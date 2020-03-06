8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “kadınlardan güzel haberler” var

Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir proje...

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “kadınlardan güzel haberler” var

Söz konusu kadınlar olduğunda, onlarla ilgili kötü haberleri değil başarıları konuşmanın tam zamanı. İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gerçekleştirdiği çok özel projesi “Kadınlardan Güzel Haber” ile kadına yönelik olumlu algıyı geliştirmek üzere farkındalık yaratıyor.

 

Girişimcilerden bilimde çığır açanlara, uzay boşluğundaki kara deliği fotoğraflayanlardan gezegenleri keşfedenlere, dünya siyasetini yönlendirenlerden sporculara, sanatçılardan yatırımcılara kadar kadına ilişkin pek çok başarı hikayesini ziyaretçilerle buluşturan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, projeyle tüm dünyayı ilgilendiren kadın olgusuna pozitif yönde atıf yapıyor.

 

Kadınlarımızdan gurur tablosu

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için AVM’nin 2. ve 5. katında bulunan kolonlarından 50 tanesini gazete kupürleriyle kaplayarak kadın gücünü görünür hale getiriyor. Kupürler, alışmış olduğumuz olumsuz 3. sayfa haberlerini pozitife dönüştürerek kadına ilişkin duymak istediğimiz, gururlanacağımız olağanüstü hikayeleri içeriyor.

 

Proje ile aynı zamanda sosyal sorumluluklara gösterdiği özene vurgu yapan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gurur tablosuna şahit olmak isteyen tüm ziyaretçilerini bekliyor.  

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