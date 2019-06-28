Aşk, sevgi ve nefret sözleri

Yazar ve filozofların aşk ve nefret üzerine sözlerini derledik.

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Aşk, sevgi ve nefret sözleri
  1. “Eğer birbirimizi sevmek durumundaysak, işe birbirimizden nefret ederek başlamamalıyız”

Nietzsche 

 

  1. “Sevmek istediklerimizden nefret etmemiz zordur.”

Voltaire

 

  1. “Nefret, gerçekleşmemiş sevgiden başka bir şey değildir.”

Lawrence Durrell

 

  1. “Yoksun kalmak, aşkın düşmanı olduğu kadar nefretin ilacıdır.”

Anatole France

 

  1. “Nefret de aşk gibi küçük şeylerden beslenir.”

Balzac

 

  1. “Tercihimi sevgiden yana kullandım, nefret taşımak için fazla ağır bir yüktü.”

Martin Luther King

 

  1. “Kıskançlık, sevginin nefrete benzediğinin kanıtıdır, çünkü kıskançlıkta ikisi birbirine karışır.”

Amos Oz

 

  1. “Ruh, doğa gibi boşluktan nefret eder. Boşlukta doğa aşkla, ruh ise çoğu kez nefretle karşılaşır ve nefret işgal eder.”

Victor Hugo

 

  1. "Kibir, nefret ve kıskançlığı çeker, zarafet ise saygı ve sevgi uyandırır.”

Paulo Coelho

           

  1. “Ah!

Bir damla şiir veya aşkla,

dünyanın nefretini yatıştırabilirdik.”

Pablo Neruda 

 

  1. “Sevgi ve yüce gönüllülük, nefrete galip gelmelidir.”

Spinoza

 

  1. “Nefret de sevgi gibi saflaştırır.”

Jean-Jacques Rousseau

 

  1. “Nefret sevginin karşıtı değil, sevgiye karşıdır.”

Balzac

 

  1. "Karanlığı karanlık aydınlatamaz, onu alt eden sadece ışıktır. Nefret nefreti yenemez, onu alt edecek olan sadece sevgidir.”

Martin Luther King

 

  1. “Eğer nefret, nefret ederek durmuyorsa, sevgiyle durulur.”

Buddha

 

  1. “Aşk ve nefret karşılaştığında korkunç şeyler yaparız, sonradan farkına varacağımız şeyler.”

Marc Lévy

 

  1. “Nefret, batan aşktır.”

Sören Kierkegaard

 

  1. “Aşk, en uzak yıldızda yazılı olanı okuyabilir. Oysa nefret öyle bir kör eder ki, bayağı arzularının duvarlarla çevrili, zevke susamışlıkla çoktan solmuş, dar bahçesinin ötesini göremezsin.”

Oscar Wilde 

 

  1. “Nefretin, aşk kadar unutmaya meyilli olmadığına inanmalıyız.”

Anton Çehov

 

  1. “Nefret daima öldürür, aşk asla ölmez.”

Gandhi

 

Anlamlı sözler
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  Hayatın en güzel günleri "daha erken" demekle geçer, sonra "çok geç" olur. - Gustave Flaubert    

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