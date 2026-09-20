23 Eylül tarihinde, Güneş Terazi burcuna geçiyor ve sabahın erken saatlerinde Sonbahar Ekinoksu yaşanmaya başlıyor. Gece ile gündüz eşitlenirken, yaz aylarının koşturmacalı temposu yerini 6 ay boyunca içe dönme evresine bırakıyor. Bu döngü, kozmik bir eşiktir ve bu eşikten öteye ne taşıdığınız önemlidir.

Dış dünyanın gürültüsü yavaşlarken, Sonbahar, doğanın bize verdiği en bilge derslerden biriyle gelir: Her şey sonsuza kadar aynı kalmak zorunda değildir.

Ağaçlar, yapraklarını kaybetmeyi başarısızlık olarak görmez. Bir zamanlar onu besleyen şeyi, zamanı geldiğinde bırakır. Toprak, yaz boyunca büyüttüklerini biriktirmeye devam etmez; hasat eder, ayıklar, dinlenmeye çekilir. Doğa için bırakmak bir kayıp değil, bir döngünün doğal sonucudur. Biz de Mart ayında İlkbahar günlerinde ektiğimiz tohumların hasatını almaya başlarız.

Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte dikkatimiz; benliğimizden ilişkilere, yalnızca kendi ihtiyaçlarımızdan, hayatı başkalarıyla nasıl paylaştığımıza doğru çevrilir. İlişkilerimizde, çalışma hayatımızda ve günlük yaşamımızda harcadığımız emek ile aldığımız karşılığı tartarız. Sürekli kendimizden verdiğimiz, buna karşın yeterince beslenemediğimiz alanları cesaretle tespit eder ve sınırlarımızı yeniden çizmeye davet ediliriz.

Ekinoks sırasında Merkür Terazi’de ilerlerken Venüs Akrep’te, Mars Yengeç’te, Jüpiter Aslan’da bulunuyor; Satürn ve Neptün Koç’ta, Uranüs İkizler’de, Plüton ise Kova’da geri harekette bulunuyor. Astrolojik sembolizm açısından baktığımızda; ilişkilerde konuşulmayanların görünür hale gelmesi, duygusal güvenliğimizin sorgulanması, hayallerimizin yeniden değerlendirilmesi ve eski toplumsal ya da bireysel kalıpların gözden geçirilmesi gibi gündemler, öne çıkıyor. Bu yüzden içimizde de bazı yapraklar sessizce dökülebilir.

Bu döngüde; yaşadığımız alanı düzenleyebilir, dağınıklıkları toplayabilir, fiziksel alanımızı sadeleştirerek, zihnimize ve ruhumuza yenilenme zamanının geldiği sinyalini verebiliriz.

Bu yıl içinde büyütüp başardığımız ancak durup kutlamaya zaman bulamadığımız güzellikleri kutlayabilir, verdiğimiz emeğin karşılıksız kaldığı durumları kağıda dökerek görünür kılabilir, yeni yılda tüm odağımızı ve enerjimizi teslim edeceğimiz niyetlerimizi yazabilir, önümüzdeki dönemin tüm bereketini ve huzurunu hayatımıza davet edebiliriz.

Ekinoks aslında bir eşiktir.

Işık ile karanlığın aynı anda bulunduğu, fakat bundan sonra karanlığın artacağı bir eşik. Bu yönüyle bize hayatın bütün hakikatlerini aynı anda taşımanın mümkün olmadığını hatırlatır. Bazı dönemlerde görünür olmak, bazı dönemlerde geri çekilmek gerekir.

Ve belki de olgunluk tam olarak burada başlar.

Ne zaman savaşacağımızı bildiğimiz kadar, ne zaman bırakacağımızı da bildiğimizde.

Burcunuza özel ekinoks mesajı

Koç

Önümüzdeki 6 ay boyunca ilişkilerinde denge kurmaya davetlisin. Enerjin doğru insanlarla buluştuğunda, yaratacağın etkiye sen bile inanamayacaksın. Bireysel mücadeleleri bir kenara bırakıp ilişkilerindeki alma-verme dengesini sorgulama zamanın geldi.

