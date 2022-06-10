13 - 19 Haziran 20222 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba yeryüzü sakinleri,

Süper Dolunay ile başladığımız hafta genelinde, hayatın her alanında geleceğe dair beklentilerimiz konusunda büyük aydınlanmalar yaşıyor olacağız. Bu fark edişler; hayata daha gerçekçi yaklaşmamıza, isteklerimiz, ilişkilerimiz, finansal değerlerimiz konusunda sorumluluk almamıza, değerlerimize sahip çıkmamıza hizmet edecektir. Hafta genelinde bizi ileriye taşıyacak kadersel aşklar ve mali fırsatlarla karşılaşabiliriz. Öte yandan, sabırla, araştırarak ve planlı ilerlemeli, öz aldatma içine girmemeliyiz.

Dünya genelinde ise fanatikleştiğimiz, dogmalaştığımız, yozlaştığımız her konu açığa çıkacaktır. Sağlık, şifa, eğitim, sınırlar, adalet, hukuk, din gibi konularda çarpıcı gelişmeler gündemimize gelebilir.

Mutlu haftalar!

Pazartesi: Dolunay eksenine girerek haftaya başlıyoruz... Bugün enerjimiz oldukça yüksek olabilir, hayata daha pozitif, keşifçi ve özgürlükçü yaklaşabiliriz. Hastalıklardan arınmak, şifalanmak, ruhsal yaralarımızı iyileştirmek, dertleşmek için harika bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda attığımız adımlarda şanslı biçimde desteklenebilir, eğitim, ticaret, seyahat, spor, medya, hukuk, araştırma, keşif gibi konularla ilgilenebiliriz. Sınırlarımızı aşmak ve yenilenmek isteyebiliriz. Merkür 1 ay boyunca İkizler burcunda ilerleyerek, retro döneminde aldığımız kararları uygulamamız için bizleri destekleyecektir. Yeni dönem ileri seviye sınıfım bugün başlıyor, katılan herkese başarılar dilerim.

Salı: Bugün 14.51'de gerçekleşecek Dolunay etkisi ile güne başlıyoruz... Sınırlarımızı aştığımız, yaşadıklarımızı anlamlandırdığımız, iyileştiren, şifalandıran bu süreçte gerçekçi adımlar atarak kolaylıkla ilerleyebiliriz. Hafta boyunca aşırı iyimserlikle kararlar almamaya, abartma, yanlış anlama, öz aldatma ve beklenti enerjisine girmemeye dikkat etmeliyiz. Ancak yaratıcılık, ilham ve cesaretle çok güçlü işler başarabiliriz. Bu Dolunay, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekte bizi destekleyecektir. Bugün aynı zamanda zamanı verimli kullanabilir, zihinsel ve fiziksel her işimizi tamamlayabiliriz.

Çarşamba: Bugünden itibaren 2,5 gün boyunca içsel ihtiyacımız; sorumluluklarımıza ve hedeflerimize odaklanmak, sınırlarımızı korumak, mantıksal hareket etmek ve saygınlık olacaktır. Bugün tüm bunları yaparken sabırlı ve planlı hareket etmek, günü motive, verimli ve sakin geçirmemizi sağlayabilir. Gün boyunca hız ve dikkatsizliğin getirebileceği kazalara karşı temkinli olmalı, öfkeli çıkışlardan uzak durmalı, riskli sporlar yapmamalı, diş, bel ve kemik sağlığımızı da korumalıyız.

Perşembe: Bugün bizi ileriye taşıyan, sevgi, uyum ve öz değer enerjimizi güçlendirecek, bolluk bereketimizi arttırmamıza vesile olacak kadersel kişi ve olaylarla karşılaşabiliriz. Bizi besleyen ve yenileyen aşklara başlayabilir, ilişkilerimizi onarabiliriz. Önemli görüşmelerimizi, taleplerimizi yapabilir, finansal işlerimizi halledebilir, sanatsal faaliyetler, yaratıcılık, dekorasyon, güzellik, alışveriş gibi konulara yönelebiliriz. İlham enerjimiz oldukça yükselirken, akşam saatlerinde ruhsal çalışmalar da yapabiliriz. Hafta boyunca etkilerini hissedeceğimiz bu enerjilerde, önemli olan gerçekçi hayaller kurmak, öz aldatma ve beklenti enerjisiyle yola çıkmamaktır.

Cuma: Bugünden itibaren 2,5 gün boyunca içsel ihtiyacımız; sosyalleşmek, ekip çalışmalarına katılmak, üst akılla düşünmek, vizyonlar üretmek, bireysel alanımızı korumak olacaktır. Bugün; eğitimlere başlamak, teknolojik konularla ilgilenmek, internet ve medyayla alakalı işler yapmak, astroloji ve akşam saatlerinde ruhsal konularla ilgilenmek için destekleniyoruz. Aynı zamanda terapiler ve doktor randevuları için bugünü seçebiliriz. Akşam saatlerinde ise bizi yenileyen, sürpriz, ani gelişmeler yaşayabiliriz.

Cumartesi: Bugün isteklerimiz için sabır, motivasyon ve kararlılıkla harekete geçebilir, tüm sorumluluklarımızı kolaylıkla halledebilir, zamanı verimli kullanabiliriz. İş, eğitim, iletişim, medya, sosyalleşme, ekip çalışmaları için uygun olan bugün; ilişkiler, sanat, estetik, bakım, kuaför, alışveriş için hiç uygun olmayacaktır. Akşam saatlerinden itibaren 22 Haziran'a dek ilişkilerde ve mali alanlarda gerçekçi olmak, sorumluluk almak, değerlerimizi korumak önem kazanırken, zaman zaman değersiz, sevgisiz, baskı altında hissedebiliriz. Kendimizi eleştirmekten ziyade, öz değerimizi yükseltmeye odaklanmalıyız.

Pazar: Güzel, uyumlu, akışta bir güne başlarken... Bugün tüm sanatsal, ruhsal ve yaratıcılık alanları ile ilgilenebilir, aynı zamanda şifa çalışmaları yapabiliriz. İlham enerjimiz yükselirken, hayatın her alanına güzellikler katabiliriz. Sezgilerimiz ise en güçlü pusulamız olacaktır. Empati, romantizm, anlayış enerjisiyle, ilişkilerimizde de duygusal zamanlar geçirebiliriz. Ancak gün genelinde zaman zaman hissettiklerimizi sözcüklere doğru biçimde dökemeyebilir, kararsızlıklar da yaşayabiliriz. Bugünü sessiz, inzivada veya su kenarında geçirmek, hissederek anlaşmak ruhumuza iyi gelecektir.