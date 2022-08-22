2022 Sonbahar trendlerini ilk siz yakalayın!

Bu y\u0131l sonbahar modas\u0131 daha temel par\u00e7alar\u0131 konu al\u0131yor. Podyumlarda s\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fclen bu beyaz atletler bunun en g\u00fczel \u00f6rne\u011fi.. Klasiklerden bahsedip de onu anmamak olmaz. Olmazsa olmaz o siyah elbise, bu sonabahrda da dolaplar\u0131n ba\u015f tac\u0131 olacak.. Bir\u00e7ok tarzda kombinleyece\u011finiz bir siyah pantolonunuz yoksa \u00e7ok \u015fey ka\u00e7\u0131r\u0131yorsunuz demektir. Geni\u015f pantolon modas\u0131n\u0131 olduk\u00e7a g\u00fczel yans\u0131tabilece\u011finiz bu par\u00e7ay\u0131 defalarca kullanabilirsiniz. . Son zamanlarda yava\u015f\u00e7a k\u00fc\u00e7\u00fclen \u00e7antalar art\u0131k omuzlardan da iniyor. K\u00fc\u00e7\u00fck kulplar\u0131ya ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131z bu el \u00e7antalar\u0131n\u0131 bu y\u0131l s\u0131k\u00e7a g\u00f6rece\u011fiz.. Bol yap\u0131s\u0131 ve para\u015f\u00fct kuma\u015flar\u0131 ya da diki\u015fle verilen desenleriyle bomber ceketler hem kombinlerinize hem de hava durumuna uyum sa\u011flayabilir.. Uzun bir s\u00fcre bol veya crop k\u0131yafetler moda olsa da art\u0131k bel k\u0131vr\u0131mlar\u0131n\u0131 dikkat \u00e7eken modeller \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Siz de buna sevinenlerden misiniz?. Mevsim gere\u011fi zaten kullan\u0131lan bir kuma\u015f t\u00fcr\u00fc olsa da y\u00fcnden yap\u0131lan \u00f6rg\u00fc i\u015flerini bu y\u0131l her yerde hatta beklemedi\u011finiz yerlerde bile g\u00f6rebilirsiniz.. Bu y\u0131l etekler uzun hatta \u00e7ok uzun olabilir. Etek, elbise ve d\u0131\u015f giyimde t\u00fcm v\u00fccudu kapsayan modeller g\u00f6rebiliriz. . Her \u015fey kendi i\u00e7inde z\u0131tl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yor, 2022 2002'yi, maxi etekler ise minileri getiriyor. Bu y\u0131l s\u00fcper mini etekler \u00e7ok\u00e7a kendinden s\u00f6z ettirecek.. Vatkalar! Hala modas\u0131 s\u00fcrmekte olan ceketler daha haval\u0131 omuzlara sahip olabilir..
Facebook Yorumları