4 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Dört aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Dört aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Dört aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" Dört aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

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İkizlerim 4 aylık!

İkizleriniz 4 aylık oldular. Günler belki daha zor ama daha keyifli geçiyor. Gerçek bir iletişim başlıyor, daha çok göz teması kuruyorsunuz, yaptıklarınıza daha çok tepki veriyorlar. Günlük rutinleri artık daha belli. Ne zaman uyku, ne zaman beslenmek istediklerini anlamak daha da kolaylaşıyor. Artık çevrenin daha çok farkındalar ve günün bir kısmında sizinle oynamaktan daha büyük keyif alıyorlar. Bu ay aşılarının ikinci dozunu alacaklar ve rutin kontrolleri yapılacak. Ay içerisinde not aldıklarınızı doktorunuza danışmayı unutmayın ve aylık kontrollerini ihmal etmeyin.

 

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

  • Sizin, bebeklerinizin ve ailenin geri kalanının evde bir sıkıntılarının olup olmadığı, bebeklerinizin beslenmesi, uyuması ve genel gelişimleri ile ilgili sorular sorulur.
  • Bebeklerinizin boyları, ağırlıkları, baş çevreleri ölçülür ve doğumdan itibaren tutulan gelişim çizelgesine eklenir.
  • Daha önceki sorunların da kontrol edildiği genel fizik muayene yapılır.
  • Bebeğin gelişimleri değerlendirilir. Muayene eden kişi bebeklerinizin baş kontrolünü, el becerisini, görme, duyma ve sosyal etkileşimini değerlendirir.
  • İkinci dönem aşıları uygulanır.
  • Bebekleriniz anne sütü ile besleniyorsa D vitamini takviyesi ile ilgili bilgi verilir.

 

4 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

  • Karınlarının üzerinde duruyorken başlarını 90 derece kaldırabilirler.
  • Yüksek sesle kahkaha atabilirler.
  • Yüzlerinin yaklaşık 15 cm üzerinde tutulan bir cismi 180 derecelik bir yay boyunca takip edebilirler.
  • Dik durumda iken başlarını tutabilirler.
  • Bir taraftan diğerine yuvarlanabilirler.
  • Bir zeytin kadar küçük nesnelere dikkat edebilirler.
  • Çığlık atabilirler.
  • Ellerinden tutularak oturtulduklarında başlarını gövdeleri ile aynı seviyede tutabilirler.
  • Sesin yönüne (özellikle annelerinin sesine) dönebilirler.
  • Dik tutulduklarında bacakları üzerine biraz ağırlık verebilirler.
  • Destekli oturmaya başlayabilirler.
  • Sese doğru dönebilir, irkilebilir, tepki verebilirler.

 

4 aylık bebeklerinizin aşı takvimi

4 aylık bebek aşıları bebeklerinize 2. ayda hangi aşıların yapıldığına bağlı olarak değişiyor. DaPT- IPA-Hib, Pnömokok ve Rotavirus aşılarını yaptırdıysanız, bu ay 2. dozunu yaptırmalısınız. Eğer Rotavirus aşına 3. ayda başladıysanız bu ay yaptırmanıza gerek kalmayacak.

 

4 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

4. ayda bebekleriniz gece gündüzü ayırt edebiliyorlar. Ancak yine bu ayda uyku konusunda gerilemeler, daha sık uyanmalar, gece uykusunda bölünmeler, gündüz uykusunu kısa tutmalar olabilir. Bu gerilemenin yumuşak bir geçişle yeniden düzene girmesi için tutarlı olmalısınız. Geceleri bebekleriniz uyanırsa birkaç dakika müdahale etmeden beklemek ve kendi kendilerine uykuya dönüp dönmeyeceklerini kontrol etmek iyi olabilir. Gündüz ve gece uykuları ile ilgili rutin oluşturmak bu gerilemenin kısa sürmesini ve yeniden düzene kavuşmanızı sağlayacaktır. Gündüzleri uyku saatini tamamlamaları için destek olmalı, geceleri de normalden daha sessiz ve yumuşak olmalısınız.

 

4 aylık bebeklerinizin beslenme düzeni nasıldır?

Bebekleriniz için ilk altı ay sadece anne sütü, yokluğundaysa formül mama uygundur. Bunun dışında bebeklerinize hiçbir şey vermemelisiniz. Bebekleriniz etrafı keşfettikleri için beslenmeye olan ilgileri azalabilir, meme reddi genellikle bu ayda yaşanır. Ayrı bir odada daha az uyaranla, belki bir emzirme örtüsüyle beslemek daha kolay odaklanmalarını sağlayabilir.

 

4 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

  • Bebeklerinizi bir yer yatağının üzerine yüzüstü yatırıp sırt ve boyun kaslarının gelişmesi için alan açabilirsiniz.
  • Bebeklerinizin önüne farklı dokularda bir takım nesneler koyarak hem uzanmaları için motive edebilir hem de farklı dokularla ilgilerini çekebilirsiniz.
  • Kumaş kitaplar ilgilerini çekecektir, hem her sayfasında farklı dokular bulunan hem de dağılmayan bu oyuncakla zaman geçirmek onları eğlendirecek, size de zaman kazandıracaktır.
  • Bebeklerinizi müzikle tanıştırmak için güzel bir zaman olabilir, müzikle birlikte hareket ederken sizi izlemek hem eğlendirir hem de ritim duygularını geliştirir.
  • Bebeklerinizle daha çok konuşmak, onlara olan biteni anlatmak dilsel gelişimlerinin temeli için çok önemlidir.

 

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.

 

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