Aşk, sevgi ve nefret sözleri
Yazar ve filozofların aşk ve nefret üzerine sözlerini derledik.
- “Eğer birbirimizi sevmek durumundaysak, işe birbirimizden nefret ederek başlamamalıyız”
Nietzsche
- “Sevmek istediklerimizden nefret etmemiz zordur.”
Voltaire
- “Nefret, gerçekleşmemiş sevgiden başka bir şey değildir.”
Lawrence Durrell
- “Yoksun kalmak, aşkın düşmanı olduğu kadar nefretin ilacıdır.”
Anatole France
- “Nefret de aşk gibi küçük şeylerden beslenir.”
Balzac
- “Tercihimi sevgiden yana kullandım, nefret taşımak için fazla ağır bir yüktü.”
Martin Luther King
- “Kıskançlık, sevginin nefrete benzediğinin kanıtıdır, çünkü kıskançlıkta ikisi birbirine karışır.”
Amos Oz
- “Ruh, doğa gibi boşluktan nefret eder. Boşlukta doğa aşkla, ruh ise çoğu kez nefretle karşılaşır ve nefret işgal eder.”
Victor Hugo
- "Kibir, nefret ve kıskançlığı çeker, zarafet ise saygı ve sevgi uyandırır.”
Paulo Coelho
- “Ah!
Bir damla şiir veya aşkla,
dünyanın nefretini yatıştırabilirdik.”
Pablo Neruda
- “Sevgi ve yüce gönüllülük, nefrete galip gelmelidir.”
Spinoza
- “Nefret de sevgi gibi saflaştırır.”
Jean-Jacques Rousseau
- “Nefret sevginin karşıtı değil, sevgiye karşıdır.”
Balzac
- "Karanlığı karanlık aydınlatamaz, onu alt eden sadece ışıktır. Nefret nefreti yenemez, onu alt edecek olan sadece sevgidir.”
Martin Luther King
- “Eğer nefret, nefret ederek durmuyorsa, sevgiyle durulur.”
Buddha
- “Aşk ve nefret karşılaştığında korkunç şeyler yaparız, sonradan farkına varacağımız şeyler.”
Marc Lévy
- “Nefret, batan aşktır.”
Sören Kierkegaard
- “Aşk, en uzak yıldızda yazılı olanı okuyabilir. Oysa nefret öyle bir kör eder ki, bayağı arzularının duvarlarla çevrili, zevke susamışlıkla çoktan solmuş, dar bahçesinin ötesini göremezsin.”
Oscar Wilde
- “Nefretin, aşk kadar unutmaya meyilli olmadığına inanmalıyız.”
Anton Çehov
- “Nefret daima öldürür, aşk asla ölmez.”
Gandhi
Anlamlı sözler
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Hayatın en güzel günleri "daha erken" demekle geçer, sonra "çok geç" olur. - Gustave Flaubert