öğrenme, offline öğrenmeden çok çeşitli şekillerde daha üretken olabilir. Araştırma, ortalama olarak, online öğrenmenin geleneksel sınıf öğreniminden daha etkili ve verimli olduğunu göstermektedir, çünkü öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarına ve gerekli olduğu sürece materyalleri tekrarlamalarına olanak verir. Öğrenme sürecini izlemek için modern analitik araçlar, ezberi geliştirmek ve öğrenme kalitesini izlemek için zamanında harekete geçmeye yardımcı oluyor.

Novakid hakkında

Novakid, 2017 yılında ABD'de Silikon Vadisi'nde kuruldu. 4-12 yaş arası çocuklar için ana dili İngilizce olan ve çocuklarla çalışma sertifikasına sahip uluslararası bir online İngilizce dil okuludur. Eğitim, Novakid tarafından geliştirilen, sanal gerçeklik ve oyunlaştırma teknolojilerini kullanarak çocukların dil öğrenme sürecine derinlemesine dalmasını sağlayan platforma dayanmaktadır. Bu, öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girdiği ve kişisel "başarılar" kazandığı ve öğretmenlerin moderatör olarak hareket ettiği grup halinde online rol yapma oyunu (MMORPG) modelini kullanır. Öğrencilerin ilerleme değerlendirmesinin benzersiz metodolojisi (1500'den fazla parametre, A/B testi ve veriye dayalı yaklaşımın diğer bileşenleri) yüksek öğrenme sonuçları verir ve programı her öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlamaya izin verir. Resmi web sitesi: www.novakid.com.tr

About J’son & Partners Consulting Hakkında

J'son & Partners Consulting, teknoloji pazarlarında (Hi Tech / ICT / IT / Digital) yatırım, stratejik danışmanlık ve analitik şirketidir. BDT, ABD, İngiltere, Avrupa, BAE dahil olmak üzere geniş bir iş ortağı ağına sahiptir. Teknoloji ve dijital pazarlarda 20 yılı aşkın deneyimi vardır. Rusya ve yurt dışındaki projeler için stratejiler, iş planları, geliştirme programları, uzman görüşleri ve M&A, analitik ve PR desteği tasarlar. J'son & Partners Consulting'in analitik ve uzmanlığı iyi tanınmıştır ve telekom, medya ve BT endüstrilerinin her alanında, ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde kullanılır. Resmi web sitesi: http://json.tv