2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan ilk madalyalar

Hakan Reçber – Bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, bronz madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi. Tekvando müsabakalarında Hakan Reçber, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkamadı. Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Hatice Kübra İlgün – Bronz madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eledi ve çeyrek finale yükseldi. İlgün, bu aşamada ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak finale çıkma şansını yitirdi. Hatice Kübra İlgün, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti. Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı. Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra İlgün, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyayı kazandı.