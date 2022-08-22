2022 Sonbahar trendlerini ilk siz yakalayın!

Bu sonbahar gözde olacak parçaları önceden yakalamak ve sonbahar gardırobunuzu şimdiden hazırlamak isteyenler için bu yıla damga vuracak parçaları listeledik…

Moda
22 Ağustos 2022 12:09
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  • Bu yıl sonbahar modası daha temel parçaları konu alıyor. Podyumlarda sıkça görülen bu beyaz atletler bunun en güzel örneği.

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  • Klasiklerden bahsedip de onu anmamak olmaz. Olmazsa olmaz o siyah elbise, bu sonabahrda da dolapların baş tacı olacak.

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  • Birçok tarzda kombinleyeceğiniz bir siyah pantolonunuz yoksa çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Geniş pantolon modasını oldukça güzel yansıtabileceğiniz bu parçayı defalarca kullanabilirsiniz.

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  • Son zamanlarda yavaşça küçülen çantalar artık omuzlardan da iniyor. Küçük kulplarıya taşıyacağınız bu el çantalarını bu yıl sıkça göreceğiz.

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  • Bol yapısı ve paraşüt kumaşları ya da dikişle verilen desenleriyle bomber ceketler hem kombinlerinize hem de hava durumuna uyum sağlayabilir.

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  • Uzun bir süre bol veya crop kıyafetler moda olsa da artık bel kıvrımlarını dikkat çeken modeller öne çıkıyor. Siz de buna sevinenlerden misiniz?

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  • Mevsim gereği zaten kullanılan bir kumaş türü olsa da yünden yapılan örgü işlerini bu yıl her yerde hatta beklemediğiniz yerlerde bile görebilirsiniz.

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  • Bu yıl etekler uzun hatta çok uzun olabilir. Etek, elbise ve dış giyimde tüm vücudu kapsayan modeller görebiliriz.

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  • Her şey kendi içinde zıtlığını taşıyor, 2022 2002'yi, maxi etekler ise minileri getiriyor. Bu yıl süper mini etekler çokça kendinden söz ettirecek.

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  • Vatkalar! Hala modası sürmekte olan ceketler daha havalı omuzlara sahip olabilir.

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