Boğa

Önümüzdeki 6 ay boyunca günlük rutinlerinde denge kurma vakti. Bedenine ve ruhuna iyi gelmeye davetlisin. Yaşam alanını sadeleştirip konforunu artırdığında, aradığın içsel huzur kendiliğinden kapını çalacak.

İkizler

Önümüzdeki 6 ay boyunca zihnindeki kalabalıklar ile kalbinin gerçek arzuları arasında denge kurmaya davetlisin. Fikirlerini ve enerjini sadece seni gerçekten besleyen alanlara ve kişilere akıttığında parlayacaksın.

Yengeç

Önümüzdeki 6 ay boyunca dış dünyanın beklentileri ile kendi isteklerin arasında denge kurmaya davetlisin. Başkalarının yaralarını saran sihirli şefkatini artık kendi alanına çevirme vakti. Güvenliğini ve huzurunu başkalarının onayında değil, kendi ruhunda inşa etme dönemin başladı. Evini, sınırlarını ve zihnini karmaşadan arındırdığında gerçek mutluluğu hissedeceksin.

Aslan

Önümüzdeki 6 ay boyunca yakın çevrenle olan bağlarında ve iletişimde denge kurmaya davetlisin. Şimdi zihnini yoran geçmiş konuşmaları ve kırgınlıkları artık serbest bırakmalısın. Işıltını; seni tüketen yüzeysel bağlarla değil, sana gerçekten değer katan ve ruhunu besleyenlerle paylaşmalısın.

Başak

Önümüzdeki 6 ay boyunca alma verme dengelerini doğru kurmaya davetlisin. Bu yıl ne kadar büyüdüğünün farkında mısın? Artık kendi başarılarının ve değerinin farkına varma vakti. Maddi ve manevi kaynaklarını seni tüketen alanlara harcamak yerine, kendine odaklamalısın. Emeğinin hakkını verdiğinde, yaşamın sana nasıl cömert olduğunu göreceksin.

Terazi

Önümüzdeki 6 ay, senin dönemin! Ruhundaki teraziyi yeniden tartmalı, kendi ihtiyaçlarına odaklanmalısın. Böylece hayatındaki tüm dengelerin nasıl zahmetsizce yerli yerine oturduğuna şaşıracaksın.

Akrep

Önümüzdeki 6 ay boyunca günlük hayatın koşturması ile ruhunun ihtiyaçları arasında denge kurmaya davetlisin. İç dünyanda ve zihninde taşıdığın gizli yükleri geride bırakma zamanın geldi. Kendi sessizliğine çekilip durup dinlenmeye izin verdiğinde, büyük bir dönüşümün kapısını aralayacaksın.

Yay

Önümüzdeki 6 ay boyunca geleceğe dair hayallerine odaklanmaya davetlisin. Hedeflerine yürürken sana gerçekten eşlik edecek insanları seçme eşiğindesin. Çevrendeki kalabalıklar arasında sadece kendin olabildiğin bağlar seninle kalacak; doğru insanlarla yürüdüğünde hedeflerine giden yolun ne kadar netleştiğini göreceksin.

Oğlak

Önümüzdeki 6 ay boyunca; iş ve ev yaşamın arasında denge kurmaya davetlisin. Kariyerinde ve hedeflerinde ulaştığın konularda, durup aştıklarını ve başarılarını kutlamalısın. Kendine dinlenme alanları açarak, çok daha büyük zirvelere ulaşabileceğini hatırla.

Kova

Önümüzdeki 6 ay boyunca sınırlarını aşmaya, öğrenmeye, keşfetmeye davetlisin. Yaşadıklarının en değerli hazinen olduğunu hatırla ve bazen büyük pencereden bakmaya izin ver. Önümüzdeki kış ayları boyunca enerjini tek bir niyete odakladığında, gerçek potansiyelini açığa çıkaracaksın.

Balık

Önümüzdeki 6 ay boyunca doğru sınırları çizerek, doğru dengeleri kurmaya davetlisin. Bir kararın sonucunu görebilir, belirsizlik dönemini tamamlayabilir veya kazanma, harcama ve zamanına değer verme şeklinin değişmesi gerektiğini fark edebilirsin. Enerjinin değerli olduğunu fark etme dönemindesin.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi