16-22 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya,30 Kasım - 6 aralık haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

16-22 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
23 Kasım 2020 Pazartesi

Merhaba, bu hafta Merkür oldukça olumlu açılar yapıyor olacak. Bu haftayı entelektüel faaliyetler açısından olumlu değerlendirebiliriz. Her türlü imza ve anlaşmalar açısından oldukça olumlu bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Eğitim, öğrenme, öğretme açısından da oldukça verimli geçecek. Bu hafta içerisinde olmasa da hafta boyunca yoğun etkili olacak 30 Kasım Pazartesi gerçekleşecek Ay tutulmasından da bu hafta içinde bahsedebiliriz.


İkizler burcu her türlü iletişim, yolculuklar, esneklik, uyum sağlamak, dünya astrolojisi açısından eğitim, medya, yayıncılık, habercilik, ulaşım ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. Tutulma derecesine Chiron asteroid’inin uyumlu açılar yaptığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki 6 aylık süreçte geçmişte edindiğimiz yaraları bilgi ve öğrenme yolu ile iyileştirme ve öğrendiklerimiz ile başkalarının yaralarını iyileştirme yoluna gidebileceğimiz bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Bu hafta bu etkileri yoğun bir şekilde yaşıyor olacağız.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Balık burcunda ilerliyor. Uranüs ile yapacağı altmışlık ile yaratıcı ve hassas bir gün geçireceğiz. Romantik sürprizlere açık bir gün.


Salı

Ay Balık burcunda ilerlemesine devam ederken Neptün gezegeni ile kavuşacak ve sezgilerimizin güçlü olduğu, gerçeklerden biraz daha kaçmak istediğimiz bir gün olabilir. Merkür de Neptün ile olumlu bir kontakt gerçekleştirecek ve zihinsel olarak yaratıcı bir gün geçireceğiz. Anlaşmalar için olumlu bir gün.


Çarşamba

Ay Koç burcunda ilerliyor ve Yay burcuna yeni geçmiş Güneş ile olumlu açı gerçekleştiriyor. Bu gün hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız aynı paralelde olacak. Büyüklerimizle iyi geçindiğimiz, her şeyin yolunda gittiğini hissettiğimiz, cesaretimizi etkin kullanabildiğimiz bir gün.


Perşembe

Ay Koç burcunda Mars ile kavuşum yapacak. Bu gün gergin ve agresif geçebilir. Girişimler açısından verimli bir gün.


Cuma

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bugün Merkür ve Güneş’in olumlu açıları ile iletişimi etkin kullandığımız ve geçmişte aldığımız yaraları iyileştirme ve onlardan bir şeyler öğrenme noktasında olduğumuz bir gün. İkili ilişkilerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.


Cumartesi

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Uranüs ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Önceki gün yaşanan ikili ilişkilerdeki sürprizler, ani değişikler devam ediyor.


Pazar

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Merkür ile yapacağı karşıt açı ile iletişimde duygularımızı ifade edemediğimiz durumlar yaşayabiliriz. Fakat disiplinliyiz ve ayaklarımız yere basıyor, günü yarım kalmış projeleri tamamlamak için kullanabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

23 Kasım 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Daha önce hiç konuşmayı düşünmediğiniz biriyle konuşmayı deneyin. Uzun bir konuşma yapmanıza gerek yok. Farklı kültürler ve farklı inançlar hakkındaki tutumunuzu açmanız için tek yapmanız gereken merhaba demek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mümkünse bugün insanlarla tekrar iletişime geçmeniz gerekiyor, daha iyi hissetmek için bu önemli. Kökenlerinizle her ne şekilde olursa olsun temasa geçmenin tam zamanı.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Öngörülebilir bir rutine sahip olmak eskiden çok sıradan geliyordu. Şimdi ise her gün aynı rutini uygulamak size çok keyif veriyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evren anlaşılmaz şekillerde işliyor. Rahatlayın ve "özel birini" aramayı bırakın. Daha çok eğlenmeye başlayacaksınız ve ironik bir şekilde, bu süreçte muhtemelen harika biriyle tanışacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda, benzerlikleriniz değil, farklılıklarınız daha iyi bir ilişki kurmanıza yardımcı olacak şeylerdir, bu yüzden kişilik çatışmasının tadını çıkarın. Bu durumda size yeni fırsatların nerede verildiğini görün.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ayrıntıları tartışırken dikkatli olun. Birisi daha iyi bir çözüm bulmanız gerektiğini düşünebilir. Biraz daha çabalamanın tam zamanı.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir başlangıç yaptınız. Artık geçmişi düşünmek veya analiz etmek için çok fazla zaman harcamayın. Kimse mükemmel değildir. Bu fikre teslim olduğunuzda, ne kadar iyi işler yaptığınızı göreceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biri size karşı bir hata yapmış olabilir ancak bu kişiye karşı hala merhametiniz var. Zaten sizin kişiliğinizde biri de kimseye kin tutabilecek gibi değildir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tüm o iyi enerjinin akmasına izin verin, işler tam olarak istediğiniz gibi gitmese bile olabildiğince mutlusunuz! Doğru kişiyi yanınıza çekmek için gereken tek şey büyük bir gülümseme olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Birinden hoşlanıyorsunuz. Tanıdığınız başka birinin de aynı kişi için benzer hislere sahip olduğu ortaya çıkabilir. Biraz dostça rekabet, arkadaşça kaldığı sürece kimseyi incitmez. Açık sözlü ve onurlu olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tereddüt edecek zaman yok. Ayrıntılara bakarsanız, tam olarak ne yapmanız gerektiğini görürsünüz ve ardından büyük bir hassasiyetle peşinden gidebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Daha geç olmadan işe başlayın. Yıldızlar da zamanın doğru olduğunu söylüyor, bu yüzden harekete geçin. Eğer tereddüt ederseniz, bu fırsat tamamen kaçacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İdealist olmak hırslı olmakla aynı şey değildir. En iyisini ummaktan korkmayın ve daha barışçıl bir dünya dileyin. Bir şeyleri daha iyi hale getirmeye odaklandığınızda, diğer insanları da aynı şeyi yapmaları için etkilersiniz.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.