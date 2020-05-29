2020 yaz sezonu stil önerileri

Evde de olsak 2020 yaz trendlerini takip etmekte fayda var...

2020 yaz sezonu stil önerileri
Moda
29 Mayıs 2020 Cuma

Ezgi Kasapoğlu, 2020 yaz sezonuna dair tüyolar verdi. İşte 2020 yazında stil görünmenizi sağlayacak ip uçları...


Sezonun rengi: Pastel tonlar

Bu sezon pasteller ile birlikte canlı tonları da sıkça göreceğiz. Pastel tonlu lilalar, pembeler turuncular sarıları oldukça moda. Dolabını yenileyecekler bu renkleri tercih ederse yazın trend görünümlerini kolayca yakalayacaktır. Parçalara bakacak olursak crop toplar, takımlar ve şortlar yine fazlasıyla karşımıza çıkacak.


Pratik kombin yapmak için...

Pastel tonlar trend ancak pratik bir kombin yapmak istiyorsanız giymeyi sevdiğiniz bir rengi veya kullanmaktan hoşlandığınız bir parçayı belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz parçaları yavaş yavaş toplamak bir dolap oluşturmak tarzınızı belirlemenize yardımcı olur. Bu yöntem ile kombin yaparken riske de girmezsiniz. Belli bir renk skalasında kalmak işi oldukça kolaylaştırır. Dolabınızda benzer tonlara veya uyumlu parçalara yer verdiğinizde çok uğraşmadan bir kombin oluşturabilirsiniz.


Tropik desenler trend!

Geometrik desenler yavaş yavaş yerini egzotik, tropik desenlere bırakıyor. Burada dünyanın içinde bulunduğu küresel iklim probleminin de büyük payı var, tasarımcılar bu konuya değiniyorlar. Egzotik çicekler, tropik desenleri hazır giyim ve aksesuarlarda oldukça göreceğiz.


Bu sezon gece giydiğimiz kıyafetleri gündüz de kullanın!

Gece ve gündüz kıyafeti ayrımı son yıllarda gözle görülür bir şekilde azaldı. Bu sezon tasarımcılar, iç giyim parçalarını dışa taşıdılar. Slip elbiseleri sokağa taşımakla başlayan trende, iç çamaşırı, sutyen ve korseler de eklenince fazlasıyla cesur bir görünüm ortaya çıktı. Bazıları için kulağa iddialı gelse de doğru parçalar eşleştiğinde stil görünememek mümkün değil. Braletleri veya bunun gibi iddialı parçaları bir gömlek veya ceket üzerine kullandığınızda sezonun en trend görünümünü yakalamış oluyorsunuz. Ancak tabii ki hala gece tercih ettiğimiz kıyafetler gündüz kıyafetlerine göre daha ağır parçalar.


Bir kombini tamamlamak için kullanacağınız en önemli şey: Aksesuarlar...

Dolabınızda zamansız ve vazgeçilmeyen parçalar bulundurmak kurtarıcı olacaktır. İnciler bu sezon da karşımıza çıkıyor. Gold detaylar, 90'larda trend olan saç tokaları, taşlı taçlar bu sezonda dikkat cekenler arasında. Kuşkusuz en risksiz olanı altın halka küpeler… Elinizin altında bir tane bulundurursanız en spor kombini bile hareketlendirebilirsiniz.

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