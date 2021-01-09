2021 yılında izleyeceğimiz yabancı filmler

Bu sene yayınlanacak ve kaçırmamanız gereken 15 film arasında Nomadland, The Eternals, Last Night in Soho ve Dune gibi birçok önemli yapım bulunuyor.

2021 yılında izleyeceğimiz yabancı filmler
Yaşam
09 Ocak 2021 Cumartesi

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sinemalar da kapatılmıştı ve bu nedenle vizyona girmesi beklenen bazı filmler ertelenirken bazıları geç de olsa yayınlanmıştı. Yeni yıla girmemizle birlikte birçok sinemasever bu seneki filmlere nasıl erişileceğini ve sinemaların açılıp açılmayacağını da merak etmeye başladı. Sinemaların açılması en azından ülkemizde yakın zamanda öngörülmese de bu sene yayınlanacak filmleri dijital platformlar aracılığıyla izleyebileceğiz gibi görünüyor.


Bu sene yayınlanacak ve mutlaka izlemeniz gereken 15 film ise şöyle:


1- Nomadland

Marvel hayranları tarafından heyecanla beklenen The Eternals filminin de yönetmenliğini yapan Chloé Zhao, Nomadland ile 2021 en iyi yönetmen Oscar'ı için favori gösterileceği düşünülüyor. Filmde karavanıyla göçebe yaşam süren bir kadına Frances McDormand hayat veriyor. 19 Şubat 2021'de yayınlanması planan Nomadland'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:



2- Morbius

Jared Leto da bu sene Marvel evrenine katılacaklar arasında. Leto, bir kan hastalığını tedavi etmek isterken kendine yaptığı yanlış bir enjeksiyon sonucunda bir çeşit vampire dönüşen biyokimyager Michael Morbious'u canlandırıyor. Daniel Espinosa'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin 19 Mart 2021'de seyirciyle buluşması bekleniyor.


3- Coming 2 America

Afrika kralı Akeem, ABD'de yaşayan bir oğlunun olduğunu öğrenir. Bu nedenle Amerika'ya dönmek ve oğluyla en baştan bir ilişki kurmak zorundadır. Craig Brewer'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri tamamlandı. Başrollerinde ise Eddie Murphy, Arsenio Hall ve Leslie Jones gibi isimler bulunuyor.


4- The Suicide Squad 2

Suicide Squad ekibinin yeni maceralarını izleyeceğimiz film post prodüksiyon aşamasında. Yurtdışında 4 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmde Margot Robbie, Alice Braga, Taika Waititi ve Viola Davis gibi isimler yer alıyor.


5- Dune

Frank Herbert'in ünlü serisinden uyarlanan film, galaksideki en önemli elementi korumakla görevlendirilmiş bir ailenin oğlunu merkeze alıyor. Filmin başrolünde ise Zendaya, Timothée Chalamet ve Jason Mamoa gibi yeni neslin gözde yıldızları yer alıyor. Filmin fragmanını dilerseniz buradan izleyebilirsiniz:



6- The Matrix 4

Ünlü serinin dördüncü filminin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceği belirtiliyor. Başrollerinde ise Priyanka Chopra, Keanu Reeves, Jonathan Groff ve Jessica Henwick var.


7- Jumanji: Level One

Jumanji orijinal filminden önceki olayları anlatan Jumanji: Level One 1869 yılında geçiyor. Oyunun nasıl ortaya çıktığını ve Jumanji'yi oynayan ilk kişilerin maceralarını konu alan filmin yönetmen koltuğunda Lance Kawas var. Çekimleri tamamlanan filmin bu sene çıkması öngörülüyor.


8- Eternals

Aynı isimli Marvel çizgi romanından uyarlanan film, yedi bin yıl önce dünyada yaşamış ölümsüz bir uzaylı ırkını anlatıyor. Angelina Jolie, Richard Madden ve Gemma Chan'in başrollerde olduğu film 5 Kasım 2021'de yayınlanacak.


9- No Time to Die

25'inci James Bond filminde, CIA'den arkadaşı Felix Leiter'ın Bond'dan yardım istemesinin üzerine atıldıkları macerayı konu alıyor. Filmin başrolünde yine Daniel Craig, yönetmenliğinde ise Cary Joji Fukunama var.


10- The French Dispatch

The Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox gibi filmlerden tanıdığımız Wes Anderson tarafından yazılıp yönetilen filmde 3 farklı hikayeye odaklanılıyor. Fransa'daki hayali bir kentte yaşayan The Frech Dispatch'in Amerikalı gazetecilerini anlatan filmin kadrosunda Bill Murray, Owen Wilson ve Timothée Chalamet bulunuyor. 2020'de vizyona girmesi planlanırken 2021'in Mayıs ayına ertelenen filmin fragmanını izlemek isterseniz:



11- Last Night in Soho

Moda tutkunu olan genç bir kız, kendini bir anda 1960'lı yıllarda bulur ve idolü olan şarkıcıyla karşılaşır. Ancak 1960'ların Londra'sı hiç de tahmin ettiği gibi değildir ve kendisini adeta bir korku filmi içinde bulmuştur! Edgar Wright'ın yönetmenliğini yaptığı film Nisan ayında yayınlanacak.


