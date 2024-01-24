2024 Pirelli Takvimi yayınlandı!

Her y\u0131l birbirinden dikkat \u00e7ekici g\u00f6rsellerin yer ald\u0131\u011f\u0131 merakla beklenen Pirelli Takvimi, 50. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde birbirinden \u00fcnl\u00fc isimleri bir araya getirdi.. 2024 Pirelli Takvimi, 28 ya\u015f\u0131ndaki foto\u011fraf\u00e7\u0131 Prince Gyasi taraf\u0131ndan \u00e7ekildi.. Foto\u011fraflar, "Zamans\u0131z" (Timeless) ba\u015fl\u0131kl\u0131 olarak tan\u0131t\u0131ld\u0131.. Amanda Gorman ve Margot Lee Shetterly. Angela Bassett. Onurlu Kraliyet Majestesi Otumfuo Osei Tutu II. Naomi Campbell. Prince Gyasi. Gen\u00e7 Prince Gyasi. \u0130dris Elba.
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