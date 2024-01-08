11 Ocak Oğlak 2024 burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Merhaba. 11 Ocak saat 14:57’de Oğlak burcu’nun 20. Derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Ocak ayı ortasına hatta sonuna kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

An derecesi haritanın 8. Evine düşüyor. Bu da ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler, giderler, sigortalar. Gelen paradan çok giden paralarla alakalı bir evdir. Ayrıca an’ın kalitesine biraz kriz ve korku getirebilir. Bu konularda disiplinli yeni başlangıçlar yapacağız demektir. Ayrıca An derecesine Neptün ve Uranüsten çok uyumlu iki açı var. Bu dönemde sezgilerimiz de çok güçlü, sağ beyin ve sol beyni iyi bir şekilde kullanabiliyoruz, aklımız da iyi çalışıyor, ilerici hareketler için yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

Ayrıca an haritasının yükselen burcu da İkizler. Bu da yine iletişim, zeka, anlaşma, görüşme, konuşmalar gibi konuları da dönemin odaklandığı konular arasına eklemeliyiz. Yükselen derecesi ALDEBARAN sabit yıldızı ile kavuşum açısı yapıyor. ALDEBARAN astrolojide en güçlü kabul edilen 4 kraliyet yıldızından bir tanesidir. Fakat kraliyet yıldızlarını yoğun yaşadığımız dönemlerde bu yıldızların cezalandırıcı etkilerini de göz önüne almalıyız. ALDEBARAN başarı getiren bir yıldızdır fakat başarıya giderken yalan söylersek veya insanları kandırmaya çalışırsak cezalandırıcı etkilerini gösterir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Yeni alacağınız işler etki alanınızı genişletmeniz adına olumlu geridönüşler üretebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geridönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir.

Yükselen Kova

Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanızgerekebilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.