12- West Side Story

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de izlediğimiz dünyaca ünlü müzikalin yeni bir uyarlaması bu yılın sonunda vizyona girecek. Jetler ve Köpek Balıkları arasındaki yasak aşkı ve rekabeti konu alan müzikal filmde genç yıldız Ansel Elgort ve Rachel Zegler de var.


13- Ghostbusters: After Life

İki çocuğuyla birlikte küçük bir kasabaya ayak basan bir anne asıl Hayalet Avcıları (Ghostbusters) ile olan bağlantılarını ve büyükbabalarının bıraktığı mirası keşfetmeye başlar. Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon ve Sigourney Weaver'ı başrollerde izleyeceğimiz filmin yönetmeni ise Jason Reitman.


14- Luca

Çocuklar kadar yetişkinlerin de dikkatini çekecek olan animasyon yapım, insan kılığına girmiş bir deniz canavarı ve gerçek bir insan arasındaki sıra dışı dostluğu anlatıyor. Filmin 18 Haziran 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.


15- Little Things

2021 yılının merakla beklenen bir diğer filmi Küçük Şeyler, iki polisin bir seri katili yakalama mücadelesini anlatıyor. Filmin kadrosunu da Jared Leto, Denzel Washington, Rami Malek ve Sofia Vassilieva gibi popüler oyuncular oluşturuyor. Filmin fragmanına ise buradan ulaşabilirsiniz:



Derleyen: Dilara Koru


21. yüzyılın en iyi 100 filmi

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini seçti. Gözlerinizi ekrandan ayıramayacağınız çarpıcı filmler... Listede bir de Türk filmi var.

100
100. Once Upon a Time in Hollywood (2019)
99. Bright Star (2009)
98. The Dark Knight (2008)
97. Fahrenheit 9/11 (2004)
96. Private Life (2018)
95. Call Me By Your Name (2017)
94. Gladiator (2000)
93. You, the Living (2007)
92. The Hurt Locker (2008)
91. Etre et Avoir (2002)
90. Eden (2014)
89. The Selfish Giant (2013)
88. Gomorrah (2008)
87. The Wind that Shakes the Barley (2006)
86. No Country for Old Men (2007)
85. Burning (2018)
84. Tropical Malady (2005)
83. The Son's Room (2001)
82. Stories We Tell (2012)
81. Fish Tank (2009)
80. Requiem for a Dream (2000)
79. Persepolis (2007)
78. Ocean's Eleven (2001)
77. Lost in Translation (2003)
76. Ten (2002)
75. Philomena (2013)
74. A Prophet (2009)
73. Love & Friendship (2016)
72. Waltz With Bashir (2008)
71. Capernaum (2018)
70. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
69. Paddington 2 (2017)
68. Mr Turner (2014)
67. Dogtooth (2009)
66. Brokeback Mountain (2005)
65. Happy as Lazzaro (2018)
64. The Incredibles (2004)
63. We Need to Talk about Kevin (2011)
62. Waiting for Happiness (2002)
61. The Souvenir (2019)
60. Ted (2012)
59. Gangs of Wasseypur (2012)
58. Wuthering Heights (2011)
57. Leave No Trace (2018)
56. Behind the Candelabra (2013)
55. Russian Ark (2002)
54. The Social Network (2010)
53. Fire at Sea (2016)
52. Amores Perros (2000)
51. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
50. Before Sunset (2004)
49. 24 Hour Party People (2002)
48. The House of Mirth (2000)
47. Margaret (2011)
46. Volver (2006)
45. 13th (2016)
44. Toni Erdmann (2016)
43. The Wolf of Wall Street (2013)
42. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)
41. The Handmaiden (2016)
40. Unrelated (2007)
39. Meek's Cutoff (2010)
38. Once Upon a Time in Anatolia (2011)
37. Dogville (2003)
36. A Separation (2011)
35. 45 Years (2015)
34. The Child (L'Enfant, 2002)
33. The Royal Tenenbaums (2001)
32. Gravity (2013)
31. Anomalisa (2015)
30. Leviathan (2014)
29. Nebraska (2013)
28. The Tree of Life (2011)
27. The Grand Budapest Hotel (2014)
26. A One and a Two (Yi Yi, 2000)
25. Get Out (2017)
24. Ida (2013)
23. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)
22. Spirited Away (2001)
21. The White Ribbon (2009)
20. Roma (2018)
19. Lincoln (2012)
18. A Serious Man (2009)
17. The Great Beauty (2013)
16. The Act of Killing (2012)
15. Shoplifters (2018)
14. White Material (2009)
13. Far From Heaven (2002)
12. Son of Saul (2015)
11. Mulholland Drive (2001)
10. Team America: World Police (2004)
9. Zama (2017)
8. Moonlight (2016)
7. Synecdoche, New York (2008)
6. Hidden (2005)
5. In the Mood for Love (2000)
4. Under the Skin (2013)
3. Boyhood (2014)
2. 12 Years a Slave (2013)
1. There Will Be Blood (2007)


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